English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • 24 வருடத்தில் 2வது முறை..இந்திய தேஜஸ் விமானம் குறித்த 5 உண்மைகள்!

24 வருடத்தில் 2வது முறை..இந்திய தேஜஸ் விமானம் குறித்த 5 உண்மைகள்!

5 Facts About Tejas Fighter Jet : துபாயில் நடந்த ஏர்-ஷோவில், இந்திய போர் விமானமான தேஜஸ் விபத்துக்குள்ளாகி உள்ளது. இந்த விமானம் குறித்த சில ஆச்சரியத்திற்குறிய தகவல்களை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 21, 2025, 07:39 PM IST
  • துபாய் ஏர் ஷோவில் விமானம் விழுந்து நொருங்கியது!
  • இந்த விமானம் குறித்த முக்கிய தகவல்கள்..
  • இதோ விவரம்

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டாகும்... கப்புனு பிடிச்சுக்கோங்க!
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டாகும்... கப்புனு பிடிச்சுக்கோங்க!
இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 4 - எந்தெந்த ராசிகள் ஆதாயமான நாள்...?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 4 - எந்தெந்த ராசிகள் ஆதாயமான நாள்...?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : யாருக்கு என்ன செய்தது? அரசின் அப்டேட்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : யாருக்கு என்ன செய்தது? அரசின் அப்டேட்
குட் நியூஸ்! விரைவில் டபுள் டெக்கர் பேருந்துகள் - தேதி குறிச்சாச்சு!
camera icon7
Chennai
குட் நியூஸ்! விரைவில் டபுள் டெக்கர் பேருந்துகள் - தேதி குறிச்சாச்சு!
24 வருடத்தில் 2வது முறை..இந்திய தேஜஸ் விமானம் குறித்த 5 உண்மைகள்!

5 Facts About Tejas Fighter Jet : துபாயில் நடந்த ஏர்-ஷோவில், இந்தியாவின் தேஜஸ் விமானம் கீழே விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விமானத்தை ஓட்டிய விமானி உயிரிழந்துள்ளார். இதையடுத்து, இந்த போர் விமானம் குறித்த சில விஷயங்களை இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

கடந்த ஆண்டு ராஜஸ்தானின் ஜெய்சால்மரில் விடுதியின் வளாகத்திற்கு அருகே போர் விமானம் விபத்துக்குள்ளானது. அதன் பிறகு, 24 ஆண்டுகால வரலாற்றில் தேஜஸ் உள்நாட்டு போர் விமானம் விபத்துக்குள்ளாவது இது இரண்டாவது முறையாகும்.

விமானம் குறித்த 5 உண்மைகள்!

1. தேஜஸ் விமானம், ஒருவர் அமரக்கூடிய சிங்கிள் சீட்டர் போர் விமானம் ஆகும். இருப்பினும் பொதுவாக விமானப்படையில் இரு சீட்டுகள் இருப்பது போன்ற விமானங்கள்தான் உபயோகிக்கப்படுமாம். இந்திய கடற்படையும் இப்படி இரண்டு சீட்டர் ஜெட்டைதான் உபயோகித்து வருகின்றன. முதல் டெக்னாலஜி டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் (TD-1) 2001ல் தன் முதல் பயணத்தை தொடங்கியது. இதன் ஆரம்ப செயல்பாட்டின் இரண்டாம் தொடர் உற்பத்தியாக தேஜஸ் விமானம், தன் முதல் பயணத்தை 2016ல் தொடங்கியது. 

2.தேஜஸ் விமானம், அதிகபட்சமாக சுமார் 4,000 கிலோ வரை சுமந்து செல்லுமாம். ஒரு விமானி, ஒரு எஞ்சின் விமானமாக இது இயங்குகிறது. அதிகபட்சமாக 13,000 கிலோவை இந்த விமானம் சுமந்து செல்லும் என்று கூறப்படுகிறது. 

3.இலகுரக போர் விமானமான தேஜஸ், 4.5 ஜென்ரேஷன் பல்-பங்கு போர் விமானமாக இயங்கியிருக்கிறது. இது, வான்வழி தாக்குதலை எதிர்த்து போரிடும் விமானமாக வடிவமைக்கப்பட்டது. தரைவழியில் ஏற்படும் சண்டைகளுக்காகவும் (போரின் போது) இது பயன்படுத்தப்படுமாம்.

4. 2016ஆம் ஆண்டில், இந்திய விமானப்படையின் 45வது படைப்பிரிவின் கீழ், “Flying Daggers' எனும் குழுவுக்கு கீழ், இந்த போர் விமானமானது இயக்கப்பட்டது. இதன் விரிவான பரிமானங்கள் இதனை இலகுரக விமானமாக காண்பிக்கிறது. 

5.மேக் இன் இந்தியா பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ், இந்திய விமானப்படைக்கு 97 LCA தேஜஸ் மார்க்  1A போர் விமானங்களை வாங்குவதற்கான சட்டத்திற்கு இந்தியா ஒப்புதல் அளித்திருந்தது. இது, இந்திய விமானப்படைக்கு பெரிய ஊக்கமாக இருந்தது.

மேலும் படிக்க | வங்கதேசத்தில் நிலநடுக்கம்... கொல்கத்தாவில் நிலஅதிர்வை உணர்ந்த மக்கள்!

மேலும் படிக்க | தேஜஸ் விமானம் விபத்துக்குள்ளானது எப்படி? துபாய் கண்காட்சியில் நடந்த சோகம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tejas JetDubai Air ShowFighter JetAccidentTejas Jet Accident

Trending News