World Health Day 2026: உடல் எடையை குறைக்கணுமா? முதல்ல உங்க BMI செக் பண்ணுங்க!

World Health Day 2026 : இன்று பெரும்பாலான மக்கள் தங்களின் உடல் எடையை சரியான அளவில் வைத்திருக்க அதிகளவில் அக்கறை காட்டி வருகின்றனர். இத்தகையவர்களில் பெரும்பாலோர் உடல் எடையைக் குறைப்பதற்காக பல்வேறு உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்கின்றனர். உலக முழுவதும் அதிகரித்து வரும் நோய்களின் காரணமாகவே மக்கள் தங்களின் உடல் பருமன் மற்றும் பிற வாழ்க்கை முறை குறித்து அதிகம் கவலைப்படுகின்றனர். எனவே, தங்களின் எடையைத் துல்லியமாகக் கண்காணிப்பது மிகவும் முக்கியம். உடல் நிறை குறியீட்டெண் அல்லது பிஎம்ஐ (BMI) என்பது இன்று உடல் ஆரோக்கிய நிலையை அளவிடுவதற்கான மிகவும் பிரபலமான கருவிகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.
ஒருவர் தனது உயரத்திற்கு ஏற்ற சரியான எடையில் இருக்கிறாரா என்பதை விரைவாகப் புரிந்துகொள்ள BMI - Body Mass Index நமக்கு உதவுகிறது. இதை ஒரு நோயறி கருவியாகக் கருத முடியாது. ஆனால், எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சில உடல்நலப் பிரச்சினைகளை அடையாளம் காணவும், அவற்றுக்கு எதிராகச் சரியான நேரத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கவும் இந்த கருவி நமக்கு உதவக்கூடும்.
BMI கருவி என்றால் என்ன?
BMI (Body Mass Index) அல்லது உடல் நிறை குறியீட்டெண் என்பது, நமது உயரம் மற்றும் எடையின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும் ஒரு எண்ணாகும். நீங்கள் குறைந்த எடையுடன், இயல்பான எடையுடன், அதிக எடையுடன் அல்லது உடல் பருமனுடன் இருக்கிறீர்களா என்பதை அறிந்துகொள்ள BMI கருவி பெரிய அளவில் கணக்கிட உதவுகிறது.
ஆரோக்கியமான உடல் நிறை குறியீட்டை (BMI) பராமரிக்கும் மக்களுக்கு, இதய நோய், டைப் 2 நீரிழிவு மற்றும் சில வகையான புற்றுநோய்கள் போன்ற நாள்பட்ட நோய்கள் ஏற்படும் அபாயத்தை பெரிய அளவில் குறைக்க உதவுவதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) தெரிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் உடலில் சேரும் அதிகப்படியான கொழுப்பு, வளர்சிதை மாற்றம், ஹார்மோன் சமநிலை மற்றும் உறுப்புகளின் செயல்பாடுகளைப் பாதிக்கக்கூடும். எனவே, வழக்கமான மருத்துவப் பரிசோதனைகளின்போது உங்கள் உடல்நல நிலையை மதிப்பிடுவதற்கு BMI கருவி உதவியாக அமைகிறது.
ஒரு தனிநபருக்கு எத்தகைய உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்படக்கூடும் என்பதைத் துல்லியமாக ஊகிப்பதற்கு, வெறும் BMI (உடல் நிறை குறியீட்டெண்) மட்டும் போதுமானதல்ல. இருப்பினும், உணவுமுறை மற்றும் உடற்பயிற்சி தொடர்பான பரிந்துரைகளை இது வழங்கக்கூடும். ஒவ்வொருவரின் உடல்வாகு, வயது மற்றும் மரபியல் பின்னணி ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப BMI தரநிலைகள் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும் என்று NIH தெளிவாக விளக்கி உள்ளது. எனவே, ஒருவரின் துல்லியமான உடல்நல நிலையை அறிந்துகொள்ள, BMI உடன் சேர்த்து பிற பரிசோதனைகளையும் மேற்கொள்வது அவசியமாகும்.
BMI-ஐக் கணக்கிடுவது எப்படி?
BMI = எடை / [உயரம் (மீ)]². உதாரணமாக, ஒருவரின் எடை 60 கிலோவாகவும், உயரம் 1.5 மீட்டராகவும் இருந்தால், அவர்களின் BMI தோராயமாக 26.7 ஆக இருக்கும்.
உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் தரநிலைகளின்படி, BMI மதிப்பெண்கள் பின்வருவனவற்றைக் குறிக்கின்றன:
17.0-க்குக் கீழ்: மிதமான மற்றும் தீவிர மெலிவு - Moderate and severe thinness
18.5-க்குக் கீழ்: குறைந்த எடை - Underweight
18.5 முதல் 24.9 வரை: சரியான எடை - Normal weight
25.0-க்கு மேல்: அதிக எடை - Overweight
30.0-க்கு மேல்: உடல் பருமன் - Obesity
நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையங்களின் அறிக்கையின்படி, அதிக உடல் எடை அல்லது உடல் பருமன் கொண்டவர்கள் எதிர்காலத்தில் தீவிரமான உடல்நலப் பிரச்சினைகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம். அவை என்னவென்று பார்ப்போம்...
1. அகால மரணம்
2. உயர் இரத்த அழுத்தம்
3. கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அதிகரித்தல் அல்லது நல்ல கொலஸ்ட்ரால் குறைதல் ஆகிய நிலை
4. அதிகரித்த ட்ரைகிளிசரைடு அளவுகள்
5. டைப் 2 நீரிழிவு நோய்
6. இதய நோய்
7. பக்கவாதம்
8. பித்தப்பை நோய்
9. கீல்வாதம் (Osteoarthritis)
10. தூக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல் (Sleep apnea)
11. சுவாசப் பிரச்சனைகள்
12. பல்வேறு வகையான புற்றுநோய்கள்
13. குறைந்த வாழ்க்கைத் தரம். அதாவது, அன்றாடச் செயல்பாடுகளைச் செய்வது கடினமாக இருக்கும்.
14. மனநலப் பிரச்சனைகள். மனச்சோர்வு, பதற்றம் போன்றவை ஏற்படலாம்.
15. உடல் வலி
BMI வரம்புகள்
BMI கருவியால் உடல் கொழுப்பு, தசை நிறை, எலும்பு அடர்த்தி அல்லது கொழுப்புப் பரவலை நேரடியாக அளவிட இயலாது. உதாரணமாக, விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் உடற்பயிற்சி நிலையங்களுக்குச் செல்பவர்களின் BMI மதிப்பெண்கள் அதிகமாக இருக்கலாம்; ஏனெனில், அவர்களிடம் தசை நிறை அதிகமாக இருக்கும். இதற்கு, அவர்களிடம் அதிகப்படியான உடல் கொழுப்பு உள்ளது என்று அர்த்தமல்ல. இதனால்தான், BMI-ஐ மட்டும் கருத்தில் கொள்ளாமல், இடுப்புச் சுற்றளவு, வாழ்க்கை முறைப் பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் பிற உடல்நலம் சார்ந்த தகவல்களையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது அவசியமாகும். இவற்றை முழுமையாக ஆராய்வதன் மூலமே ஒருவரின் உண்மையான உடல்நல நிலையைப் புரிந்துகொள்ள முடியும் என்று 'Cleveland Clinic' விளக்குகிறது.
BMI அதிகமாக இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
நீங்கள் அதிக உடல் எடையுடனோ அல்லது உடல் பருமனுடனோ இருந்தால், உங்கள் வாழ்க்கை முறையில் சிறிய மாற்றங்களைச் செய்துகொள்வது உங்களுக்கு உதவும். இந்தியத் தரநிலைகளின்படி, 23 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட BMI (உடல் நிறை குறியீட்டெண்) மதிப்பெண் 'அதிக உடல் எடை' என்றும், 25 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மதிப்பெண் 'உடல் பருமன்' என்றும் கருதப்படுகிறது. அதிக BMI மதிப்பெண் கொண்டவர்கள் செய்ய வேண்டியவை இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
1. உங்கள் உணவுமுறையில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
2. உடற்பயிற்சி, நடைப்பயிற்சி, மிதிவண்டி ஓட்டுதல் மற்றும் யோகா போன்ற செயல்பாடுகள் மூலம் தினமும் உடல்ரீதியாகச் சுறுசுறுப்பாக இருக்க முயலுங்கள்.
3. பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் இனிப்புப் பண்டங்களைக் குறைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
4. போதுமான அளவு உறங்குங்கள்; மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க முயலுங்கள்.
