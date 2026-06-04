/4 வயது குழந்தை கொலை! தாயின் 2வது கணவர், தந்தை கைது..நடந்தது என்ன?

கடந்த சில நாட்களாகவே குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. இதில் குறிப்பாக, தற்போது உத்தரபிரதேசத்தில் நடைப்பெற்றிருக்கும் ஒரு விஷயம் பலரையும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவல், இதோ.
உத்தரபிரதேசத்தில் இருக்கும் ஷாஜஹான்பூரில்தான் இந்த சம்பவம் அரங்கேறியிருக்கிறது. இங்கு, நான்கு வயது பெண் குழந்தையின் உடல் அடித்து கொல்லப்பட்ட நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது. இது குறித்து விசாரணை நடந்து வந்த நிலையில், கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் கழித்து அந்த குழந்தை தாயின் இரண்டாம் கணவரும் அவரது தந்தையும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த குழந்தையின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்ட போது அச்சிறுவியில் மாற்றான் தந்தை தான் இந்த கொலையை செய்திருக்க கூடும் என்று குழந்தையின் தாயார் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இது குறித்து விசாரணை நடத்திய போது தான் உண்மை வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
குழந்தையின் தாயார், காவல் நிலையத்தில் நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு அகிலேஷ் என்பவரை திருமணம் செய்வதாகவும் இதற்கு முன்பு 10 ஆண்டுகளாக திருமணம் செய்திருந்த தனது முதல் முதல் கணவரிடமிருந்து பிரிந்து வாழ்ந்து வந்ததாகவும் கூறியிருந்தார். இவருடன் முதல் கணவர் மூலம் பிறந்த பிரியா என்ற நான்கு வயது மகள் வசித்து வந்திருக்கிறார்.
திருமணமான முதல் நாளே இரண்டாவது கணவரான ஆக்கிலே தன்னை அடித்து சித்திரவதை செய்ததாக அந்த பெண் குற்றம் சுமத்தி இருக்கிறார். மேலும் கடந்த மே 4ஆம் தேதி அன்று அகிலேஷ் அந்த குழந்தையை தாக்கியதில் அவர் உயிரிழந்ததாக அது குழந்தையின் தாயார் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். இந்த சமூகத்திற்கு பிறகு குழந்தைக்கு சிகிச்சை அளிப்பதாக கூறி அவரை காரில் ஏற்றுச்சென்று பின்பு காந்த் பகுதியில் உள்ள ஒரு வயலில் உடலை புதைத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
அந்த தாயின் புகாரின் படி அந்த பெண் அவருடன் அம்பலாவிற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டதாகவும் ரொம்ப நேரத்திற்கு குழந்தையின் இருப்பிடம் பற்றிய எந்த தகவலையும் தன்னால் பெற முடியவில்லை என்றும் கூறியிருக்கிறார். இந்த தனது சொந்த ஊரில் இருக்கும் காவல் அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு இந்த சம்பவம் குறித்து புகார் அளித்திருக்கிறார்.
குற்றவாளிகளுக்கு இந்திய தண்டனை சட்டத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ், அகிலேஷ் மற்றும் அவருக்கு குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒன்பது பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது வரை அகிலை செய்யும் அவரது தந்தை தாராவையும் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். பிற குற்றவாளிகளை தேடும் பணிகள் தொடர்க. புதைக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து சிறுமியின் உடலை தோண்டி எடுக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக காவல் கண்காணிப்பாளர் கூறியிருக்கிறார். மேலும் குழந்தையின் மரணத்திற்கான காரணத்தை கண்டறிய உடல் பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்படும் என்றும், இந்த வழக்கு மேலும் பல கோணங்களில் விசாரிக்கப்பட்டு இதற்கு ஒரு தீர்வு காணப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது. அதிகாரிகள், விசாரணை முடிந்த பின், வழக்குக்குரிய ஆவணங்களை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது.