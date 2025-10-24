பேருந்தில் பற்றிய தீ... துடிதுடித்து பலியான 12 பயணிகள்... ஆந்திராவில் பரபர!

ஆந்திரா மாநிலம் கர்னூல் அருகே ஆம்னி பேருந்து தீப்பிடித்தது ஏரிந்ததில் 12 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும், இந்த விபத்தில் பலரும் படுகாயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் கர்னூல் மாவட்டத்தில் உல்லிந்தகொண்டா என்ற பகுதிக்கு அருகே ஆம்னி பேருந்து ஒன்று சென்றுக் கொண்டிருந்தது. இந்த ஆம்னி பேருந்து ஹைதரபாத்தில் இருந்து பெங்களூரு நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருந்தது. இந்த பேருந்தில் 30க்கும் மேற்பட்டோர் பயணித்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்போது, இன்று (அக்டோபர் 24) அதிகாலை 3.30 மணியளவில் உல்லிந்தகொண்டா அருகே திடீரென தீப்பிடித்தது.
கர்னூல் அருகே அதிகாலை 3:30 மணியளவில் வந்தபோது, இரு சக்கர வாகனம் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இரு சக்கர வாகனம் பேருந்துக்கு அடியில் சிக்கிக் கொண்டது. இதனால், ஆம்னி பேருந்து தீப்பிடித்ததாக சொல்லப்படுகிறது. தீப்பிடித்ததை அறிந்த பயணிகள் அலறி அடித்துக் கொண்டு, ஜன்னலை உடைத்துக் கொண்டு வெளியேற முயன்றனர். இதில் பலர் தீயில் கருகிய நிலையில், சில பயணிகள் ஜன்னலை உடைத்து சிறு காயங்களுடன் வெளியேறியுள்ளனர்.
அதிவேகமாக தீ பரவி மளமளவென ஏரிய தொடங்கியதால் பயணிகள் சிலரால் வெளியேற முடியாமல் தவித்தனர். பேருந்து முழுமையாக தீப்பிடித்து ஏரிந்துள்ளது. ஓட்டுநர் சம்பவ இடத்திலிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.விபத்து நடந்த நேரத்தில் பலர் தூங்கிக் கொண்டிருந்ததால், தீயில் இருந்து வெளியேறுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என அதிகாரிகள் கூறியுள்னனர்.
தீ விபத்து ஏற்பட்டதைக் கண்டதும், 20 பேர் ஜன்னல்களை உடைத்துவிட்ட. மேலும், பிரதமர் மோடியும் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து உள்ளார். அதோடு, உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ. 2 லட்சம் நிவாரணமாக வழங்கப்படும் என்றும் படுகாயம் அடைந்தவர்களுக்கு ரூ.50,000 நிவாரணமாக வழங்கப்படும் என்றும் பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டு இருக்கிறார்.
பேருந்தின் முன்பக்கத்திலிருந்து தீ மளமளவென பரவியதாகவும், எரிபொருள் தொட்டி வெடித்ததாகவும் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்தது. ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருந்த பயணிகள், அவர்களால் உடனே வெளியேற முடியவில்லை எனவும் அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். சில பயணிகள் அவசரகால வெளியேற்றத்தின் வழியாக தப்பித்து, சிறிய காயங்களுடன் தப்பியது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
