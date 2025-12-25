கர்நாடகாவில் சோகம்.. பஸ் மீது லாரி மோதி கோர விபத்து.. 20 பேர் பலி!

கர்நாடக மாநிலம் சித்ரதுர்கா மாவட்டம் ஹிரியூர் தாலுகாவில் உள்ள கோரலத்து கிராஸ் அருகே தனியார் பேருந்து ஒன்று லாரி மீது நேருக்கு நேர் மோதியதில் பேருந்து தீ பிடித்து எரிந்ததில் இதுவரை 20க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
அதிகாலை 3 மணிக்கு நடந்த கோர விபத்து
பெங்களூருவில் இருந்து படுக்கை வசதி கொண்ட சொகுசு பேருந்து ஒன்று, பயணிகளுடன் கோகர்ணாவுக்கு சென்று கொண்டிருந்தது. இன்று (டிசம்பர் 25) அதிகாலை சித்ரதுர்கா அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலை 48ல் பேருந்து சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது ஹிரியூரில் இருந்து பெங்களூரு நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த லாரி, டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த நிலையில், தடுப்பு சுவரை தாண்டி, சொகுசு பேருந்து மீது மோதியது. இந்த விபத்து அதிகாலை 3 மணி அளவில் நடந்ததாக தெரிகிறது.
20க்கும் மேற்பட்டோர் உடல் கருகி பலி
இந்த விபத்தில் தனியார் பேருந்து மற்றும் லாரி என இரண்டுமே தீ பிடித்து எரிய தொடங்கி உள்ளது. துரதிர்ஷ்டவசமாக பேருந்தின் உள்ளே சிக்கி இருந்த பயணிகளில் பலரால் வெளியே வர முடியாமல் இருந்துள்ளது. இதனால் 20 மேற்பட்டோர் உடல் கருகி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இந்த கோர விபத்தில் இருந்து தப்பிய சிலர் பலத்த காயமடைந்த நிலையில், அவர்களை மட்டவர்கள் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர். அங்கு அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த கோர விபத்திற்கு லாரி ஓட்டுநனரின் கவனக்குறைவே காரணம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
பெங்களூருவில் இருந்து வந்த இந்த தனியார் பேருந்தில் 15 பெண்கள் மற்றும் 14 ஆண்கள் என மொத்தம் 29 பேர் பயணித்துள்ளதாக தெரிகிறது. இதில் பெரும்பாலானோர் கோகர்ணா பகுதியை சேர்ந்தவர்கள்.
நேற்று தமிழ்நாட்டில் இன்று கர்நாடகாவில்
விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த எஸ்பி ரஞ்சித், உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து ஆய்வு மேற்கொண்டார். மேலும், போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். இந்த விபத்து காரணமாக சுமார் 30 கிலோ மீட்டருக்கு போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. கிறிஸ்துமஸ் தினத்தன்று இப்படியான ஒரு கோர விபத்து அரங்கேறி 20க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த சம்பவம் அனைவரையும் பெரும் துயரத்தில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது. நேற்று (டிசம்பர் 24) தமிழ்நாட்டில் திருச்சியில் இருந்து சென்னை நோக்கி அரசுப் பேருந்து ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. ராமநத்தம் நெடுஞ்சாலையில் அதிவேகமாக சென்றுகொண்டிருந்த அரசு பேருந்து எழுத்தூர் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே வந்தபோது, எதிர்பாராதவிதமாக அதன் முன்பக்க டயர் வெடித்து பேருந்து விபத்துக்குள்ளான நிலையில், 9 பேர் உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
