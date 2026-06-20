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மூணார் ரெசார்ட்.. பள்ளி மாணவிகளுக்கு நடந்த கொடூரம்: கேரளா போலீசிடம் சிக்கிய தமிழக ரோமியோக்கள்

Munnar Crime: ஜூன் 15 ஆம் தேதி மூணாறில் சந்திப்பதாக சந்தோஷும் அந்த மாணவியும் திட்டமிட்டுள்ளனர். அதன்படி, மூணாறு நகருக்கு வந்த அந்த மாணவிகளை, சந்தோஷும் அவரது நண்பனும் அருகிலுள்ள ஒரு விடுதிக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 20, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:35 PM IST
மூணார் ரெசார்ட்.. பள்ளி மாணவிகளுக்கு நடந்த கொடூரம்: கேரளா போலீசிடம் சிக்கிய தமிழக ரோமியோக்கள்
Image Credit: 2 held in POCSO act at Munnar (Representative Photo: Social Media)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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