பேன் தொல்லையால் உயிரே பாேச்சு! 12 வயது சிறுமிக்கு நேர்ந்தது இதுதான்..உஷாரா இருங்க..

12 Year Old Girl Died Of Lice Infection : நம்மில் பலர், வாழ்க்கையில் பலமுறை பேன் தொல்லையால் அவதிப்பட்டு இருப்போம். ஒரு சில பேருக்கு சிறுவயதிலிருந்தே அவர்களின் தலை பேன் வாழும் கூடாக இருக்கும். ஆனால் இது பெரும்பாலான சமயங்களில் வயது ஆகும்போது அல்லது பேன் மருந்துகளை போடும்போது அவை சரியாகிவிடும். ஒரு சில நேரங்களில் பெண்கள் அதிகம் வருகிறது என்றால் மருத்துவரையும் நாம் அணுகலாம். இங்கு ஒரு குழந்தைக்கு பேன் தொல்லையால் உயிரே போய் உள்ளது.
உயிரிழந்த 12 வயது சிறுமி..!
பாதிக்கப்பட்ட இந்த சிறுமியின் பெயர் லட்சுமி பிரியா சாஹூ. லிங்கராஜ் என்பவரின் மகளான இவர் ஆறாம் வகுப்பு படித்து வந்தார். இவருக்கு பல மாதங்களாகவே பேன் தொல்லைகள் இருந்துள்ளது. இவ்வளவு பெண் தொல்லை இருப்பதால் லட்சுமியை மொட்டை அடித்துக் கொள்ளுமாறு அவரது தாய் கூறியிருக்கிறார். ஆனால் லட்சுமி அவர் பேச்சை கேட்கவில்லை. இது, அந்த குழந்தையை பெரிய பாதிப்பில் சென்று விட்டிருக்கிறது.
இந்த பேன் தொல்லை பாதிப்பால் வீட்டிலிருந்தே வெளியில் வர முடியாத நிலைக்கு லட்சுமி தள்ளப்பட்டு இருக்கிறார். தன் தலையிலிருந்து நாற்றம் அடிப்பதால் அவர் வெளியில் வருவதை தவிர்த்திருக்கிறார். சில நாட்களுக்கு முன்பு லட்சுமி ரத்த வாந்தி எடுத்திருக்கிறார். இதை எடுத்து அவரை தூக்கி கொண்டு பூரி நகரில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றிருக்கின்றனர் அங்கு அவர் சிகிச்சையில் இருந்த போது உயிரிழந்திருக்கிறார்.
காரணம்..
நிறைய சிகிச்சைகளுக்குப் பின்பும் லட்சுமி பிரியா உயிரிழந்திருப்பது, அவ்வூர் மக்களை அதிர்ச்சி கொள்ளாக்கியது. இது குறித்து பேசிய லட்சுமி பிரியாவின் தாய், இந்த பேன் தொல்லையால் தனது மகள் எங்கு சென்றாலும் தலையில் ஒரு துணி பூத்துக் கொண்டு வருவார் என்றும் பள்ளிக்கு செல்லும்போதும் அப்படியே சென்று வந்ததாகவும் கூறியிருந்தார். கடந்த சில நாட்களாகவே அவர் தலையில் இருந்து துர்நாற்றம் அடித்ததாகவும், அதனால் தனது வகுப்புகளுக்கும் அவர் செல்லவில்லை என்றும் கூறியிருந்தார். அவருக்கு முடி மிகவும் அடர்த்தியாக இருந்ததால், இந்த தொற்று எந்த அளவிற்கு இருக்கிறது என்பது தனக்கு தெரியாமல் போய்விட்டதாக கூறியிருந்தார்.
இந்த பேன் தொல்லையால், குழந்தைக்கு septicemia எனும் பிரச்சனை வந்திருக்கிறது. இது, நோய் தொற்று ரத்த ஓட்டத்தில் கலக்கும் போது, பாக்டீரியா வைரஸ்கள் அல்லது பூஞ்சைகள் ரத்தத்தில் நுழைந்தால் உறுப்பு செயலிழப்பது போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படும். இதன் அறிகுறிகள், காய்ச்சல், சுவாசிப்பதில் சிரமம், வேகமான இதயத்துடிப்பு, வெளிர் தோல் உள்ளிட்டவை ஆகும். இதை சரிசெய்ய, பாதிக்கப்பட்ட நபர் உடனடியாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உரிய மருந்துகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.
