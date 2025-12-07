English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கோவாவில் பயங்கர தீ விபத்து.. 23 பேர் பலி!

Goa Nightclub Fire Accident Kills 23 Peoples: கோவாவில் உள்ள இரவு விடுதியில் நேற்று (சனிக்கிழமை) நள்ளிரவு ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் 23 பேர் பலியாகி உள்ளனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 7, 2025, 07:37 AM IST
Goa Fire Accident News: கோவாவின் வடக்கு பகுதி அர்போராவில் பிரபல இரவு விடுதியில் (Night Club) நேற்று இரவு சுமார் 12 மணியளவில் சிலிண்டர் ஒன்று வெடித்து தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இது குறித்து காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் காவல் துறையினர் விபத்தில் சிக்கியவர்களை மிட்டு மருத்துவமனிக்கு அனுப்பி உள்ளனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

Goa Fire Accident: 23 பேர் பலி 

இந்த தீ விபத்தில் மொத்தம் 23 பேர் பலியாகி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதில் 3 அல்லது 4 பேர் மட்டுமே சுற்றுலா பயணிகள் என்றும் மற்ற அனைவருமே அங்கு பணிபுரியும் ஊழியர்கள் என்று கூறப்படுகிறது. பலியானவர்களில் 3 பேர் பெண்கள் என கூறப்படுகிறது. 

Goa CM Pramod Sawant: கோவா முதல்வர் ஆய்வு 

இந்த பயங்கர தீ விபத்து குறித்து அறிந்த கோவா முதல்வர் பிரமோத் சாவந்த் நள்ளிரவே சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், முதற்கட்ட விசாரணையில், இந்த தீ விபத்த் சமையலறையில் இருந்த சிலிண்டர் வெடித்து ஏற்பட்டுள்ளது. மொத்தமாக 23 பேர் இந்த விபத்தில் பலியாகி உள்ளனர். இதில் 3 பெண்களும் உயிரிழந்துள்ளனர். 23 பேரில் 3 அல்லது 4 பேர் மட்டுமே சுற்றுலா பயணிகள். மற்ற அனைவரும் சமையலறையில் பணியில் இருந்த விடுதியில் ஊழியர்கள். 

விடுதி உரிமையாளர் மீது நடவடிக்கை 

இந்த விவகாரத்தில் பாதுகாப்பு குறைபாட்டுடன் இயக்கிய விடுதியின் உரிமையாளர் மற்றும் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். சுற்றுலா காலகட்டத்தில் இப்படி ஒரு துயர சம்பவம் அரங்கேறி இருப்பது மிகவும் வருத்தம் அளிக்கிறது என கோவா முதலமைச்சர்  பிரமோத் சாவந்த் கூறினார். 

PM Narendra Modi: பிரதமர் இரங்கல் 

இந்த விபத்து குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், கோவாவின் அர்போராவில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து மிகவும் வருத்தமளிக்கிறது. தங்கள் அன்புக்குரியவர்களை இழந்த அனைவருடனும் எனது எண்ணங்கள் உள்ளன. காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடையட்டும். நிலைமை குறித்து கோவா முதல்வர்பிரமோத் சாவந்த்திடம் பேசினேன். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மாநில அரசு அனைத்து உதவிகளையும் வழங்கி வருகிறது. இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

