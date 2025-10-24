பெற்றோரைப் புறக்கணிக்கும் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் 10–15% பிடித்தம்.. விரைவில் சட்டம்

Telangana’s Government New Law Proposal: தெலங்கானா மாநில அரசு, முதல்வர் ஏ. ரெவந்த் ரெட்டி தலைமையில், அரசு ஊழியர்கள் (Government Employee) தங்கள் பெற்றோரை புறக்கணித்தால், அவர்களின் சம்பளத்தில் இருந்து 10-15 சதவீதம் பணம் பிடித்தம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று ஒரு முன்னோடியான சட்டத்தை ( Welfare of Parents and Senior Citizens Act) முன்மொழிந்துள்ளது. இந்த பிடித்தம் செய்யப்படும் தொகை, புறக்கணிக்கப்பட்ட பெற்றோரின் வங்கி கணக்கிற்கு நேரடியாக செலுத்தப்படும். இச்சட்ட திட்டம் தற்போது உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது மற்றும் அதனை நடைமுறைப்படுத்தும் பொருட்டு பலக்கட்ட ஆலோசனைகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த முயற்சி முதியோர் பராமரிப்பு மற்றும் குடும்ப பொறுப்புகள் குறித்து ஒரு புதிய உரையாடலைத் தொடங்கியுள்ளது. அரசு ஊழியர்கள் சம்பளம் குறைப்பு புதிய சட்ட முன்மொழிவின் விவரங்களை பார்ப்போம்.
புதிய சட்ட முன்மொழிவின் விவரங்கள்:
- அரசு ஊழியர் தங்கள் பெற்றோரை புறக்கணிப்பது நிரூபிக்கப்பட்டால், அவர்களுடைய மாத சம்பளத்தில் இருந்து 10 முதல் 15 சதவீதம் வரை குறைக்கப்படும்.
- குறைக்கப்பட்ட பணம் நேரடியாக புறக்கணிக்கப்பட்ட பெற்றோரின் வங்கி கணக்குக்கு செலுத்தப்படும்.
- இந்தச் சட்டம் குற்றப்பிரிவை நோக்காது. முதியோர் வாழ்க்கை நலனையும் மரியாதையையும் உறுதி செய்வதே நோக்கம்.
- புறக்கணிப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிறகு மட்டுமே சம்பளம் குறைக்கப்படும்.
- பொய் அல்லது தவறான புகார்களுக்கு எதிராக முறையான விசாரணை மற்றும் முறையீடு உரிமைகள் உண்டு.
- இந்த நடைமுறை, அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தை சமூக பொறுப்புகளுக்கு பயன்படுத்தும் புதிய முன்மாதிரி என கருதப்படுகிறது.
புதிய சட்டம் குறித்து முதல்வர் ரெவந்த் ரெட்டி கூறியது:
இந்த புதிய சட்ட முன்மொழிவு குறித்து முதல்வர் ரெவந்த் ரெட்டி புதிய குழு-இரண்டாம் வகுப்பு அரசு ஊழியர்களுக்கு பாராட்டுப் பதக்கம் வழங்கும் விழாவில் பேசும் போது, "குழந்தைகள் பெற்றோர்களுக்கு கடமைப்பட்டுள்ள நெறிமுறை மற்றும் மனமாற்று பொறுப்பை வலியுறுத்தி, “உங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தோரைக் மறக்க கூடாது; இது சட்டம் மட்டுமல்ல, நமது கடமை” என்று கூறினார்.
முதல்வரின் உத்தரவின்படி, தலைமைச் செயலாளரான ராமகிருஷ்ணா ராவ் ஒரு குழுவை தலைமை வகிக்கிறார். இந்த குழு சட்டத்தின் நடைமுறைகள், வரையறைகள் மற்றும் சவால்களை ஆராய்ந்து தீர்மானிக்கும்.
புதிய சட்டத்தின் நோக்கம் என்ன?
