English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • கர்நாடகாவில் சோகம்.. பஸ் மீது லாரி மோதி கோர விபத்து.. 20 பேர் பலி!

கர்நாடகாவில் சோகம்.. பஸ் மீது லாரி மோதி கோர விபத்து.. 20 பேர் பலி!

Karnataka Bus Accident: கர்நாடகாவில் தனியார் பேருந்து ஒன்று விபத்தில் சிக்கிய நிலையில், 20க்கும் மேற்பட்டோர் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர்.

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 25, 2025, 09:41 AM IST
  • கர்நாடகாவில் கோர விபத்து
  • 20 பேர் உடல் கருகி பலி
  • முழு விவரம்

Trending Photos

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் தரும் அற்புதமான அரசு திட்டம், விவரம் இதோ
camera icon10
Atal pension yojana
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் தரும் அற்புதமான அரசு திட்டம், விவரம் இதோ
வெயிட் லாஸ் செய்ய உதவும் 7 ஹெல்தியான உணவுகள்! என்னென்ன தெரியுமா?
camera icon7
weight loss
வெயிட் லாஸ் செய்ய உதவும் 7 ஹெல்தியான உணவுகள்! என்னென்ன தெரியுமா?
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! ரிவால்வர் ரீட்டா to ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்க்ஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! ரிவால்வர் ரீட்டா to ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்க்ஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
வெளிநாட்டு வீரர்களுக்காக அதிகம் செலவு செய்த ஐபிஎல் அணிகள்.. CSKவுக்கு எந்த இடம்!
camera icon10
IPL 2026
வெளிநாட்டு வீரர்களுக்காக அதிகம் செலவு செய்த ஐபிஎல் அணிகள்.. CSKவுக்கு எந்த இடம்!
கர்நாடகாவில் சோகம்.. பஸ் மீது லாரி மோதி கோர விபத்து.. 20 பேர் பலி!

கர்நாடக மாநிலம் சித்ரதுர்கா மாவட்டம் ஹிரியூர் தாலுகாவில் உள்ள கோரலத்து கிராஸ் அருகே தனியார் பேருந்து ஒன்று லாரி மீது நேருக்கு நேர் மோதியதில் பேருந்து தீ பிடித்து எரிந்ததில் இதுவரை 20க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

அதிகாலை 3 மணிக்கு நடந்த கோர விபத்து 

பெங்களூருவில் இருந்து படுக்கை வசதி கொண்ட சொகுசு பேருந்து ஒன்று, பயணிகளுடன் கோகர்ணாவுக்கு சென்று கொண்டிருந்தது. இன்று (டிசம்பர் 25) அதிகாலை சித்ரதுர்கா அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலை 48ல் பேருந்து சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது ஹிரியூரில் இருந்து பெங்களூரு நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த லாரி, டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த நிலையில், தடுப்பு சுவரை தாண்டி, சொகுசு பேருந்து மீது மோதியது. இந்த விபத்து அதிகாலை 3 மணி அளவில் நடந்ததாக தெரிகிறது. 

20க்கும் மேற்பட்டோர் உடல் கருகி பலி 

இந்த விபத்தில் தனியார் பேருந்து மற்றும் லாரி என இரண்டுமே தீ பிடித்து எரிய தொடங்கி உள்ளது. துரதிர்ஷ்டவசமாக பேருந்தின் உள்ளே சிக்கி இருந்த பயணிகளில் பலரால் வெளியே வர முடியாமல் இருந்துள்ளது. இதனால் 20 மேற்பட்டோர் உடல் கருகி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இந்த கோர விபத்தில் இருந்து தப்பிய சிலர் பலத்த காயமடைந்த நிலையில், அவர்களை மட்டவர்கள் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர். அங்கு அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த கோர விபத்திற்கு லாரி ஓட்டுநனரின் கவனக்குறைவே காரணம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. 

பெங்களூருவில் இருந்து வந்த இந்த தனியார் பேருந்தில் 15 பெண்கள் மற்றும் 14 ஆண்கள் என மொத்தம் 29 பேர் பயணித்துள்ளதாக தெரிகிறது. இதில் பெரும்பாலானோர் கோகர்ணா பகுதியை சேர்ந்தவர்கள். 

நேற்று தமிழ்நாட்டில் இன்று கர்நாடகாவில் 

விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த எஸ்பி ரஞ்சித், உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து ஆய்வு மேற்கொண்டார். மேலும், போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். இந்த விபத்து காரணமாக சுமார் 30 கிலோ மீட்டருக்கு போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. கிறிஸ்துமஸ் தினத்தன்று இப்படியான ஒரு கோர விபத்து அரங்கேறி 20க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த சம்பவம் அனைவரையும் பெரும் துயரத்தில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது. நேற்று (டிசம்பர் 24) தமிழ்நாட்டில் திருச்சியில் இருந்து சென்னை நோக்கி அரசுப் பேருந்து ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. ராமநத்தம் நெடுஞ்சாலையில் அதிவேகமாக சென்றுகொண்டிருந்த அரசு பேருந்து எழுத்தூர் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே  வந்தபோது, எதிர்பாராதவிதமாக அதன் முன்பக்க டயர் வெடித்து பேருந்து விபத்துக்குள்ளான நிலையில், 9 பேர் உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: சென்னை-திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் விபத்து: 2 கார்கள் மீது அரசு பஸ் மோதல்! 9 பேர் பலி..

மேலும் படிக்க: இன்று வட மாவட்டங்களில் மழை இருக்கு.. சென்னையில் எப்படி? வானிலை அப்டேட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
AccidentKarnatakabus accidentRoad accident

Trending News