AI போட்டோ மார்பிங்கால் உயிரிழந்த 19 வயது இளைஞர்! நடந்தது என்ன?

AI Morphing 19 Year Old Dies : தற்போதைய தொழில்நுட்ப உலகில் AI ஏற்படுத்தியுள்ள மாற்றங்கள் ஏராளமாக இருக்கின்றன. இதனால் பல கடினமான விஷயங்கள் இலகுவானதாக மாறினாலும், இன்னும் சில விஷயங்கள் அச்சுறுத்தும் வகையில் மாறி இருக்கின்றன. அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அச்சுறுத்தல், AI மார்பிங். இப்படி பொய்யாக சித்தரிக்கப்படும் புகைப்படங்களை பார்க்கையில், அவை உண்மையா பொய்யா என்று கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. அப்படித்தான் இங்கு ஒரு 19 வயது இளைஞரின் உயிரும் பறிபோய் உள்ளது.
AI - புகைப்படங்களை வைத்து மிரட்டல்!
ஹரியானாவின் பரிதாபாத் என்கிற இடத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. இங்கு, ராகுல் பார்தி என்கிற இளைஞர் வாழ்ந்து வந்துள்ளார். டி ஏ வி என்கிற கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு பயிலும் இவர், கடந்த சில நாட்களாக யாரிடமும் பேசாமல் தனியாக இருந்திருக்கிறார். இவருடன் இருந்தவர்கள் இவர் சரியாக சாப்பிடவில்லை என்றும், மன உளைச்சலில் இருந்ததாகவும் தெரிவிக்கின்றனர்.
ராகுலின் போனை hack செய்த ஒருவர், அவரது சகோதரர்கள், தந்தை மற்றும் இவரின் புகைப்படத்தை AI மூலமாக நிர்வாணமாக இருக்கும்படி மார்பிங் செய்து, அதை வைரல் ஆக்கி விடுவேன் என மிரட்டி இருக்கிறார். இதை லீக் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால், ரூ.20,000 கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டு இருக்கிறார்.
மிரட்டிய நபரின் பெயர் சாஹில் என்று மொபைலில் பதியப்பட்டுள்ளது. பணத்தை என்னிடம் கொண்டு வந்து கொடு என்றும், ஆடியோ மற்றும் வீடியோ காலில் அவர் ராகுலிடம் பேசியதற்கான ஆதாரங்களும் போலீசார் கையில் சிக்கி இருக்கிறது. மேலும் ஒரு லொகேஷன் அனுப்பி, பணத்தை இங்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குமாறு அவர் கூறியதும் பதிவாகி இருக்கிறது.
உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள தூண்டுதல்!
ராகுல் இறப்பதற்கு முன்பு சாஹிலுடன் பேசிய உரையாடலை போலீசார் ஆராய்ந்துள்ளனர். அதில் ராகுலை மிரட்டி இருக்கும் அந்த நபர், காசு தரவில்லை என்றால் இந்த புகைப்படங்களையும் வீடியோக்களையும் சோசியல் மீடியாவில் பதிவிடுவேன் என்று மிரட்டி இருக்கிறார். மேலும், பணம் தராவிட்டால் உயிரை மாய்த்துக்கொள் என்று கூறியிருக்கும் அவர், எதை சாப்பிட்டால் உயிரிழக்க முடியும் என்பதற்கான விவரத்தையும் ராகுலிடம் கொடுத்துள்ளார்.
மனம் உடைந்து போன ராகுல், கடந்த சனிக்கிழமை அன்று இரவு 7 மணி அளவில் மாத்திரைகள் சிலவற்றை விழுங்கி இருக்கிறார். இதையடுத்து மயக்க நிலைக்கு சென்ற அவரை குடும்பத்தினர் மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச் சென்று இருக்கின்றனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி இவர் உயிரிழந்தார்.
குடும்பத்தினரின் சந்தேகம்!
ராகுலை யாரோ இது போன்ற வீடியோக்களை வைத்து மிரட்டியதாக அவரது தந்தை போலீசாரிடம் தெரிவித்து இருக்கிறார். இதனால், மனதளவில் சித்தரவதையை அனுபவித்த ராகுல், உயிரை மாய்த்துக்கொண்டதாக தெரிவித்திருக்கிறார். ராகுலின் குடும்பத்தார் நீரஜ் பார்தி என்கிற நபரை சந்தேகிப்பதாக தெரிவித்திருக்கின்றனர். ராகுல் உயிரிழக்கும் சில மணி நேரம் முன்பு அவர் இவரிடம் பேசியதாக தெரிவிக்கின்றனர். மேலும், இன்னொரு உறவினர் மீது குற்றஞ்சாட்டிய அவர்கள், 6 மாதத்திற்கு முன்பு பெரிய சண்டை ஒன்று வந்ததாக தெரிவித்து இருக்கின்றனர். அவர்கள் திட்டமிட்டு, இப்படி செய்திருக்கலாம் என்று கூறியிருக்கின்றனர்.
இதன்படி, போலீஸார் இருவர் மீதும் வழக்குபதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இப்படி ஏஐ பயன்பாட்டை வைத்து, ஒரு உயிர் பறிபோயுள்ளது தொழில்நுட்பத்தை தவறாக கையாளும் முறை என்று போலீஸார் தெரிவித்து இருக்கின்றனர்.