தெலங்கானாவின் அரசு ஊழியர்களின் பெற்றோர் புறக்கணிப்பை குறைக்க அரசு சம்பளத்தில் இருந்து நேரடி பணம் குறைக்கும் முன்மொழிவு, முதியோர் நலனில் புதிய பரிமாணத்தை உருவாக்குகிறது. இது சமூக பொறுப்புகளை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தும் விதமாகும். ஆனால், சட்டத்தின் வெற்றிக்காக தெளிவான வரையறைகள், நியாயமான விசாரணை முறைகள், ஊழியர் பாதுகாப்பு மற்றும் மெடிடேசன் போன்ற ஆதரவு அமைப்புகள் அவசியம். இச்சட்ட திட்டம் இந்தியாவில் முதியோர் நலத்துறையில் முக்கிய முன்னேற்றமாகும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது.
புதிய சட்ட முன்மொழிவு யாருக்கு பயனாக இருக்கும்:
- முதியோர், சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் வழிகாட்டு குழுக்கள் என பெரும்பாலும் இந்த முன்மொழிவை பாராட்டியுள்ளனர்.
- நவீன குடும்ப அமைப்புகளில் முதியோர் புறக்கணிப்பு அதிகரித்து வருவது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது
- அரசு மூலம் மாதாந்திர வருவாயை உறுதி செய்வது முதியோர் புறக்கணிப்பை குறைக்கும் மற்றும் அவர்களுக்கு மரியாதை, பாதுகாப்பை மீண்டும் வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
புதிய சட்டம் அமல் செய்வதில் உள்ள நடைமுறை சவால்கள்:
- பாரம்பரிய ஆதரவு அமைப்புகளின் இழப்பு மற்றும் சமூகப் பரிமாணங்களில் மாற்றம் முதியோர் நிதி மற்றும் மனநிலை பாதுகாப்பில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பு உள்ளது.
- இதை நடைமுறைப்படுத்துவதில் சில சிக்கல்கள் இருப்பதாக சட்ட நிபுணர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
- "புறக்கணிப்பு" என்ற சொல்லுக்கு தெளிவான வரையறை வேண்டும். புறக்கணிப்பை எப்படி வரையறுப்பது என்பது சிக்கலானது. வழக்குகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில் மாறுபடும்.
- தவறான புகார்களை தடுக்கும் முறைகள் அவசியம்.
- தெளிவான வரையறைகள் தேவைப்படும்
- விரைவாக தீர்வு வழங்க நினைத்தாலும், மிகுந்த கவனத்துடன் விசாரணை தேவை.
- ஊழியர் பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்வாக ஒருங்கிணைப்பு தேவை
அரசு செய்யவேண்டியவை:
- அரசு ஒரு அதிகாரப்பூர்வ குழுவை அமைத்து தரநிலைகள் மற்றும் விவாதங்களை தீர்மானிக்க முனைகிறது.
- ஊழியர்களுக்கு தவறான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு எதிராக பாதுகாப்பு வழங்கும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
- நிர்வாக ரீதியாக, அரசு மனிதவள துறைகள், வங்கி நிறுவனங்கள் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாக அலுவலகங்கள் இடையே நுட்பமான ஒருங்கிணைப்பும் தேவையானது.
- சம்பளம் குறைக்கும் செயல்முறை தெளிவாகவும், பொறுப்புடைமை உடையதும் ஆக வேண்டும்.
- பொது விழிப்புணர்வு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு, ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் பற்றி அறிவுரை வழங்கப்படும்.
- குடும்ப முரண்பாடுகளை நீதிமன்றத்திற்கு செல்லாமல் mediation மூலம் கையாளும் சேவைகளையும் வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க - 20-க்கும் அதிகமான உயிர்களை பறித்த தீ விபத்து.. என்ன நடந்தது? வெளியான முக்கியத்தகவல்
மேலும் படிக்க - வரதட்சணை கொடுமை..விபரீத முடிவெடுத்த ஆசிரியை! நெஞ்சை உலுக்கும் சம்பவம்..
மேலும் படிக்க - உங்கள் வீட்டில் பெண் குழந்தை இருக்கிறார்களா? இந்த முதலீடு மிகவும் அவசியம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