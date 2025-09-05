34 வாகனங்களில் மனித வெடிகுண்டுகள்... 1 கோடி பேர் கிளோஸ்...? மும்பையில் பரபரப்பு

RDX Human Bomb Threat In Mumbai: விநாயகர் சதுர்த்தி கடந்த ஆகஸ்ட் 27ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது. விநாயகர் சதுர்த்திக்கு பல இடங்களில் விநாயகர் சிலைகள் நிறுவப்பட்டு பின்னர் வழிபாட்டுக்கு பின்னர் நீர்நிலைகளில் கரைக்கப்படுவது வழக்கம்.
அந்த வகையில், விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டம் (Vinayagar Chaturthi 2025) என்பது மும்பை மாநகரில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒன்றாகும். தற்போது மும்பை மாநகரமே விநாயகர் சிலைகளை கரைக்கும் நிகழ்வுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக தயாராகி வருகிறது. நாளை முதல் நகரில் பல பகுதிகளில் விநாயகர் சிலை கரைப்பு நடைபெற இருக்கிறது.
Bomb Threat In Mumbai: 34 வாகனங்களில் மனித வெடிகுண்டுகள்
இந்த பரபரப்பான சூழலில், ஒட்டுமொத்த நகரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கும் வகையில் ஒரு வெடிகுண்டு மிரட்டல் (Bomb Threat) வந்துள்ளது. நகரம் முழுவதும் சுமார் 34 வாகனங்களில் மனித வெடிகுண்டுகள் இருப்பதாக மும்பை போலீசாருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் மூலம் மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Bomb Threat In Mumbai: 10 லட்சம் பேர் குவிய வாய்ப்பு
விநாயகர் சதுர்த்தி முடிந்து 10 நாள்கள் வழிபாட்டுக்கு பின் அனந்த சதுர்த்தி விழா (Anant Chaturthi) நடைபெறும். இந்த அனந்த சதுர்த்தி விழாவில்தான் விநாயகர் சிலைகள் கரைக்கும் நிகழ்வு நடைபெறும். விநாயகர் சிலையை கரைக்கும் இந்த நிகழ்வில் சுமார் 10 லட்சம் பேர் குவிய வாய்ப்புள்ளது என்பதால், போலீசார் மும்பை முழுவதும் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தி வந்தது. இந்நிலையில், போக்குவரத்து காவல்துறையின் வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் மெசேஜ் வந்திருக்கிறது.
Bomb Threat In Mumbai: மெசேஜில் வந்தது என்ன?
அந்த மெசேஜை அனுப்பிய நபர் தன்னை லஷ்கர்-இ-தொய்பா (Lashkar-e-Taiba) பயங்கரவாத அமைப்பை சேர்ந்தவர் என அடையாளப்படுத்தி உள்ளார். மேலும் அந்த நபர் மெசேஜில், 14 பாகிஸ்தானிய பயங்கரவாதிகள் இந்தியாவுக்குள் புகுந்துள்ளனர். மொத்தம் 400 கிலோ RDX வெடிகுண்டு வெடிவைக்கப்பட இருக்கின்றன, இதன்மூலம் 1 கோடி மக்கள் உயிரிழக்க வாய்ப்புள்ளது என்றும் அந்த மெசேஜில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Bomb Threat In Mumbai: காவல்துறை தெரிவிப்பது என்ன?
இந்த மெசேஜை தொடர்ந்து போலீசார் பாதுகாப்பை இன்னும் அதிகப்படுத்தி உள்ளனர். இதுகுறித்து அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "வெடிகுண்டு மிரட்டல் குறித்து அனைத்து கோணத்திலும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. பயங்கரவாத எதிர்ப்புக் குழுவினருக்கு (ATS) தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய ஒரு மூத்த அதிகாரி, "நமது பாதுகாப்புப் படையினரால் எந்த அச்சுறுத்தலையும் கையாள முடியும். நாங்கள் அனைத்துவிதமான தடுப்பு நடவடிக்கைகளையும், பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறோம். வாகன நிறுத்துமிடம் முதல் கட்டடங்களின் அடித்தளம் வரை அனைத்து இடங்களையும் நாங்கள் சோதனை செய்து வருகிறோம், எதையும் அலட்சியப்படுத்தவில்லை" என்றார். மேலும், பொதுமக்கள் இதுபோன்ற வதந்திகளை நம்பி அச்சமடைய வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தினார்.
