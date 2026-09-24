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10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்த WION: விழாவில் CEO ரக்திம் தாஸ் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

இந்தியாவின் முதல் மற்றும் முன்னணி உலகளாவிய செய்திச் சேனலான WION-இன் 10-வது ஆண்டு விழாவையொட்டி, புது தில்லியில் உள்ள ஐடிசி மௌர்யாவில் நடைபெற்ற 'WION Iconic Tourism Summit and Awards 2026' நிகழ்வில் பெரிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியிடப்பட்டது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Sep 24, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:21 AM IST
10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்த WION: விழாவில் CEO ரக்திம் தாஸ் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: Zee Media CEO Raktim Das at WION Iconic Tourism Summit &amp; Awards 2026 / Photo (WION)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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