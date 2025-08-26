English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கேரள லாட்டரி ஸ்த்ரீ சக்தி SS-482 அதிர்ஷ்ட குலுக்கல்.. ரூ.1 கோடி யாருக்கு? வெற்றியாளர்கள் பட்டியல்!

Sthree Sakthi SS-482 Lottery Result (26-08-2025): ஸ்த்ரீ சக்தி எஸ்எஸ் 482 வெற்றி எண்கள் பட்டியலை கேரள மாநில லாட்டரி துறை அறிவிக்கும். திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் பிற்பகல் 3 மணிக்கு லாட்டரி டிரா நடைபெற உள்ளது.  

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Aug 26, 2025, 03:33 PM IST

கேரள லாட்டரி ஸ்த்ரீ சக்தி SS-482 அதிர்ஷ்ட குலுக்கல்.. ரூ.1 கோடி யாருக்கு? வெற்றியாளர்கள் பட்டியல்!

Kerala State Lotteries Official Results: வாரம் ஏழு நாட்கள் நடைபெறும் கேரள லாட்டரிகளில் ஒன்று ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி குலுக்கல் ஆகும். ஒவ்வொரு செவ்வாய்கிழமையும் மாலை 3 மணிக்கு ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி குலுக்கல் நடைபெறும். ஸ்ரீ சக்தி லாட்டரி டிக்கெட்டின் விலை ரூ.50 ஆகும்.

ஸ்திரீ சக்தி எஸ்‌எஸ்-482 லாட்டரி குலுக்கல் வெற்றி பெற்ற எண்களின் பட்டியல்: 

- முதல் பரிசு (ரூ. 1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: SL 345939

- 2வது பரிசு (ரூ. 30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: SC 706777

- 3வது பரிசு (ரூ. 5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: SL 337014

- ஆறுதல் பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: 

SA 345939
SB 345939
SC 345939
SD 345939
SE 345939
SF 345939
SG 345939
SH 345939
SJ 345939
SK 345939
SM 345939

- 4வது பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

0271  0372  0408  0603  1562  2020  2155  2373  2879  3239  
3352  3732  3878  4278  4997  7674  8297  8808  8813  9220

- 5வது பரிசு (ரூ. 2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

1247  2988  3290  3738  6194  9926

- 6வது பரிசு (ரூ. 1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

0156  0556  0598  0720  1590  1613  2035  2151  2181  2921  
3771  3838  3851  4225  4333  5175  5284  5705  5746  6090  
6530  6663  7042  7955  8050  8414  8921  9112  9190  9596

- 7வது பரிசு (ரூ. 500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

0233  1040  1103  1301  1352  1375  1531  1631  1726  1937  
2053  2204  2207  2342  2364  2431  2467  2726  2766  2816  
3093  3203  3206  3356  3390  3482  3699  3920  4180  4389  
4683  4772  4789  4888  5285  5387  5452  5650  5651  5852  
5891  5910  6211  6246  6634  6787  6819  6820  7136  7302  
7369  7402  7443  7600  7639  7678  7736  7812  7816  8033  
8423  8436  8549  8629  8644  8698  8816  8826  9048  9214  
9419  9457  9501  9564  9860  9862

- 8வது பரிசு (ரூ. 200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)

- 9வது பரிசு (ரூ. 100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)

கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் எத்தனை மணிக்கு நடைபெறும்?

கேரளாவின் ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி SS-482 குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) பிற்பகல் 2.55 மணிக்குத் தொடங்கி மாலை 4:45 மணி வரை அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் வெளியிடப்படும். கேரள லாட்டரி முடிவு ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி டிக்கெட் முடிவுகள் திருவனந்தபுரம், பாளையம், பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெற உள்ளது.

கேரள மாநிலத்தின் ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி SS-482 (Sthree Sakthi SS-482) லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளின் வெற்றி எண்களின் முழுமையான பட்டியலுக்காக Zee News Tamil சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்.

கேரள ஸ்திரீ சக்தி எஸ்‌எஸ்-482 லாட்டரி பரிசு பட்டியல்

முதல் பரிசு: ₹1,00,00,000
ஆறுதல் பரிசு: ₹5,000 
2வது பரிசு: ₹30,00,000
3வது பரிசு: ₹5,00,000
4வது பரிசு: ₹5,000
5வது பரிசு: ₹2,000
6வது பரிசு: ₹1,000
7வது பரிசு: ₹500
8வது பரிசு: ₹200
9வது பரிசு: ₹100

ஸ்திரீ சக்தி எஸ்‌எஸ்-482 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை எப்படி பார்ப்பது?

படி 1: கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம். 

படி 2: லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும்.

படி 3: புதிய பக்கம் திறக்கப்படும். 

படி 4: வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும்.

படி 5: லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)

