  • Tamil News
  • India
  • இரக்கமே இல்லையா! 40 வயது பெண்ணுக்கு 14 வயது சிறுவனால் நேர்ந்த கொடுமை..

இரக்கமே இல்லையா! 40 வயது பெண்ணுக்கு 14 வயது சிறுவனால் நேர்ந்த கொடுமை..

40 Year Old Woman Dies : 14 வயது சிறுவனால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளக்கப்பட்ட 40 வயது பெண் உயரிழந்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 10, 2025, 02:58 PM IST
  • 40 வயது பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடுமை!
  • 14 வயது சிறுவன் செய்த செயல்..
  • முழு விவரம்..

இரக்கமே இல்லையா! 40 வயது பெண்ணுக்கு 14 வயது சிறுவனால் நேர்ந்த கொடுமை..

40 Year Old Woman Dies : சிம்லாவின் ஹமிர்பூர் என்கிற இடத்தில், பாலியல் வன்புணர்வுக்கு ஆளாக்கப்பட்ட 40 வயது பெண் உயிரிழந்திருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இதில் தொடர்புடையது யார்? குற்றம் நடந்ததன் பின்னணி என்ன? இது குறித்த முழு விவரங்களை இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

பெண் உயிரிழப்பு:

பாலியல் வன்கொடுமை முயற்சியை தடுக்க முயன்ற போது ஏற்பட்ட பலத்த காயத்தால் 40 வயது பெண் இறந்ததாக கூறி, அவரது குடும்பத்தார் போராட்டம் நடத்தியிருக்கின்றானர். இறந்தவரின் குடும்பத்தார் மற்றும் கிராம மக்கள் கடந்த ஞாயிறு அன்று ஹமீர்பூர் மாவட்டத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலையை மறித்து, குற்றவாளியை கைது செய்ய வேண்டுமென போராட்டம் செய்துள்ளனர். 

பின்னர், போலீசாரின் மூன்று மணி நேர பேச்சு வார்த்தைக்கு பிறகும், அம்மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் சுக்விந்தர் சிங் சுகு ஆறுதல் தெரிவித்ததற்கு பிறகு இந்த போராட்டமானது கைவிடப்பட்டுள்ளது.

பாலியல் வன்புணர்வு:

பெண்ணின் உயிரிழப்பு குறித்து பேசும் அவரது உறவினர்கள், கடந்த நவம்பர் 3ஆம் தேதியன்று நடந்த சம்பவம் குறித்து விவரித்துள்ளனர். அன்றைய நாளில், தற்போது உயிரிழந்துள்ள அந்த பெண்ணிற்கு பாலியல் வன்புணர்வு நடந்ததாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். 

இதில் தொடர்புடையதாக 14 வயது சிறுவனை கைது செய்து விசாரித்திருக்கின்றனர். விசாரணையில், இதை தான் செய்ததாக அச்சிறுவன் ஒப்புக்கொண்டுள்ளான். இவனை தற்போது சிறுவர் சீர்த்திருத்த பள்ளிக்கு அனுப்பியுள்ளனர். இதையடுத்து பெண் உயிரிழக்கவே, அவரது உடலை ரோட்டில் போட்டு உறவினர்கள் போராட்டத்தில் உரிய நீதி கிடைக்க வேண்டுமென ஈடுபட்டுள்ளனர். 

சம்பவம் நடந்தது எப்படி?

இந்த சம்பவம் குறித்து பேசிய அதிகாரிகள், கடந்த நவம்பர் 3ஆம் தேதியன்று ஹமிர்பூர் மாவட்டத்தில் நடந்ததாக கூறுகின்றனர். உயிரிழந்த பெண், புற்களை வெட்டிக்கொண்டிருந்த போது, 9ஆம் வகுப்பு படிக்கும் சிறுவன் அவரை வலுக்கட்டாயமாக இழுத்துச்சென்று பாலியல் வன்புணர்வு செய்ததாக தெரிவித்துள்ளனர். பின்பு, கிராமத்தினரால் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த அந்த பெண் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

இதையடுத்து, போலீசாருக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டு அவர்களும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்துள்ளனர். அங்கு அவர்களுக்கு உடைந்து போன பேனா, அளவுகோல் உள்ளிட்டவை கிடைத்துள்ளது. இதில், சந்தேகத்திற்குறிய அந்த சிறவனை போலீஸார் கைது செய்து விசாரித்திருக்கின்றனர். அப்போது அச்சிறுவன் தான்தான் இதை செய்ததாக ஒப்புக்காெண்டிருக்கிறான்.

அச்சுறுத்தல்!

14 வயது சிறுவனால், 40 வயது பெண் இப்படி உயிரிழந்திருப்பது பேரதிர்ச்சியை அப்பகுதி மக்களுக்கு ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டிருக்கும் பெண்கள் இது போன்ற சம்பவங்கள் தங்களுக்கு மிகுந்த அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துவதாக இணையத்தில் பேசி வருகின்றனர். உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நடப்பது தினசரி வாடிக்கையாகி விட்டது போல தோன்றுவதாகவும் அவர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | மாமியாரை எரித்துக்கொன்ற மருமகள்! கண்ணாமூச்சு ஆடலாம் என அழைத்து சதி..

மேலும் படிக்க | பாநாசம் பாணியில் கொலை.. பிணத்தை மறைக்க கொலையாளி செய்த காரியம்

