பிரியாணிக்கு பின் தர்பூசணி... ஒரே குடும்பத்தின் 4 பேர் பலி - உயிரிழப்புக்கு காரணம் என்ன?

Bizarre News: இரவு 10.30 மணிக்கு பிரியாணியும், நள்ளிரவு 1 மணிக்கு தர்பூசணியும் சாப்பிட்ட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் சுமார் 12 மணிநேர இடைவெளியில் அடுத்தடுத்த உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 27, 2026, 10:53 PM IST
  • மும்பையை சேர்ந்த நான்கு பேர் மரணம்.
  • உறவினர்கள் 5 பேர் பிரியாணியை சாப்பிட்டனர்.
  • ஆனால், இவர்கள் மட்டுமே தர்பூசணியை சாப்பிட்டனர்.

Bizarre News: கடந்த சனிக்கிழமை இரவு (ஏப்ரல் 25) அன்று மகாராஷ்டிர தலைநகர் மும்பையைச் சேர்ந்த 13 வயதான சைனப், அவரது மூத்த சகோதரி மற்றும் அவர்களது பெற்றோர் ஆகியோர் தடபுடலாக பிரியாணி சாப்பிட்டுள்ளனர். 

இரவு பிரியாணி சாப்பிட்ட பின்னர் நள்ளிரவு வேளையில் அனைவருக்கும் இனிப்பு சாப்பிட வேண்டும் என தோன்றியிருக்கிறது. எனவே, அவர்கள் தர்பூசணி பழத்தை இனிப்பிற்காக சாப்பிட்டதாக தெரிகிறது.

நான்கு பேரும் உயிரிழந்தனர்

உடனே அடுத்த நாள் (ஏப். 26), அவர்களுக்கு கடும் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது. மருத்துவமனையில் அவர்கள் நான்கு பேருக்கும் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் எதுவும் கைக்கொடுக்கவில்லை. மருத்துவமனையிலேயே 4 பேர் கொண்ட மொத்த குடும்பமும் உயிரிழந்தது. 

கெட்டுப்போன உணவை சாப்பிட்டதன் காரணமாக நான்கு பேரும் உயிரிழந்திருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். இதுகுறித்து மேற்கொண்டு விசாரணையும் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். 

மும்பையில் அப்துல்லா அப்துல் காதர் (40) என்பவர் சிறு மொபைல் கடையை வைத்திருக்கிறார். அவரது மனைவி நஸ்ரின் (35), குழந்தைகள் ஆயிஷா (16), சைனப் (13) ஆகியோர் அவர்களது உறவினர்களுடன் இரவு உணவருந்தி உள்ளனர். 5 உறவினர்களுடன் இரவு 10.30 மணியளவில் சாப்பிட்டுள்ளார். அதில் பிரியாணியும் அட்ககம். இரவு உணவை முடித்துவிட்டு பைதோனியில் உள்ள அவர்களது வீட்டுக்கு அப்துல் காதர், அவரின் மனைவி, குழந்தைகள் சென்றுவிட்டனர்.

நள்ளிரவில் தர்பூசணி

வீடு திரும்பும் வரை யாருக்கும் எந்த பிரச்னையும் இல்லை. வீட்டுக்குச் சென்ற பின்னர், நள்ளிரவு 1 மணியளவில் குடும்பத்தினர் நான்கு பேரும் தர்பூசணி பழத்தை சாப்பிட்டிருக்கிறார்கள். பின்னர், அதிகாலை 5 மணிக்கு அவர்களுக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்களுக்கு கடுமையாக வாந்தி, பேதி ஏற்பட்டுள்ளது. 

அடுத்தடுத்து உயிரிழப்பு

ஆரம்பத்தில் அருகில் இருந்த மருத்துவரை பார்த்து பரிசோதித்துள்ளனர். இருப்பினும் நிலைமை மோசமாக உடனே அவர்கள் ஜேஜே மருத்துவமனைக்கு கொண்டுச்செல்லப்பட்டனர். அப்துல் காதரின் இளைய மகள் காலை 10.15 மணிக்கு உயிரிழந்தார். அதன்பின் அவரது தாயார் நஸ்ரின், ஆயிஷா ஆகியோர் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தனர். இரவு 10.30 மணிக்கு அப்துல் காதர் உயிரிழந்தார். இச்சம்பவம் பெரும் துயரத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மருத்துவர் சொன்னது என்ன?

முதலில், குடும்பத்தினர் நால்வரின் உடல்நிலையையும் பரிசோதித்த சையத் குரேஷி கூறுகையில், "அவர்கள் அப்போதே மிகவும் மோசமான நிலையில் இருந்தனர், கடும் சோர்வாக தென்பட்டனர். கடுமையாக வாந்தி, பேதி ஏற்பட்டது அவர்களுக்கு. அவர்களை உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தேன், அவர்கள் தர்பூசணி பழத்தை சாப்பிட்டதாக என்னிடம் சொன்னார்கள்" என்றார். 

ஃபுட் பாய்சன்

இதுகுறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் நால்வருக்கும் உடல்கூராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. 12 மணிநேர இடைவெளியில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் உயிரிழந்ததற்கு ஃபுட் பாய்சனே காரணம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. 

காவல்துறையினர் பாதியளவு உண்ணப்பட்ட தர்பூசணித் துண்டு ஒன்றை ஆய்வகப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பியுள்ளனர். இதுகுறித்து மும்பை காவல்துறையின் துணை ஆணையர் பிரவீன் முண்டே, "பிரேதப் பரிசோதனையின் போது உடல்களில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகள் கூடுதல் விசாரணைக்காக எடுத்துச்செல்லப்பட்டன" என்றார். இந்த விசாரணைக்காக தடயவியல் மற்றும் உணவுத் துறைகளும் ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஜே.ஜே மருத்துவமனையின் நுண்ணுயிரியல் துறை, அந்த தர்பூசணி பழத்தில் நோய்த்தொற்றுகள் அல்லது பாக்டீரியாக்கள் இருப்பதைக் கண்டறிய பரிசோதித்து வருகிறது. அனைத்து விசாரணைகளுக்கும் பிறகே உயிரிழப்புக்கான காரணங்கள் உறுதியாகும்.

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers.

