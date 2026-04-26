421 பெட்ரோல் பம்ப் மூடல்... விஸ்வரூபம் எடுக்கும் பிரச்னை - அடுத்து விலை உயருமா?

Petrol Diesel Shortage: பெட்ரோல், டீசல் தட்டுபாடு இல்லை என மத்திய அரசு தொடர்ந்து கூறி வரும் நிலையில், ஆந்திராவில் மட்டும் 421 பெட்ரோல் பம்ப்க்ள் மூடப்பட்டிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதன் பின்னணியை விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 26, 2026, 05:02 PM IST
  • எரிபொருள் விநியோகம் 10% உயர்வு
  • இருப்பினும் டிமாண்ட் அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
  • இதனால் முதலமைச்சர் அவசர ஆலோசனை

Petrol Diesel Shortage: இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே கடந்த பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி தொடங்கியது. தற்போது போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டாலும், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் கடுமையான பதற்றம் நிலவுகிறது. இதன் தாக்கம் உலகம் முழுவதும் நீடிக்கிறது. 

எரிபொருள் தட்டுபாடு மற்றும் எரிபொருள் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட பெரும் பிரச்னைகள் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்றன. இந்தியாவில் எங்குமே பெட்ரோல், டீசல் தட்டுபாடு ஏதும் இல்லை என மத்திய அரசு தொடர்ந்து கூறி வருகிறது.

மக்கள் பீதியடைய வேண்டாம்...

பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் நேற்று எரிபொருள் தட்டுபாடு குறித்து கூறுகையில், "உள்நாட்டு எல்பிஜி, பிஎன்ஜி, சிஎன்ஜி ஆகியவற்றின் 100% விநியோகம் உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது. 

மேற்கு ஆசியாவில் நிலவி வரும் பதற்றமிக்க சூழல் காரணமாக, மக்கள் பீதியில் பொருட்களை வாங்கிக் குவிக்க வேண்டாம் என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டனர். 

தற்போதைய புவிசார் அரசியல் சூழல் இருந்தபோதிலும், உள்நாட்டு எல்பிஜி, பிஎன்ஜி, சிஎன்ஜி (போக்குவரத்து) ஆகியவற்றின் 100 சதவீத விநியோகத்தை மத்திய அரசு உறுதி செய்துள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் அதில், "நாடு முழுவதும் பெட்ரோல், டீசல் போதுமான அளவில் கையிருப்பில் உள்ளது. அவற்றின் வழக்கமான சில்லறை விலைகள் நிலையாக இருக்கிறது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கச்சா எண்ணெய் போக்குவரத்திற்கான முக்கிய உலகளாவிய பாதையான ஹார்முஸ் ஜலசந்தி குறித்த கவலைகளுக்கு மத்தியில் அரசு இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

எதிர்க்கட்சிகள் கூறுவது என்ன?

ஆனால் எதிர்க்கட்சிகளோ, வரும் ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி மேற்கு வங்க தேர்தல் நிறைவடைந்த உடன், கடும் எரிபொருள் தட்டுபாடு காரணமாக மத்திய அரசு பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்திவிடும் என ஆருடம் தெரிவித்து வருகின்றன. இதில் எது உண்மை...? எது நடக்கும்...? என்பது தேர்தல் முடிந்ததும்தான் தெரியவரும்.

ஆந்திராவில் பெட்ரோல் தட்டுபாடா? 

ஆனால், ஆந்திராவில் இப்போது 421 பெட்ரோல் பம்ப்கள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன, இது நாடு முழுவதும் எரிபொருள் தட்டுபாடு குறித்த கவலையை அதிகமாக்கி உள்ளது. 

ஆந்திராவில் பெட்ரோல் பம்ப்கள் அதிகளவில் மூடப்படுவதை தொடர்ந்து, அம்மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு உடனடியாக ஆய்வு செய்து வருகிறார். 

