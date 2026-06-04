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4 வயது குழந்தை கொலை! தாயின் 2வது கணவர், தந்தை கைது..நடந்தது என்ன?

உத்தர பிரதேசத்தில், சமீபத்தில் நான்கு வயது பெண் குழந்தை கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதில் தொடர்புடைய இருவரை போலீசார் தற்போது கைது செய்திருக்கின்றனர்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 04, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:23 PM IST
4 வயது குழந்தை கொலை! தாயின் 2வது கணவர், தந்தை கைது..நடந்தது என்ன?
Image Credit: UP Murder | X Reference Image

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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