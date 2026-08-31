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‘ரொம்ப பெருமையா இருக்கு..’ தந்தைக்கு வேலை கொடுத்த 16 வயது சிறுவன்!

ரவுல் என்கிற சிறுவன், தன்னுடைய தந்தைக்கே 2 லட்சம் சம்பளம் கொடுத்து வேலைக்கு எடுத்திருக்கும் சம்பவம் குறித்து அனைவரும் பேசி வருகின்றனர்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 31, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:07 PM IST
‘ரொம்ப பெருமையா இருக்கு..’ தந்தைக்கு வேலை கொடுத்த 16 வயது சிறுவன்!
Image Credit: Kochi 16 Year old AI Prodigy | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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‘ரொம்ப பெருமையா இருக்கு..’ தந்தைக்கு வேலை கொடுத்த 16 வயது சிறுவன்!
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