/கனமழையிலும் திரண்ட 10 லட்சம் பக்தர்கள்... புரி ஜகந்நாதர் ரத யாத்திரை நெரிசலில் 1 பலி, 100 பேர் காயம்

ஒடிசா மாநிலம் பூரியில் நடைபெற்று வரும் உலகப் புகழ்பெற்ற ஜெகந்நாதர் ரதயாத்திரை திருவிழாவில் கூட்ட நெரிசல் காரணமாக ஏற்பட்ட பரபரப்பில் ஒருவர் உயிரிழந்தார். மேலும் 100-க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் காயமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. பலர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இன்று (வியாழக்கிழமை) மாலை நடைபெற்ற 'பஹாண்டி' (Pahandi) சடங்கின் போது, பக்தர்கள் பகவான் ஜெகந்நாதர், பலபத்ரர் மற்றும் சுபத்ரா தேவி ஆகியோரின் தரிசனத்திற்காக ரதங்களை நோக்கி ஒரே நேரத்தில் முன்னேறினர்.
பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தன்னார்வலர்கள் மற்றும் காவல்துறையினர் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முயன்றபோதும், ஆயிரக்கணக்கானோர் ஒரே நேரத்தில் முன்னேறியதால் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதனால் பலர் கீழே விழுந்து, ஒருவர் மீது ஒருவர் மிதித்துக் கொண்டதால் கூட்ட நெரிசல் விபத்து ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
முதற்கட்ட தகவல்களின்படி, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிய ஒருவர் மூச்சுத்திணறலால் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும் 100-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர். காயமடைந்தவர்கள் உடனடியாக பூரி மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை உள்ளிட்ட அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். சிலருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
உயிரிழப்பு மற்றும் காயமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் வரை எண்ணிக்கையில் மாற்றம் இருக்கலாம் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
சம்பவம் நடைபெற்ற நேரத்தில் பூரியில் கனமழை பெய்து கொண்டிருந்தது. இருப்பினும், மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பக்தர்கள் ரதயாத்திரையில் பங்கேற்றிருந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
முக்கிய ஜெகந்நாதர் கோவிலில் இருந்து சுமார் 3 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள குண்டிச்சா (Gundicha) கோவில் வரை இந்த ரதயாத்திரை நடைபெறுகிறது. ஆண்டுதோறும் உலகம் முழுவதிலிருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் இந்த விழாவில் கலந்து கொள்வது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த கூட்ட நெரிசல் எவ்வாறு ஏற்பட்டது என்பது குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. போலீசார் மற்றும் நிர்வாக அதிகாரிகள் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் வழிகள், அவசரகால மீட்பு நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
மாலை 5 மணியளவில் சுவாமி சிலைகளை ரதத்திற்கு கொண்டு வரும் சடங்கின் போது, பக்தர்கள் திடீரென ரதங்களை நோக்கி முன்னேற முயன்றனர்.
அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த தன்னார்வலர்களும் போலீசாரும் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முயன்றபோது, ஒருவரையொருவர் தள்ளிக்கொண்டு முன்னேறினர். இதனால் ஏற்பட்ட தடுமாற்றத்தில் மக்கள் கீழே விழுந்து ஒருவர் மீது ஒருவர் மிதிபட்டனர்.
இந்த நெரிசலில் சிக்கிய பலருக்கு கடுமையான மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டது. உடனடியாக அவர்கள் மீட்கப்பட்டு புரி மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு (DHH) கொண்டு செல்லப்பட்டனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி ஒருவர் உயிரிழந்தார். மேலும் பலர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பூரி ஜெகந்நாதர் ரதயாத்திரையில் இதற்கு முன்பும் கூட்ட நெரிசல் சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன. 2015 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நவகலேபர ரதயாத்திரை விழாவில், கிராண்ட் ரோட்டில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் இரண்டு பெண்கள் உயிரிழந்தனர். மேலும் ஆறு பேர் காயமடைந்தனர்.
2025 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 29-ஆம் தேதி, ரதயாத்திரையின் மூன்றாவது நாளில் குண்டிச்சா கோவில் அருகே ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் மூன்று பக்தர்கள் உயிரிழந்தனர். 50-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். இந்த சம்பவத்தையடுத்து பல அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
பஹண்டி சடங்கின் போது ரதங்களை நோக்கி பக்தர்கள் திடீரென முன்னேறியதால் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல். 1 நபர் உயிரிழப்பு, 100-க்கும் மேற்பட்டோர் காயம்.
இதற்கிடையில், ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்பூரிலும் பிரம்மாண்ட ஜெகந்நாதர் ரதயாத்திரை நடைபெற்றது. ஜகதீஷ் கோவிலில் இருந்து பகவான் ஜெகந்நாதர் வெள்ளி ரதத்தில் எழுந்தருளி நகர்வலம் வந்தார். இந்த ஆண்டு சிறப்பம்சமாக, சுமார் 375 ஆண்டுகள் பழமையான மர ரதமும் வரலாற்றில் முதல் முறையாக ஊர்வலத்தில் இணைக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பூரி ரதயாத்திரை உலகின் மிகப்பெரிய மத திருவிழாக்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்கும் நிலையில், தொடர்ந்து கூட்ட நெரிசல் சம்பவங்கள் நடைபெறுவது பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து மீண்டும் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
காயமடைந்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், சம்பவம் தொடர்பான முழுமையான விசாரணை அறிக்கை விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகாரப்பூர்வ விசாரணைக்குப் பிறகே உயிரிழப்பு மற்றும் காயமடைந்தோரின் இறுதி எண்ணிக்கை உறுதி செய்யப்படும்.