குறிப்பாக, மாநிலம் முழுவதும் ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று பெட்ரோல், டீசல் தட்டுபாடு நிலவுவது குறித்தும் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

9% பம்ப்கள் மூடல்

ஆந்திர தலைநகர் அமராவதியில் இருந்து இன்று  மும்பைக்கு புறப்படும் முன்னர், தலைமை செயலாளர் சாய் பிரசாத் மற்றும் மற்ற மூத்த அதிகாரிகளுடன் ஆன்லைனில் ஆலோசனை மேற்கொண்டிருக்கிறார்.

முதலமைச்சர் அலுவலகத்தின் தகவலின்படி, ஆந்திராவின் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் எரிபொருள் இருப்பு குறித்து விரிவாக அதிகாரிகளுடன் சந்திரபாபு நாயுடு ஆலோசனை மேற்கொண்டிருக்கிறார். ஆந்திராவில் மொத்தம் 4,510 பெட்ரோல் பம்ப்கள் உள்ளன.

இப்போது பெட்ரோல், டீசல் விநியோகச் சங்கிலியில் ஏற்பட்டிருக்கும் சிக்கல் காரணமாக, 421 பெட்ரோல் பம்ப்கள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது. அதாவது, 9% அதிகமாக பெட்ரோல் பம்ப்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறது.

விநியோகம் அதிகரிப்பு

எரிபொருள் விநியோகம் என்பது மற்ற காலகட்டங்களை விட 10 மடங்கள் அதிகரித்திருக்கிறது என்பும் ஆனால் பல்வேறு பெட்ரோல் பம்ப்களில், அச்சம் காரணமாக மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து பெட்ரோல், டீசலை வாங்கிச் செல்வதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இயல்பான விற்பனை எவ்வளவு?

இயல்பான காலகட்டத்தில், ஆந்திராவில் ஒரு நாளைக்கு பெட்ரோல் 6,330 கிலோலிட்டரும், டீசல் 9,048 கிலோலிட்டரும் விற்பனையாகும். ஆனால், எரிபொருள் தட்டுபாடு குறித்த அச்ச உணர்வு ஏற்பட்ட உடன் பெட்ரோல், டீசலின் டிமாண்ட் என்பது கணிசமான அளவில் உயர்ந்துள்ளது.

விற்பனை எவ்வளவு அதிகரித்துள்ளது?

நேற்று மட்டும் (ஏப்ரல் 25) பெட்ரோல் 10,345 கிலோலிட்டர் மற்றும் டீசல் 14,156 கிலோலிட்டர் அளவுக்கு விற்பனை அதிகரித்துள்ளது. அதாவது, பெட்ரோலின் விற்பனை 63.43% அளவுக்கும், டீசலின் விற்பனை 56.45% அளவுக்கும் உயர்ந்துள்ளது.

தட்டுபாடுக்கு காரணம் என்ன?

ஆந்திராவில் தினந்தினம் 50% அளவுக்கு பெட்ரோல், டீசல் விற்பனை அதிகரிப்பால்தான், பெட்ரோல் பம்ப்களில் வேகமாக இருப்பு காலியாகிறது. எரிபொருள் விநியோகம் அதிகம் இருந்தாலும், நீண்ட வரிசையில் நின்று மக்கள் அதிகமாக வாங்கிச் செல்வதை பார்க்க முடிவதாக கூறப்படுகிறது.

முதல்வரின் உத்தரவு என்ன? 

மீன் வளர்ப்பு துறைக்கான எரிபொருள் பெரும்பாலும் பேரல்களில் வாங்கப்படுவதால், கூடுதல் விநியோக சவால்கள் ஏற்படுவதாகவும் அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டினர். 

இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண ஒரு செயல் திட்டத்தை உடனடியாக அமல்படுத்துமாறு மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டார். 

அதுமட்டுமின்றி பல்வேறு அரசுத் துறைகள் எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் மற்றும் பிரச்னையை தீர்ப்பதில் ஏற்பட்டுள்ல முன்னேற்றம் ஆகியவற்றை விவரிக்கும் வகையில் விரிவான அறிக்கையை இன்று மாலைக்குள் சமர்பிக்குமாறு முதல்வர் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

