அக்டோபர் 1 முதல் அமலுக்கு வரும் 5 முக்கிய மாற்றங்கள்: மக்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை!

Key Changes From October 1: ஒவ்வொரு மாதமும் சில முக்கியமான மாற்றங்களை அரசு தரப்பில் செய்யப்பட்டு வருகிறது. கேஸ் சிலிண்டர் விலை மாற்றம், ஆதார் அட்டை சேவைகளுக்கான கட்டணங்கள், யூனிஃபைட் பெய்மென்ட் இன்டர்ஃபேஸ் (யூபிஐ) தொடர்பான புதிய விதிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள், ரயில்வே டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு ஆதார் அட்டை லிங்கிங் கட்டாயம் மற்றும் 10 ஆண்டுக்கும் மேல் பழைய வங்கி கணக்கு கேஒய்சி போன்ற மாற்றங்கள் வரவுள்ளது. எனவே அக்டோபர் மாதம் முதல் என்னென்ன முக்கிய சேவைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன? அதற்கான தீர்வுகள் என்ன? என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.
1. கேஸ் சிலிண்டர் விலை மாற்றம்:
சர்வதேச எண்ணெய் விலையை பொறுத்து மாதந்தோறும் கேஸ் சிலிண்டர் விலை நிர்ணயம் செய்யப்படும்; அக்டோபர் 1 முதல் புதிய விலை அறிவிக்கப்படும். அதேநேரம் தற்போது சட்டசபை தேர்தல் காலம் என்பதால், சிலிண்டர் விலை குறைய வாய்ப்பு இருக்கிறதா என பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.
2. ஆதார் அட்டை கட்டண உயர்வு:
- பெயர், மொபைல் நம்பர், முகவரி மாற்றங்களுக்கு கட்டணம் 50 ரூபாயிலிருந்து 75 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
- கைவிரல் மற்றும் கருவிலி பதிவுகள்: கைவிரல் மற்றும் கருவிலி பதிவு சேவைகளுக்கான கட்டணம் 100 ரூபாயிலிருந்து 125 ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது.
3. யூபிஐ கலெக்ட் ரெக்வஸ்ட் நிறுத்தல்:
அக்டோபர் 1 முதல் யூபிஐயில் கலெக்ட் ரெக்வஸ்ட் முற்றிலும் நிறுத்தப்படும், நேரடி பண பரிமாற்றம் இயலாது. எனவே யூபிஐ ஆப்ஸ்களில் நேரடி பண பரிமாற்றம் சாத்தியமாகாது.
4. ரயில்வே டிக்கெட் முன்பதிவு:
ரயில்வே டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு ஆதார் அட்டை லிங்கிங் செய்யப்பட வேண்டும். இல்லையெனில் முன்பதிவு சாத்தியமில்லை. எனவே ஆதார் அட்டை லிங்கிங் கட்டாயமாகும்.
5. பழைய வங்கி கணக்குகளை புதுப்பிக்க வேண்டும்:
- 2015 முதல் 10 ஆண்டுக்கும் மேல் பழைய வங்கி கணக்குகளை உடனடியாக கேஒய்சியுடன் புதுப்பிக்காமல் இருந்தால் கணக்குகள் ரத்து செய்யப்படும்.
- அரசு மானியங்கள் பாதுகாப்பு: மானியங்கள், உதவித்தொகைகள் மற்றும் திட்ட நிதிகள் பெறுபவர்கள் கணக்குகளை புதுப்பிக்க கட்டாயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தீர்வு மற்றும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை:
1. கேஸ் சிலிண்டர் விலை: விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதா எனப் பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர் (சட்டசபை தேர்தல் காலம் என்பதால்).
2. ஆதார் அட்டை கட்டணங்கள்: ஆதார் தொடர்பான சேவைகளைப் பயன்படுத்தும்போது உயர்த்தப்பட்ட புதிய கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டும்.
3. யூனிஃபைட் பெய்மென்ட் இன்டர்ஃபேஸ் (UPI): யூபிஐ செயலிகளில் நேரடிப் பணப் பரிமாற்றம் செய்ய இயலாது.
4. ரயில்வே டிக்கெட் முன்பதிவு: டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதற்கு முன், உங்கள் ஆதார் அட்டையை ரயில்வே டிக்கெட் முன்பதிவு கணக்குடன் இணைக்க வேண்டும்.
5. பழைய வங்கி கணக்குகள் (KYC): அரசு மானியங்கள், உதவித்தொகைகள் போன்றவற்றைப் பெறுபவர்கள் உட்பட, சம்பந்தப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளை உடனடியாக கேஒய்சி விவரங்களுடன் புதுப்பிக்க வேண்டும்.
