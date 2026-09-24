/10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்த WION: விழாவில் CEO ரக்திம் தாஸ் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) முதல் பாதுகாப்பு மற்றும் அரசியல் செயலுத்திகள் வரையிலான தலைப்புகளில் நிகழ்வுகளின் தொடரான 'WION World Conferences' மற்றும் ஆடம்பர வாழ்க்கை முறையை மையமாகக் கொண்ட 'WION Luxe' ஆகியவற்றைத் தொடங்கவுள்ளதாக Zee Media-வின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி (CEO) ரக்திம் தாஸ் புதன்கிழமை அறிவித்தார். இந்தியாவின் முதல் மற்றும் முன்னணி உலகளாவிய செய்திச் சேனலான WION-இன் 10-வது ஆண்டு விழாவையொட்டி, புது தில்லியில் உள்ள ஐடிசி மௌர்யாவில் நடைபெற்ற 'WION Iconic Tourism Summit and Awards 2026' நிகழ்வில் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
'WION Luxe' ஆடம்பர வாழ்க்கை முறை குறித்த உலகளாவிய பார்வையை வழங்கும் என்றும், இன்றைய சூழலில் அதை வரையறுக்கும் மனிதர்கள், இடங்கள், அனுபவங்கள் மற்றும் கருத்துகளை இது காட்சிப்படுத்தும் என்றும் ஜீ மீடியாவின் CEO கூறினார்.
WION-இன் 'World Is One' (உலகம் ஒன்றே) என்ற தாரக மந்திரத்தை, "திரையில் உள்ள ஒரு தத்துவத்திலிருந்து, உலகம் ஒன்றிணைந்து உரையாடித் தொடர்புகொள்வதற்கான ஒரு தளமாக" மாற்றுவதே இந்த இரண்டு முன்னெடுப்புகளின் நோக்கம் என்று தாஸ் விவரித்தார்.
இந்தியாவின் முன்னணி உலகளாவிய செய்திச் சேனலாக WION 10 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யும் வேளையில் இந்த அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த நெட்வொர்க் "வெறும் செய்திச் சேவையாக மட்டுமல்லாமல், கருத்துகள், உரையாடல் மற்றும் செயல்பாடுகளுக்கான உலகளாவிய தளமாகவும்" கட்டமைக்கப்பட்டு வருவதாக தாஸ் கூறினார்.
'வசுதைவ குடும்பகம்' (Vasudhaiva Kutumbakam) என்ற பண்டைய இந்தியக் கோட்பாட்டை, அதாவது உலகம் ஒரு குடும்பம் என்ற நம்பிக்கையை தாஸ் சுட்டிக்காட்டினார். அவர் கூறியதாவது:
"WION தனது 'World Is One' தத்துவத்தின் மூலம் இந்தக் கருத்தை முன்னெடுத்து வருகிறது. மோதல்கள் மற்றும் புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் அதிகரித்து வரும் தற்போதைய சூழலில் இக்கருத்து முன்னெப்போதையும் விட முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது. இத்தகைய உலகில், ஒருவரைப் பற்றி ஒருவர் தெரிந்துகொள்வது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு ஒருவரை ஒருவர் புரிந்துகொள்வதும் முக்கியம்."
அத்தகைய புரிதலை வளர்ப்பதற்கான மிக இயல்பான வழிகளில் பயணம் ஒன்றாகும் என்றும், சுற்றுலா என்பது பரஸ்பர உணர்வை உருவாக்குவதோடு, கலாச்சாரங்களை நெருக்கமாக்குகிறது மற்றும் வேற்றுமைகளைக் களைந்து இணைப்பை ஏற்படுத்தும் கதைகளுடன் மக்களைத் தாயகம் திரும்பச் செய்கிறது என்றும் தாஸ் கூடியிருந்தவர்களிடம் கூறினார்.
"வெவ்வேறு உலகங்களுக்கு இடையே பாலமாகச் செயல்படுவதில் நாங்கள் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளோம்," என்று அவர் தெரிவித்தார். 'WION Iconic Tourism Summit and Awards' நிகழ்வை அந்த நம்பிக்கையின் ஒரு நீட்சியாக அவர் விவரித்தார்.
WION அடைந்த மைல்கல்லைப் பற்றி பேசிய ரக்திம் தாஸ், “பத்து ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன. நமக்கு முன்னால் சாத்தியக்கூறுகள் நிறைந்த ஒரு உலகம் உள்ளது,” என்ற வரிகளுடன் தன் பேச்சை நிறைவு செய்தார்.