மேனேஜரிடம் லீவ் கேட்டு 10 நிமிடத்தில் உயிரிழந்த ஊழியர்! எப்படி? முழு விவரம்..

Employee Died 10 Minutes Asking Leave : 40 வயது மதிக்கத்தக்க நபர் ஒருவர், தனது மேனேஜரிடம் உடல் நிலை சரியில்லை என்று விடுப்பு கேட்டு, மெசேஜ் அனுப்பி இருக்கிறார். இந்த குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்பட்ட 10 நிமிடங்களில், அந்த நபர் உயிரிழந்திருப்பது, பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
10 நிமிடத்தில் உயிரிழந்த நபர்!
KV Iyyer என்பவரின் X பதிவுதான் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறத்ஹு. அதில், அவர் ஷங்கர் என்கிற தனது ஊழியர் 6 வருடங்களாக பணியாற்றி வந்ததாகவும், எப்போதும் ஃபிட் ஆகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருந்த நபர் என்றும் அவரை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இவருக்கு திருமணமாகி, ஒரு குழந்தை இருந்ததாகவும், ஒழுக்கமான வாழ்க்கை வாழ்ந்த ஒரு நபர் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மேலும், சிகிரெட் பிடிப்பதையும், மது அருந்துவதையும் கூட தவிர்த்த நபர் அவர் என்பதையும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
சம்பவத்தன்று காலை 8.37 மணிக்கு இவருக்கு, “சர் ரொம்ப முதுகுவலி இருப்பதால் என்னால் இன்று வர இயலாது. எனக்கு விடுப்பு கொடுங்கள்” என்று கேட்டிருக்கிறார். இதற்கு இவரும், “சரி ரெஸ்ட் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்” என்று ரிப்ளை செய்துள்ளார். ஆனால், இந்த குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய 10 நிமிடங்களுக்குள்ளாக, அதாவது 8.47 மணிக்கு ஷங்கர் வீட்டில் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளர்.
இது குறித்து அந்த மேனேஜர் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில், அவர் கேட்டிருந்த விடுப்பு எப்போதும் போலத்தான் என்று நினைத்துக்கொண்டு ரெஸ்ட் எடுக்குமாறு கூறியதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 11 மணியளவில் தனக்கு ஒரு போன் கால் வந்ததகாவும், இதில் பேசியவர் என்ன சொல்கிறார் என்பதை கேட்டு, அதை நம்பவில்லை என்றும் கூறியிருக்கிறார். இன்னொரு ஊழியருக்கு கால் செய்து இது உண்மை தானா என்று கன்ஃபார்ம் செய்து கொண்டதாகவும் கூறியிருக்கிறார்.
ஆரோக்கியம் முக்கியம்!
கடந்த சில நாட்களாகவே, உடலை சரியாக பார்த்துக்கொள்பவர்கள் கூட திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழக்கும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. அப்படித்தான் இந்த சம்பவமும் நிகழ்ந்துள்ளது. இப்படி, ஆரோக்கியமாக இருப்பவர்கள் கூட எப்படி இறந்து போகிறார்கள் என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை. இப்போது இறந்துள்ள ரமேஷ் குறித்த பதிவிலும் பலர் “உடல்தான் முக்கியம், ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும். உங்களை முதலில் நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டால்தான், நாளை நீங்கள் வேலை பார்க்க முடியும்” என்று ஒருவர் கூறியிருக்கிறார்.
