1000 விமானங்கள் ரத்து! இண்டிகோ விமானச் சேவை எப்போது சீராகும்? CEO அளித்த நம்பிக்கை என்ன?

IndiGo Flight Status Check: இந்தியாவின் மிகப்பெரிய விமான நிறுவனமான இண்டிகோ (IndiGo), தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக நீடிக்கும் விமானச் சேவைத் தடங்கல்களைச் சரிசெய்யும் வகையில், இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) தனது முழு செயல்பாட்டு அமைப்பையும் மறுசீரமைக்கத் (Reboot) தொடங்கியது. இதன் காரணமாக, 1,000க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. இது இதுவரை இல்லாத அதிகபட்ச ரத்து எண்ணிக்கை ஆகும்.
இண்டிகோ-வின் முக்கிய அறிவிப்புகள்:
தலைமை நிர்வாக அதிகாரி (CEO) மன்னிப்பு: இண்டிகோ நிறுவனத்தின் CEO பீட்டர் எல்பெர்ஸ் (Pieter Elbers), ஒரு காணொலி அறிக்கை மூலம் பயணிகளிடம் ஆழ்ந்த வருத்தத்தைத் தெரிவித்தார்.
இயல்பு நிலை எப்போது?: விமானச் செயல்பாடுகள் டிசம்பர் 10 முதல் 15, 2025-க்குள் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
மறுசீரமைப்பு அவசியம்: "நாங்கள் முன்னர் எடுத்த நடவடிக்கைகள் போதுமானதாக இல்லை. அதனால், இன்று அனைத்து அமைப்புகள் மற்றும் அட்டவணைகளை மறுசீரமைக்க முடிவு செய்துள்ளோம். இதுவே இதுவரை இல்லாத அதிக எண்ணிக்கையிலான ரத்துகளுக்குக் காரணம் என்றாலும், இது நாளை முதல் படிப்படியாக முன்னேற்றம் காண அத்தியாவசியம்" என்று எல்பெர்ஸ் கூறினார்.
நாளை முதல் முன்னேற்றம்: சனிக்கிழமை முதல் ரத்து செய்யப்படும் விமானங்களின் எண்ணிக்கை 1,000க்கும் குறைவாகக் குறையும் என்றும், இதுவே படிப்படியான முன்னேற்றத்தின் ஆரம்பம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
DGCA ஆதரவு: விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் (DGCA) புதிதாக அமல்படுத்தவிருந்த விமானப் பணியாளர்களின் பயண நேரக் கட்டுப்பாடுகளை (FDTL) தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்தது, இந்த நெருக்கடியை நிர்வகிக்க உதவியது என்றும் எல்பெர்ஸ் குறிப்பிட்டார்.
#WATCH | On flight services disruption, IndiGo CEO Peter Elbers says, "It will take some time to return to a full normal situation, which we do anticipate between 10-15 December..."
"Dec 5 was the most severely impacted day with the number of cancellations well over 1000. I… pic.twitter.com/J45QLxjV2y
— ANI (@ANI) December 5, 2025
பயணிகளுக்கான ஏற்பாடுகள் என்ன?
விமான நிறுவனம் தனது X (ட்விட்டர்) பக்கத்தில், "உங்களுக்கு ஏற்பட்ட பெரும் சிரமத்திற்காக நாங்கள் உண்மையிலேயே மன்னிப்பு கோருகிறோம். நாங்கள் கவனித்துக் கொள்வோம்" என்று தெரிவித்துள்ளது.
கட்டண ரத்து: டிசம்பர் 5 முதல் 15, 2025 வரையிலான முன்பதிவுகளுக்கான அனைத்து ரத்து மற்றும் மறு அட்டவணை கட்டணங்களும் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படுகின்றன.
மாற்று ஏற்பாடுகள்: விமான நிலையங்களில் சிக்கித் தவிக்கும் பயணிகளுக்கு உதவ, பல நகரங்களில் ஆயிரக்கணக்கான ஹோட்டல் அறைகள் மற்றும் தரைவழிப் போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இண்டிகோ அறிவித்துள்ளது.
— IndiGo (@IndiGo6E) December 5, 2025
மேலும் படிக்க - சொந்த கல்யாண ரிசப்ஷனில்... ஆன்லைன் மூலம் பங்கேற்ற மணமக்கள்... காரணம் Indigo-வாம்..!
மேலும் படிக்க - டெல்லியிலிருந்து புறப்படும் அனைத்து IndiGo விமானங்களும் நள்ளிரவு வரை ரத்து.. பயணிகள் குழப்பம்!
மேலும் படிக்க - இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்து: உங்க ஃப்லைட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன? 4 எளிய வழிகளில் செக் செய்யலாம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