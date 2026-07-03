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சிக்னலில் நின்றவருக்கு மாரடைப்பு... உயிரை காப்பாற்றிய 2 தேவதைகள் - என்ன நடந்தது?

Kerala Latest News : நடுரோட்டில் டிராஃப்பிக் சிக்னலில் காரில் ஓட்டியருவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. உடனே பேருந்தில் இருந்த இரண்டு பெண்கள் அவருக்கு அவசர சிகிச்சை அளித்து உயிரை காப்பாற்றி உள்ளனர். கேரளாவில் நடந்த இச்சம்பவம் குறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 03, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:55 AM IST
சிக்னலில் நின்றவருக்கு மாரடைப்பு... உயிரை காப்பாற்றிய 2 தேவதைகள் - என்ன நடந்தது?
Image Credit: Image Credit : 2 Nurses saves man life in Ernakulam | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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