அதிக உடல் எடையை ஒரு நோயாகக் கருதாமல், எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கான ஒரு எச்சரிக்கை அறிகுறியாகவே கருதுங்கள். உடல் எடையை விரைவாகக் குறைக்க முயற்சிப்பதற்குப் பதிலாக, உங்கள் ஒட்டுமொத்த உடல்நலம் மற்றும் நல்வாழ்வை மேம்படுத்துவதற்கே முன்னுரிமை அளியுங்கள்.
எடை குறைக்க செய்ய வேண்டியவை -
1. உங்கள் உடல் எடையில் 5 முதல் 10 சதவீதம் வரை குறைப்பது, இதய நோய் மற்றும் நீரிழிவு நோய் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவும்.
2. குறைந்த கலோரிகள், அதிக நார்ச்சத்து மற்றும் கொழுப்பற்ற புரதம் நிறைந்த சமச்சீர் உணவை உட்கொள்ளுங்கள்.
3. உடற்பயிற்சியை 150 முதல் 300 நிமிடங்கள் வரை செய்யுங்கள்; விறுவிறுப்பான நடைப்பயிற்சி இதற்கு மிகவும் பயனுள்ளது.
4. உங்கள் இரத்த அழுத்தம், இரத்த சர்க்கரை அளவு மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் அளவுகளைத் தவறாமல் பரிசோதித்து வருவது மிகவும் முக்கியம்.
5. போதுமான அளவு உறங்குங்கள். மேலும், உங்கள் உடல்வாகிற்கு ஏற்ற குறிப்பிட்ட ஆலோசனைகளைப் பெற, உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும்.
பிஎம்ஐ (BMI) அளவைக் குறைப்பதில் மிக முக்கியமான காரணி உணவுமுறைதான் என்று டாக்டர் ஸ்ரீவஸ்தவா கூறுகிறார். ஏனெனில், நமது உடலுக்குத் தேவையான ஆற்றலை நாம் உணவின் மூலமாகவே பெறுகிறோம். நாம் ஒரு முறையான உணவுமுறையைப் பின்பற்றும் போது, நாம் உட்கொள்ளும் ஆற்றலின் அளவைக் கட்டுப்படுத்த முடிகிறது.
சுகாதார நிலையை அளவிடுவதற்கான பிற வழிகள்
1. இடுப்புச் சுற்றளவு - வயிற்றுப் பகுதியைச் சுற்றி உள்ள கொழுப்பின் அளவைக் கண்டறிவதற்கான இது ஒரு முறையாகும்.
2. இடுப்பு-இடை விகிதம் - உடலில் கொழுப்பு முக்கியமாக எங்கு சேமிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் கண்டறிய இது பயன்படுத்தப்படலாம்.
3. உடல் கொழுப்பு சதவீதம் - கொழுப்பிற்கும் தசைக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை அறிய இது பயன்படும்.
4. வளர்சிதை மாற்றக் குறியீடுகள் - இரத்தச் சர்க்கரை அளவு, கொலஸ்ட்ரால் அளவு மற்றும் இரத்த அழுத்தம் ஆகியவற்றைச் சோதித்தறிதல்.
5. உடல் தகுதி - இதயம் மற்றும் சுவாச மண்டலத்தின் ஆரோக்கியம், அத்துடன் தசை வலிமை ஆகியவற்றின் அளவீடுகள் மூலம் உடல் தகுதியை அறிந்துகொள்ள முடியும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
உடல் நிறை குறியீட்டெண் (BMI) என்றால் என்ன?
BMI என்பது ஒருவரின் உயரம் மற்றும் எடையின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும் ஒரு எண்கணித மதிப்பாகும்.
ஆரோக்கியமான BMI அளவு எது?
18.5 முதல் 24.9 வரை: சரியான எடை (Normal weight)18.5-க்குக் கீழ்: குறைந்த எடை (Underweight)25.0 முதல் 29.9 வரை: அதிக எடை (Overweight)30.0-க்கு மேல்: உடல் பருமன் (Obesity)
உடல் எடையைக் குறைத்து ஆரோக்கியமான BMI-ஐப் பராமரிக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமும் 30 முதல் 60 நிமிடங்கள் நடைப்பயிற்சி அல்லது உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். நார்ச்சத்து மற்றும் புரதம் நிறைந்த சமச்சீர் உணவை உட்கொள்ள வேண்டும்.
