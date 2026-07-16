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கனமழையிலும் திரண்ட 10 லட்சம் பக்தர்கள்... புரி ஜகந்நாதர் ரத யாத்திரை நெரிசலில் 1 பலி, 100 பேர் காயம்

புரியில் கனமழையையும் பொருட்படுத்தாமல் 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பக்தர்கள் திரண்டிருந்த நிலையில், 'பஹண்டி' சடங்கின் போது ரதங்களை நோக்கி மக்கள் முண்டியடித்ததால் இந்த நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த 2015 மற்றும் 2025 ஆம் ஆண்டுகளைத் தொடர்ந்து தற்போது மீண்டும் புரியில் ரத யாத்திரையின் போது இச்சோகம் நிகழ்ந்துள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 16, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:43 PM IST
கனமழையிலும் திரண்ட 10 லட்சம் பக்தர்கள்... புரி ஜகந்நாதர் ரத யாத்திரை நெரிசலில் 1 பலி, 100 பேர் காயம்
Image Credit: AI Generated | Puri Rath Yatra Stampede: 1 Dead, 100+ Devotees Injured in OdishaSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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