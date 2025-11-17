English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வீட்டு வேலை செய்ய ரூ.1 லட்சம் சம்பளம்! ஓனருக்கு பெரிய மனசு..அப்ளை பண்றீங்களா?

வீட்டு வேலை செய்ய ரூ.1 லட்சம் சம்பளம்! ஓனருக்கு பெரிய மனசு..அப்ளை பண்றீங்களா?

1 Lakh Salary For House Manager : பிரபல ஏஐ நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ஒருவர், தங்கள் வீட்டை பார்த்துக்கொள்பவர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் சம்பளம் என்று வெளியிட்டிருக்கும் போஸ்ட், பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 17, 2025, 06:52 PM IST
வீட்டு வேலை செய்ய ரூ.1 லட்சம் சம்பளம்! ஓனருக்கு பெரிய மனசு..அப்ளை பண்றீங்களா?

1 Lakh Salary For House Manager : இந்தியாவின் பிரபலமான ஏஐ நிறுவனங்களுள் ஒன்று, greylabs ai. இதன் நிறுவன தலைவரகா இருக்கிறார், அமன் கோயல். இவர், சமீபத்தில் தன் வீட்டு நிற்வாகத்திற்காக செய்யும் செலவு பற்றிய ஒரு தகவலை வெளியிட்டது, பலர் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. 

வைரலான போஸ்ட்: 

க்ரே லேப்ஸ் கம்பெனியின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக இருக்கிறார் அமன் கோயல். இவர், தன் வீட்டு நிர்வாகத்தில், என்னென்ன விஷயத்திற்கு செலவிடுகிறார், எவ்வளவு செலவிடுகிறார் என்பதை ஒரு பதிவாக வெளியிட்டிருந்தார். அதில், தன் சொந்த வீட்டை நிர்வகிப்பதற்காக மட்டும் மாதம் ரூ.1 லட்சம் சம்பளத்தில் ஒருவரை பணியில் அமர்த்தியிருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. வீட்டு வேலைகளை சரியாக நிர்வாகம் செய்யும் ஒரு நபருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் சம்பளமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது பலருக்கும் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

அமன் கோயல் சொல்லும் காரணம்!

அமன் கோயல், தன்னுடைய இந்த முடிவுக்கு சரியான காரணத்தையும் எடுத்து வைக்கிறார். அவரின் கூற்றுப்படி, தன் வேலையின் காரணமாக எப்போதும் பரபரப்பாக இருப்பதாக தெரிவிக்கும் அவர் வீட்டு நிர்வாகம் சம்பந்தப்பட்ட எந்தவொரு தலைவலியும் இல்லாமல் இருக்க இப்படியொரு வழியை தேர்ந்தெடுப்பதற்காக இதை செய்திருக்கிறாராம். இவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கும் இந்த பணியாளர், நல்ல கல்வி தகுதி உடையவராம். வீட்டு நிர்வாக பணிகளை சரியான முறையில் கவனித்துக்கொள்கிறாராம். 

இவர், 24*7 பணியாளராகவும் இருக்கிறார். வீட்டில் ஏதேனும் ரிப்பேர் ஆனது என்றால் அதை பார்ப்பதில் இருந்து, தினசரி வீட்டு நிர்வாகம் வரை அனைத்தையும் அந்த நபரே பார்த்துக்கொள்வாராம். இந்த ஐடியாவை வைத்து தொழிலாக ஆரம்பித்தால் கூட பல லட்சம் லாபம் பார்க்கலாம் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். 

தலைவலி கிடையாது!

அமன் கோயல், இப்படி இன்னொரு ஆள் வீட்டை கவனிப்பதால், அலுவலக பணிகளை நிர்வாகிப்பதில் தனக்கு எந்த சிரமமும் இல்லாமல் இருப்பதாக தெரிவித்து இருக்கிறார். மேலும், ஒரு லட்ச ரூபாயை விட, தனது மன நிம்மதிதான் தனக்கு முக்கியம் என கூறும் இவர், தேவையற்ற வீட்டு குழப்பங்களை தவிர்க்கவும் இதை பலரும் பின்பற்றலாம் என்கிறார். 

எல்லோருக்கும் பொருந்துமா?

இந்த ‘House Manager’ அதாவது, வீட்டு மேலாளர் பொறுப்பு என்பது அனைவருக்கும் பொருந்தாது. மாதம், ரூ.1 லட்சம் சம்பளம் வாங்குபவர்கள் என்றாலும், அவர்களால் எப்படி வீட்டை பார்த்துக்கொள்ள ஒருவருக்கு மாத சம்பளம் கொடுத்து பணியமர்த்த முடியும்? என்கிற கேள்வி அனைவருக்குள்ளும் எழுகிறது. அதே போல, இப்படி வீட்டு நிர்வாகத்திற்காக ஒரு ஆள் வைத்துக்காெள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள், கண்டிப்பாக பணம் படைத்தவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் என இணையத்தில் சிலர் பேசிக்கொள்கின்றனர். இது போக, ஒரு சில பேர், “வீட்டு வேலை செய்ய ரூ.1 லட்சம் சம்பளமா..உடனே வருகிறேன். எப்படி அப்ளை பண்ணனும்?” என்று கேட்டு வருகின்றனர்.

