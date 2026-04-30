தத்தெடுத்த தாயை கொன்ற மகள்... 17 வயது சிறுமியின் மர்டர் பிளான் - ஷாக் பின்னணி

Jharkhand Crime News: ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில் உள்ள மணிடோலா பகுதியைச் சேர்ந்தவர் நஹிதா பர்வீன். இவரது கணவர் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார். இவர்கள் இருவரும் ஒரு பெண் குழந்தையை தத்தெடுத்து வளர்த்தனர், அந்த சிறுமிக்கு தற்போது வயது 17.
எமனாக மாறிய ரூ.45 லட்சம்
நஹிதா பர்வீனின் கணவர், ஜார்க்கண்ட் மின்சாரத்துரையில் பணியாற்றி வந்தார். அவர் பணிக்காலத்தில் உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து மனைவி பர்வீனுக்கு கருணைத் தொகை ரூ.45 லட்சம் வழங்கப்பட்டது. இதுதான் பர்வீனின் உயிருக்கே எமனாகி உள்ளது.
ஆம், ரூ.45 லட்சம் பணம் தாய் - மகள் இடையே பெரும் பிரச்னையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அந்த சிறுமி அடிக்கடி வங்கிக் கணக்கில் இருந்து பணம் எடுத்து, அதை தனது காதலனிடம் கொடுத்து வந்துள்ளார். அந்த காதலின் பெயர் அர்பாஸ் (20).
இளம் ஜோடி போட்ட மர்டர் பிளான்...
வங்கியில் இருந்து அடிக்கடி பணம் எடுக்கப்படுவதை அறிந்து, தாய நஹிதா பர்வீன் அந்த சிறுமியை கண்டித்தார். இதனால் அவர்களின் கையில் பணப்புழக்கம் குறைந்துவிட்டது. தங்களுக்கும் அந்த பணத்துக்கும் இடையில் தாய் நஹிதா பர்வீன் மட்டுமே இருப்பதால், அவரை கொல்ல இந்த இளம் ஜோடி முடிவெடுத்துள்ளது.
அதாவது, 17 வயது காதலியும் - 20 வயது காதலனும் இணைந்து போட்ட பிளான் இதுதான்: ரூ.45 லட்சம் பணத்தை தங்களின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவது, தாய் தந்தையின் மரணத்தை தொடர்ந்து கருணை அடிப்படையில் வழங்கப்படும் வேலையை பெறுவது, மேலதிக சொத்துக்களை பெறுவது, ஆடம்பர வாழ்க்கையை வாழ்வது.
கொலைக்கு ரூ.12 லட்சம் கூலி
இதற்காக, 17 வயது சிறுமி, அவளது காதலன் அர்பாஸ், மேலும் அவனின் மூன்று நபர்கள் சேர்ந்து கடந்த ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி, பர்வீனின் முகத்தில் தலையணையை வைத்து அழுத்தி உள்ளனர். இதனால், மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு பர்வீன் உயிரிழந்தார். இந்த கொலையை செய்வதற்காக அந்த பெண் அவர்களுக்கு ரூ.12 லட்சத்தை கொடுத்திருப்பதாக குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது.
இரவில் நடந்த கொலை
பர்வீன் நன்கு தூங்கிக்கொண்டிருக்கையில் இந்த பிளானை செயல்படுத்தி உள்ளனர். குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களில் ஒருவன் பர்வீன் வாயை தலையணையை வைத்து அழுத்தியிருக்கிறார். இன்னொரு கைக்களை பிடிக்க, மற்றொருவர் அவரது கால்களை பிடித்துள்ளார்.
கழுத்தில் ஏற்பட்ட காயம்
பர்வீன் மூச்சுத் திணறி, கழுத்து பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. காயத்தில் இருந்து தொடர்ந்து ரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டுள்ளது, தொடர்ந்து அவர் உயிரிழந்தார். பர்வீனின் உடலை வைத்திருக்கின்றனர். ரத்தக்கறை படிந்த மெத்தையை அவர்கள் அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தி, வீட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள மரத்தின் அருகே மறைத்து வைத்துள்ளனர்.
உடல் நல்லடக்கம்
அடுத்த நாள் (ஏப். 25) காலையில், அந்த சிறுமி அவர்களது உறவினர்களுக்கு தொலைப்பேசியில் அழைத்து, தனது தாய் பர்வீன் திடீரென பாத்ரூமில் வழுக்கி விழுந்து உயிரிழந்துவிட்டார் என தகவல் தெரிவித்துள்ளார். பர்வீனின் உறவினர்கள் ஜார்க்கண்டின் ஹசரிபாக் நகரில் இருந்தும், உத்தர பிரதேசத்திலும் வந்தனர், அவருக்கு இறுதி சடங்கை செய்து ஏப்.26 (ஞாயிறு) அன்று உடலை நல்லடக்கம் செய்தனர்.
சந்தேகத்தால் புகார்
ஆனால், பர்வீனின் கழுத்தில் இருந்த காயத்தை பார்த்ததும் உறவினர்கள் பலருக்கும் சந்தேகம் வந்திருக்கிறது. பர்வீனின் மைத்துனர் உடலை நல்லடக்கம் செய்த அன்றே போலீசாரிடம் புகார் அளித்தார்.
குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட சிறுமி
புகாரை தொடர்ந்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்ட நிலையில், பர்வீனின் வளர்ப்பு மகளான 17 வயது சிறுமியை கைது செய்தனர். சிறுமியின் காதலன் மற்றும் இன்னொரு குற்றவாளியையும் கைது செய்துள்ளனர். காதல் அர்பாஸை போலீசார் பீகாரின் கயா நகரில் பிடித்துளளனர்.
பர்வீன் உயிரிழந்தது குறித்து போலீசார் இவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், அந்த சிறுமி தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டது. இதுகுறித்து காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "பீகாரின் கயா மாவட்டத்தில் இரண்டு நபர்களை நாங்கள் கைது செய்துள்ளோம். அதில் உயிரிழந்த பர்வீனின் வளர்ப்பு மகளின் காதலனும் ஒருவன். அந்த சிறுமியையும் கைது செய்தோம். விசாரணையில் அவள் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டாள்.
இரண்டு பேருக்கு வலைவீச்சு
தனது காதலன் மற்றும் மூன்று பேருடன் இணைந்து தனது தாயை கொலை செய்ததாக அந்த சிறுமி கூறினாள். பர்வீன் அவர்களுக்கு பணம் கொடுக்க மறுத்ததன் காரணமாக, இந்த கொலையை செய்துள்ளனர்.
இன்னும் இரண்டு பேரை போலீசார் தேடி வரும் நிலையில், கைது செய்யப்பட்ட மூன்று நபர்களிடம் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. பர்வீனின் உடலை உடற்கூராய்வுக்கும் அனுப்பி உள்ளனர். உடற்கூராய்வு மற்றும் முழுமையான விசாரணைக்கு பின்னரே குற்றத்தின் முழு பின்னணியும், அவர்கள் கொலைக்கான காரணமும் தெளிவுபெறும்.
