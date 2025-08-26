கேரள லாட்டரி ஸ்த்ரீ சக்தி SS-482 அதிர்ஷ்ட குலுக்கல்.. ரூ.1 கோடி யாருக்கு? வெற்றியாளர்கள் பட்டியல்!

Kerala State Lotteries Official Results: வாரம் ஏழு நாட்கள் நடைபெறும் கேரள லாட்டரிகளில் ஒன்று ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி குலுக்கல் ஆகும். ஒவ்வொரு செவ்வாய்கிழமையும் மாலை 3 மணிக்கு ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி குலுக்கல் நடைபெறும். ஸ்ரீ சக்தி லாட்டரி டிக்கெட்டின் விலை ரூ.50 ஆகும்.
ஸ்திரீ சக்தி எஸ்எஸ்-482 லாட்டரி குலுக்கல் வெற்றி பெற்ற எண்களின் பட்டியல்:
- முதல் பரிசு (ரூ. 1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: SL 345939
- 2வது பரிசு (ரூ. 30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: SC 706777
- 3வது பரிசு (ரூ. 5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: SL 337014
- ஆறுதல் பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:
SA 345939
SB 345939
SC 345939
SD 345939
SE 345939
SF 345939
SG 345939
SH 345939
SJ 345939
SK 345939
SM 345939
- 4வது பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0271 0372 0408 0603 1562 2020 2155 2373 2879 3239
3352 3732 3878 4278 4997 7674 8297 8808 8813 9220
- 5வது பரிசு (ரூ. 2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
1247 2988 3290 3738 6194 9926
- 6வது பரிசு (ரூ. 1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0156 0556 0598 0720 1590 1613 2035 2151 2181 2921
3771 3838 3851 4225 4333 5175 5284 5705 5746 6090
6530 6663 7042 7955 8050 8414 8921 9112 9190 9596
- 7வது பரிசு (ரூ. 500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0233 1040 1103 1301 1352 1375 1531 1631 1726 1937
2053 2204 2207 2342 2364 2431 2467 2726 2766 2816
3093 3203 3206 3356 3390 3482 3699 3920 4180 4389
4683 4772 4789 4888 5285 5387 5452 5650 5651 5852
5891 5910 6211 6246 6634 6787 6819 6820 7136 7302
7369 7402 7443 7600 7639 7678 7736 7812 7816 8033
8423 8436 8549 8629 8644 8698 8816 8826 9048 9214
9419 9457 9501 9564 9860 9862
- 8வது பரிசு (ரூ. 200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
- 9வது பரிசு (ரூ. 100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் எத்தனை மணிக்கு நடைபெறும்?
கேரளாவின் ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி SS-482 குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) பிற்பகல் 2.55 மணிக்குத் தொடங்கி மாலை 4:45 மணி வரை அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் வெளியிடப்படும். கேரள லாட்டரி முடிவு ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி டிக்கெட் முடிவுகள் திருவனந்தபுரம், பாளையம், பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெற உள்ளது.
கேரள மாநிலத்தின் ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி SS-482 (Sthree Sakthi SS-482) லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளின் வெற்றி எண்களின் முழுமையான பட்டியலுக்காக Zee News Tamil சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்.
கேரள ஸ்திரீ சக்தி எஸ்எஸ்-482 லாட்டரி பரிசு பட்டியல்
முதல் பரிசு: ₹1,00,00,000
ஆறுதல் பரிசு: ₹5,000
2வது பரிசு: ₹30,00,000
3வது பரிசு: ₹5,00,000
4வது பரிசு: ₹5,000
5வது பரிசு: ₹2,000
6வது பரிசு: ₹1,000
7வது பரிசு: ₹500
8வது பரிசு: ₹200
9வது பரிசு: ₹100
ஸ்திரீ சக்தி எஸ்எஸ்-482 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை எப்படி பார்ப்பது?
படி 1: கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.
படி 2: லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும்.
படி 3: புதிய பக்கம் திறக்கப்படும்.
படி 4: வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
படி 5: லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)
