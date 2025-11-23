English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • அரசு பள்ளிக்கு பக்கத்தில்... எக்கச்சக்கமான பவர்புல் வெடிமருந்துகள் - அரண்டு போன போலீசார்

அரசு பள்ளிக்கு பக்கத்தில்... எக்கச்சக்கமான பவர்புல் வெடிமருந்துகள் - அரண்டு போன போலீசார்

Uttarakhand Gelatin Sticks: அரசு பள்ளி அருகே வெடிகுண்டு தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் ஜெலட்டின் குச்சிகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 23, 2025, 10:39 AM IST
  • 161 குச்சிகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
  • இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
  • அரசு பள்ளிக்கு அருகில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசு பள்ளிக்கு பக்கத்தில்... எக்கச்சக்கமான பவர்புல் வெடிமருந்துகள் - அரண்டு போன போலீசார்

Uttarakhand Gelatin Sticks: உத்தரகாண்ட் மாநிலம் அல்மோரா மாவட்டத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளியின் அருகே சக்திவாய்ந்த வெடிகுண்டுகளை தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் ஜெலட்டின் குச்சிகள் நூற்றுக்கணக்கில் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தொடர்ந்து அங்கு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டு, இதுகுறித்த விசாரணையும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 161 ஜெலட்டின் குச்சிகளை உத்தரகாண்ட் போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். 

உத்தரகாண்டில் நடந்த இந்த சம்பவம் கடந்த வியாழக்கிழமை இரவு வெளிச்சத்திற்கு வந்திருக்கிறது. அந்த அரசு பள்ளியின் முதல்வர்தான் போலீசாருக்கு முதன்முதலில் தகவல் கொடுத்துள்ளார். மாணவர்கள் பள்ளிக்கு அருகே இருந்த புதர் பகுதியில் விளையாடிக்கொண்டிருந்தபோது, சந்தேகத்திற்குரிய பொருள்களை பார்த்ததாக வந்து தகவல் தெரிவித்துள்ளனர், அதைத் தொடர்ந்து பள்ளி முதல்வர் போலீசாரை அழைத்துள்ளார். 

போலீசார் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, அப்பகுதியை முழுமையாக தங்களின் கட்டுப்பாட்டுக்கள் கொண்டுவந்தனர். வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் மற்றும் மோப்பநாய் குழுவினர் அங்கு தீவிர சோதனையை மேற்கொண்டனர். அங்கிருந்து வெடிகுண்டுகளை கைப்பற்றியது மட்டுமின்றி, தடயங்களையுயம் சேமித்தனர். போலீசார் இதுகுறித்து அடையாளம் தெரியாதவர்கள் மீது இந்திய வெடிபொருள் சட்டத்தின்படி வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

அல்மோரா மூத்த காவல் கண்காணிப்பாளர் தேவேந்திர பிஞ்சா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார். விசாரணை நடந்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். அதேநேரத்தில், இதுகுறித்து பரவும் வதந்திகளை யாரும் நம்ப வேண்டாம் என்றும் அவர் பொதுமக்களை வலியுறுத்தினார். மேலும் விசாரணை முன்னேற்றமடையும் போது உறுதிசெய்யப்பட்ட தகவல்களை பகிர்ந்துகொள்வதாக கூறினார்.

"டப்ரா கிராமத்தில், பள்ளிக்கு அருகில் உள்ள புதர்களில் சுமார் 161 ஜெலட்டின் குச்சிகள் காணப்பட்டன. உள்ளூர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து வெடிகுண்டு அகற்றும் குழுவை வரவழைத்தனர், அவர்கள் விசாரணை நடத்தி முழு பகுதியையும் சோதனை செய்தனர். பொருத்தமான பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.

ஜெலட்டின் குச்சிகள் வெடிகுண்டுகளை தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சாலை கட்டுமானத்தில் பாறைகளை வெடிக்க ஜெலட்டின் குச்சிகளும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்றும் அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்தனர். இதுகுறித்து விசாரிக்க நான்கு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், பள்ளிக்கு அருகில் வெடிபொருட்களை யார் வைத்தனர், அவர்கள் எந்த நோக்கத்தில் வெடிபொருட்களை அங்கே வைத்தனர் என்பதை விசாரணையில் கண்டறிவோம் என்றும் மூத்த காவல் கண்காணிப்பாளர் தெரிவித்தார். 

சமீபத்தில், ஹரியானா மாநிலம் ஃபரிதாபாத் நகரில் உள்ள அல்-ஃபலா பல்கலைக்கழகம் அருகே சுமார் 2,900 கிலோ அமோனியம் நைட்ரேட் கண்டறியப்பட்டதும், அதைத் தொடர்ந்து டெல்லி செங்கோட்டை அருகே கார் திடீரென வெடித்துச் சிதறிய சம்பவமும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இது நாடு முழுவதும் பாதுகாப்பு அமைப்புகளுக்கு எச்சரிக்கை மணியை கொடுத்தது. அதிகளவில் வெடிபொருள்கள் தற்போது மீட்கப்பட்டு வருகின்றனர். 

செங்கோட்டை குண்டுவெடிப்பு மற்றும் ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள அல் ஃபலா பல்கலைக்கழகம் அருகே 2,900 கிலோ வெடிபொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்கும் நேரத்தில், பெருமளவிலான வெடிபொருட்கள் மீட்கப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும் படிக்க | படித்தவர்களைக் கூட பயங்கரவாதிகளாக மாற்றும் சூழ்நிலை என்ன? - ப. சிதம்பரம் எழுப்பும் கேள்வி!

மேலும் படிக்க | டெல்லி கார் வெடிப்பு: குடியரசு தினத்தில் அட்டாக் பிளான்...? செங்கோட்டைதான் டார்கெட்டா?

மேலும் படிக்க | டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு: கார் ஓனர் கைது? சிக்கும் மருத்துவர்கள் - முழுமையான தகவல்கள்

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

UttarakhandGelatin SticksIndia NewsAlmora

