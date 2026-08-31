/‘ரொம்ப பெருமையா இருக்கு..’ தந்தைக்கு வேலை கொடுத்த 16 வயது சிறுவன்!

கொச்சியை சேர்ந்த 16 வயது சிறுவன், ஏஐ நிறுவனத்தை தொடங்கி, தன்னுடைய தந்தைக்கே ரூ.2 லட்சம் ஊதியத்தில் சிறுவன் வேலை வழங்கியிருப்பது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
வருங்காலத்தில், பல தொழில்களும் வேலை வாய்ப்புகள், செயற்கை நுண்ணறிவை நோக்கியதாக இருக்கிறது. ஏஐ அலை எப்போது உலகில் அடிக்க ஆரம்பித்ததோ அதிலிருந்து உலகில் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அப்படி ஒரு சிறுவன் மற்றும் அவனுடைய தந்தையின் வாழ்க்கியிலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது.
கேரளாவின் கொச்சியை சேர்ந்த 16 வயது சிறுவன் ஒருவன் ஏஐ கருவிகளை பயன்படுத்தி வருகிறான். அது மட்டுமன்றி ஏஐ நிறுவனத்தையும் உருவாக்கி நடத்தி வருகிறார்.
கேரளாவில் உள்ள கொச்சி குன்னம்புரத்தில் இருக்கும், வடக்கு இடப்பள்ளி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில், ரவுல் ஜான் அஜு எனும் 16 வயது சிறுவன், 12ஆம் வகுப்பில் வணிகவியல் பிரிவில் படித்ஹ்டு வருகிறான். இதுவரை, 15க்கும் மேற்பட்ட செயற்கை நுண்ணறிவு தயாரிப்புகளை அவர் உருவாக்கி இருப்பதோடு, ரவுலின் தந்தையான அஜு ஜோசப், அடோப், அமேசான், ஐபிஎம், விப்ரொ உள்ளிட்ட பல முன்னணி நிறுவனங்களில் பணியாற்றிய அனுபவத்தை கொண்டவராக இருக்கிறார். தந்தையின் இந்த தொழில்நுட்ப அனுபவம் காரணமாக, ரவுலுக்கு 9 வயதில் இருந்தே ஏஐ தொழில்நுட்பங்களை அறிந்துகொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. அதில் ஏற்பட்ட அனுபவம் மற்றும் ஆர்வத்தால், தொடர்ந்து அச்சிறுவன் ஏஐ குறித்து கற்றுக்கொண்டதோடு சொந்தமாக கருவிகளை உருவாக்க தொடங்கியிருக்கிறார்.
அந்த சிறுவன், ஏஐ டெக்னாலஜிஸ் எனும் நிறுவனத்தை தொடங்கி அதில் கிட்டத்தட்ட 15 ஊழியர்களை பணியில் அமர்த்தியிருக்கிறார். அந்த ஊழியர்களில் ஒருவர், இவருடைய தந்தை அஜு ஜோசப். இவருக்கு மாதம் ரூ.2 லட்சம் ஊதியம் வழங்கப்பட்டிருப்பதக கூறப்படுகிறது.
அந்த சிறுவன், தனக்கு தொழில்நுட்ப அறிவு இருந்தாலும் பல முக்கிய மற்றும் முன்னணி நிறுவனங்களில் பணியாற்றிய தன்னுடைய தந்தையின் அனுபவத்தையும், அவருடைய தொழில்நுட்ப அறிவையும் கற்றுக்கொள்வதற்காக அந்த நிறுவனத்தில் அவரை பணி அமர்த்தி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த இளம் வயதிலேயே, அந்த சிறுவன் ஒரு நிறுவனத்தை நடத்துவதோடு கூடவே தன்னுடைய தந்தையையும் தன் நிறுவனத்தில் பணியமர்த்தி இருக்கிறார். இது, அவருடைய பெற்றோருக்கு பெருமை சேர்த்திருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், ஒட்டுமொத்த ‘GenZ’ தலைமுறைக்கும் பெருமயாக இருக்கிறது.