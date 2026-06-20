/மூணார் ரெசார்ட்.. பள்ளி மாணவிகளுக்கு நடந்த கொடூரம்: கேரளா போலீசிடம் சிக்கிய தமிழக ரோமியோக்கள்

இடுக்கி: தமிழ்நாட்டுக்கே பெரும் தலைகுனிவாக, பள்ளி மாணவிகளை ஏமாற்றி மூணாறுக்கு வரவழைத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்த இரு இளைஞர்களை கேரளா போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இவர்கள் மீது போக்சோ வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. தமிழ்நாட்டிலிருந்து மூணார் வரை நீளும் இந்த குற்றத்தின் பகீர் பின்னணியை இங்கே காணலாம்.
இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட சந்தோஷ் என்ற நபர் திண்டுக்கல்லை சேர்ந்தவர். அவர் சமூக ஊடகங்களில் பள்ளி மாணவி ஒருவருடன் பேசிப்பழகியுள்ளார். இந்த நட்பு நாளடைவில் காதலாக மாறியுள்ளது. மாணவியை நேரில் சந்திக்க விரும்புவதாகக் கூறி, நைசாக பேசி அவரை மூணாறுக்கு அழைத்துள்ளார்.
இதை கேட்ட மாணவி முதலில் அச்சத்தால் மறுத்தாலும், சந்தோஷ் தொடர்ந்து கேட்கவே சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார். தான் தன்னுடன் ஒரு நண்பனை அழைத்து வருவதாகவும், மாணவியும் அவருடன் ஒரு தோழியை அழைத்து வருமாறும் சந்தோஷ் கூறியுள்ளார். அதன்படி அந்த மாணவியும் தன் தோழியை அழைத்துக்கொண்டு மூணார் செல்ல திட்டமிட்டுள்ளார்.
ஜூன் 15 ஆம் தேதி மூணாறில் சந்திப்பதாக சந்தோஷும் அந்த மாணவியும் திட்டமிட்டுள்ளனர். அதன்படி, மூணாறு நகருக்கு வந்த அந்த மாணவிகளை, சந்தோஷும் அவரது நண்பனும் அருகிலுள்ள ஒரு விடுதிக்கு அழைத்துச் சென்றனர். ஜாலியாக பொழுதை கழிக்கும் கனவுடன் மாணவிகளும் அவர்களுடன் விடுதிக்கு சென்றுள்ளனர். ஆனால், அங்கு காத்திருந்த பயங்கரம் பற்றி அவர்களுக்கு எதுவுமே தெரிந்திருக்கவில்லை.
சந்தோஷும் அவன் கூட்டாளியும் மாணவிகளை 2 நாட்களுக்கு விடுதியில் தங்க வைத்துள்ளனர். இரண்டு நாட்களும் மாணவிகள் இருவரும் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
மாணவிகள் தொடர்ந்து பள்ளிக்கு வராததால் இந்தச் சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. ஆசிரியர்கள் இதுகுறித்து விசாரித்தபோது, முதலில் தயங்கிய பெண்கள், பின்னர், தாங்கள் சந்தித்த பாலியல் கொடுமை குறித்து தெரிவித்தனர். இதையடுத்து பள்ளி நிர்வாகம் போலீசாருக்குத் தகவல் அளித்தது. போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
துரித ரீதியில் விசாரணையை தொடங்கிய கேரளா காவல்துறை குற்றவாளிகள் தொடர்பாக, அவர்கள் தங்கியிருந்த விடுதி உட்பட பலரிடம் விசாரணை நடத்தியது. அதற்குள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் கேரளாவிலிருந்து வெளியேறி தமிழ்நாட்டிற்குச் சென்றிருப்பது தெரியவந்தது. சிறப்பு விசாரணைக் குழுவினர் மேற்கொண்ட தேடுதல் வேட்டைக்குப் பிறகு, நேற்று இரவு அவர்கள் இருவரும் தமிழ்நாட்டில் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்த வழக்கில் குற்றவாளிகள் மீது போக்சோ (POCSO) சட்டம் உள்ளிட்ட தொடர்புடைய பிற பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். கைது செய்யப்பட்ட சந்தோஷை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அதே வேளையில், அவனுடன் வந்த மற்றொரு இளைஞன் சட்டப்படி சிறார் பிரிவை சேர்ந்தவன் என்பதல், நீதி வாரியத்தின் முன் ஆஜர்படுத்தப்படுவான் என்றும் விசாரணை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
சமூக ஊடகத்தில் ஏற்பட்ட நட்பை நம்பி தனியாக வேறு ஊருக்கு சென்று பள்ளி மாணவிகள் சிக்கிய சம்பவம் பீதியையும் கோவத்தையும் ஒருங்கே ஏற்படுத்தியுள்ளது. நாட்டில் இளைய சமுதாயம் எங்கே செல்கிறது என்பதே ஒரு கெள்விக்குறியாக உள்ளது. தன் கடமையைச் செய்து, வாழ்வில் உயர்ந்து வீட்டை காப்பாற்றி நாட்டின் வளர்ச்சியிலும் பங்காற்ற வேண்டிய இளைஞர்கள் இப்படி திசை மாறிப்போவதற்கு யார் காரணம் என்ற கேள்விக்கு ஏகப்பட்ட பதிலகள் இருந்தாலும், வெளியே வரும் பதில் மௌனமாகத்தான் இருக்கிறது!!