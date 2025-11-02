English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • திக்திக் சம்பவம்.. பள்ளியின் மாடியிலிருந்து குதித்த 4ஆம் வகுப்பு சிறுமி... அடுத்து நடந்த ஷாக்!

திக்திக் சம்பவம்.. பள்ளியின் மாடியிலிருந்து குதித்த 4ஆம் வகுப்பு சிறுமி... அடுத்து நடந்த ஷாக்!

Girl Jumps From 4th Floor Of School: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் 4ஆம் வகுப்பு சிறுமி பள்ளியில் மாடியில் இருந்து குதித்து உயிரிழந்தது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது சம்பந்தமான வீடியோவும் வெளியாகி அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 2, 2025, 06:36 PM IST
  • சிறுமிக்கு நேர்ந்த சோகம்
  • திக்திக் வீடியோ
  • ராஜஸ்தானில் பரபரப்பு சம்பவம்

Trending Photos

Actor Arav: நடிகராக இருந்தது போதும்..! ஆரவ் எடுத்த அதிரடி முடிவு!
camera icon6
arav
Actor Arav: நடிகராக இருந்தது போதும்..! ஆரவ் எடுத்த அதிரடி முடிவு!
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் பெருகும், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon8
Venus Transit
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் பெருகும், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
IND vs AUS: இனி ஹேசில்வுட் கிடையாது... ஆஸ்திரேலிய அணியில் பெரிய மாற்றம் - ஏன்?
camera icon8
IND Vs Aus
IND vs AUS: இனி ஹேசில்வுட் கிடையாது... ஆஸ்திரேலிய அணியில் பெரிய மாற்றம் - ஏன்?
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: யாருக்கு சூப்பர், யாருக்கு சுமார்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன்
camera icon13
Venus Transit
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: யாருக்கு சூப்பர், யாருக்கு சுமார்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன்
திக்திக் சம்பவம்.. பள்ளியின் மாடியிலிருந்து குதித்த 4ஆம் வகுப்பு சிறுமி... அடுத்து நடந்த ஷாக்!

Rajasthan Crime News: இந்த காலத்தில் சிறார்கள் சில விபரீத முடிகளை எடுத்து வருகின்றனர். சிறுசிறு விஷயங்களுக்கு அவர்கள் தவறான முடிவுகளை எடுக்கின்றனர்.  தற்போது அப்படியொரு சம்பவம் தான் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில் நடந்துள்ளது. அதாவது, ஜெய்ப்பூரில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியின் நான்காவது மாடியில் இருந்து 9 வயது சிறுமி உயிரிழந்துள்ளது.  இந்த சம்பவம் நேற்று (நவம்பர் 1) நடந்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

பள்ளியின் மாடியிலிருந்து குதித்த 4ஆம் வகுப்பு சிறுமி

இதுதொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகளும் வெளியாகி உள்ளது. காவல்துறையினரின் கூற்றுப்படி, சிசிடிவி காட்சிகளில் சிறுமி ஒரு தடுப்புச் சுவரில் ஏறி குதிப்பதை காட்டியுள்ளது. சுமார் 47 அடி உயரத்தில் இருந்து சிறுமி விழுந்தது தெரியவந்துள்ளது. சுமார் 10 விநாடிகள் கொண்ட இந்த வீடியோவில்,  சிறுமி தடுப்புச்சுவர் மீது ஏறுகிறார். ஓரிரு நொடிகள் அங்கு அமர்ந்து, அதன்பிறகு அவர் குதிப்பது வீடியோவில் உள்ளது. 47 அடி உயரத்தில் இருந்து சிறுமி விழுந்திருக்கிறார். 

இதில், அவரது தலை சுவரில் மோதியுள்ளது. இதனை அறிந்த அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள ஆசிரியர்கள் உடனே அவரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு சிறுமியை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக கூறியுள்ளனர்.  உயிரிழந்த சிறுமி 4 ஆம் வகுப்பு  படிக்கும் அமைரா என்பது தெரியவந்துள்ளது.

அடுத்து நடந்த ஷாக்

சிறுமி உயிரிழந்தது குறித்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து, பள்ளிக்கு காவல்துறையினர் விரைந்து வந்தனர்.. சிறுமி விழுந்த பகுதி சுத்தம் செய்யப்பட்டிருப்பதையும், இரத்தக் கறைகள் எதுவும் தெரியாமல் இருப்பதையும் போலீசார் கண்டனர்.  சந்தேகத்திற்கிடமான சூழ்நிலையில் சிறுமியின் மரணம் நிகழ்ந்ததாகக் கூறி, பள்ளி நிர்வாகத்தின் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். 

பள்ளி வளாகத்திற்குள் இதுபோன்ற ஒரு சம்பவம் எப்படி நடக்க முடியும் என்று கேள்வி எழுப்பிய அவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களின் பங்கு குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் கோரினர். அமைரா தனது பெற்றோருக்கு ஒரே மகள். அவரது தாயார் ஒரு வங்கியில் பணிபுரிகிறார். அவரது தந்தை ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிகிறார். மேலும் அவர்கள் மானசரோவர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட SFS பகுதியில் வசிப்பவர்கள். தனது மகளின் உயிருக்கு காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர். விசாரணைக்குப் பிறகு,  சிறுமியின் மரணத்திற்கான சரியான காரணம் வெளிவரும் என்று காவல் துறை அதிகாரி தெரிவித்தார்.

மேலும் படிக்க: அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன்! யார் தெரியுமா?

 

மேலும் படிக்க: 'Please என்னை கர்ப்பமாக்குங்க' வீடியோவில் கலங்கிய பெண்.. நம்பி சென்றவருக்கு நேர்ந்த கதி!

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

 

 

About the Author
Rajasthanrajasthan crime newsCrime NewsRajasthan SuicideGirl Jumps From 4th Floor Of School

Trending News