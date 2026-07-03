/சிக்னலில் நின்றவருக்கு மாரடைப்பு... உயிரை காப்பாற்றிய 2 தேவதைகள் - என்ன நடந்தது?

Kerala Latest News : மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழப்பவர்களின் எண்ணிக்கை தற்போது அதிகரித்துள்ளது. சமீபத்தில் தனியார் தொலைக்காட்சியின் பிரபல விவாத நிகழ்ச்சியில் கூட அதிகரித்து வரும் மாரடைப்பு மரணங்கள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.
அதில் மருத்துவ வல்லுநர்கள் அவர்களின் கருத்துகளை வழங்கியது ஒருபுறம் இருக்க, நெஞ்சுவலி எப்போது, எங்கு வருமோ என மாரடைப்பு சார்ந்து பொதுமக்களிடம் நிலவும் பயம் குறித்து அதில் அறிந்துகொள்ள முடிந்தது. இந்தியாவில் மாரடைப்பு என்பது முக்கிய மருத்துவச் சிக்கலாக வளர்ந்திருக்கிறது.
இந்நிலையில், கேரளாவின் எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் போக்குவரத்து சிக்னலில் காத்திருக்கும் ஒருவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. பக்கத்தில் பேருந்தில் இருந்த இரண்டு பெண்கள் தங்களின் சமயோஜித புத்தியால் உயிருக்கு போராடிக்கொண்டிருந்த அந்த நபரை காப்பாற்றி உள்ளனர். இச்சம்பவம் குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.
அங்கமாலி நகரில் உள்ள LF மருத்துவமனையில் செவிலியராக பணிபுரிபவர் அஞ்சலி பைஜு. அதேபோல், பெங்களூருவில் செவிலியர் பயின்று வருபவர் ஆர்த்ரா ராஜ். கடந்த ஜூலை 1ஆம் தேதி (புதன்) அஞ்சலி பைஜு, ஆர்த்ரா ராஜ் ஆகியோர் KSRTC பேருந்தில் பயணித்துக்கொண்டிருந்தனர்.
மறுபுறம், ஒக்கல் பகுதியில் லாட்டரி கடை நடத்தி வரும் சினோஜ், தனக்கு கடுமையாக நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டதால், மருத்துவமனைக்கு காரில் சென்றுள்ளார், அவர்தான் காரையும் ஓட்டியிருக்கிறார்.
காலடி எம்சி சாலையில் போக்குவரத்து சிக்னலில் டிராஃபிக் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் நீண்ட நேரம் வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் ஆனது. இந்நிலையில், அவருக்கு நெஞ்சு வலி அதிகமாகி காரிலேயே நிலைகுலைந்துள்ளார்.
On Wednesday morning Sinoj, who runs a lottery shop at Kochi developed severe chest pain while driving himself to a hospital. As traffic came to a standstill, he collapsed inside the car.— D Prasanth Nair (@DPrasanthNair) July 3, 2026
Two nurses - Anjali Baiju and Ardra Raj, who were travelling in a bus, noticed the… pic.twitter.com/MaCS8AuyMa
உடனே சாலையில் அவரின் காரை சுற்றி கூட்டம் கூடியிருக்கிறது. இதை பேருந்தில் இருந்து பார்த்த அந்த இரண்டு பெண்களும் உடனே பேருந்தில் இருந்து இறங்கி, காரில் இருந்த சினோஜிற்கு CPR எனும் அவசர சிகிச்சையை அளித்துள்ளனர்.
அங்கிருந்த ஒருவர் சினோஜை தனது வாகனத்தில் ஏற்றியிருக்கிறார். அதே வாகனத்தில் அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார். சினோஜின் காரை சாலையில் இருந்து அப்புறப்படுத்துவதை அங்கிருந்த பொதுமக்கள் கவனித்துக்கொண்டனர்.
மருத்துவமனை செல்லும் வரை இரண்டு பெண்களும் அவருக்கு CPR அளித்துள்ளனர். அதன்பின் அங்கமாலியில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவரது உடல்நிலை முன்னேற்றம் கண்டிருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனையில், அவருக்கு இதயத் தமனியில் அடைப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. உடனே மருத்துவமனையில் அவருக்கு அவசர ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி சிகிச்சை அலிக்கப்பட்டது. மேல் சிகிச்சைக்காக அவர் உயர் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்படுவார் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இரண்டு செவிலியப் பெண்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் அசாத்திய முயற்சியால் ஒருவரின் உயிர் காப்பாற்றப்பட்ட சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.