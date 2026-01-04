English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மார்ச் மாதத்துடன் நிறுத்தப்படும் 500 ரூபாய் நோட்டுகள்? மத்திய அரசு விளக்கம்!

மார்ச் மாதத்துடன் நிறுத்தப்படும் 500 ரூபாய் நோட்டுகள்? மத்திய அரசு விளக்கம்!

500 ரூபாய் நோட்டுகள் மார்ச் 2026ல் நிறுத்தப்படும் என்ற செய்தி முற்றிலும் பொய்யானது. RBIயும், இந்திய அரசும் இந்த வதந்தியை மறுத்துள்ளன. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 4, 2026, 05:51 PM IST
  • 500 ரூபாய் நோட்டுகள் சட்டப்பூர்வ நாணயம்.
  • அனைத்து பரிவர்த்தனைகளுக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்
  • சமூக ஊடகங்களில் வரும் தவறான தகவல்களை நம்ப வேண்டாம்.

மார்ச் மாதத்துடன் நிறுத்தப்படும் 500 ரூபாய் நோட்டுகள்? மத்திய அரசு விளக்கம்!

சமூக வலைதளங்களில் கடந்த சில நாட்களாக 500 ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லுபடியாகாது என்ற செய்தி பரவி வந்தது. இந்நிலையில் 500 ரூபாய் நோட்டுகள் மார்ச் 2026ல் நிறுத்தப்படும் என்ற வதந்தியை அரசாங்கம் மற்றும் PIB ஃபேக்ட் செக் மறுத்துள்ளது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இது தொடர்பாக எந்த அறிவிப்பும் வெளியிடவில்லை என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகும் போலி செய்தியில், "ரிசர்வ் வங்கி அனைத்து வங்கிகளுக்கும் செப்டம்பர் 30, 2025க்குள் 75% ATM-களிலிருந்தும், மார்ச் 31, 2026க்குள் 90% ATM-களிலிருந்தும் 500 ரூபாய் நோட்டுகள் வழங்குவதை நிறுத்த உத்தரவிட்டுள்ளது. இனி ATMகள் ரூபாய் 200 மற்றும் ரூபாய் 100 நோட்டுகளை மட்டுமே வழங்கும்" என்று பரவி வந்தது. இந்த செய்தி வாட்ஸ்அப் மற்றும் யூடியூப் வீடியோக்கள் மூலம் பரவி பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது.

மேலும் படிக்க | பெண்களுக்கு மாநில அரசின் புத்தாண்டு பரிசு: நிதி விநியோக முறையில் மாற்றம்

PIB ஃபேக்ட் செக் சரிபார்ப்பு

பிரஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோவின் ஃபேக்ட் செக் பிரிவு X தளத்தில் இந்த வதந்தியை முற்றிலும் தவறானது என்று  தெரிவித்துள்ளது. "RBI மார்ச் 2026க்குள் ரூபாய் 500 நோட்டுகளின் புழக்கத்தை நிறுத்தும் என்று சமூக ஊடக பதிவுகள் கூறுகின்றன. இந்த செய்தி போலியானது. RBI இது போன்ற எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிட்டதில்லை. ரூபாய் 500 நோட்டுகள் நிறுத்தப்படவில்லை மற்றும் சட்டப்பூர்வமாக தொடர்ந்து செல்லுபடியாகும்" என்று PIB தெளிவுபடுத்தி உள்ளது.

அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இது தொடர்பான எந்த சுற்றறிக்கையையும் வெளியிடவில்லை என்பதை PIB வலியுறுத்தியுள்ளது. "500 ரூபாய் நோட்டுகள் அனைத்து பரிவர்த்தனைகளுக்கும் நாடு முழுவதும் தொடர்ந்து செல்லுபடியாகும்" என்று தெரிவித்துள்ளது. அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரங்களிலிருந்து சரிபார்க்காமல் இது போன்ற தவறான தகவல்களை நம்பவோ அல்லது பகிரவோ வேண்டாம் என்று மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகஸ்ட் 2025ல் நிதி அமைச்சகத்தின் இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சௌத்ரி, ராஜ்யசபாவில் 500 ரூபாய் நோட்டின் விநியோகத்தை நிறுத்த அரசுக்கு எந்த திட்டமும் இல்லை என்று கூறினார். "ATMகள் 100 ரூபாய் மற்றும் 200 ரூபாய் நோட்டுகளுடன் 500 ரூபாய் நோட்டுகளையும் தொடர்ந்து வழங்கும்" என்று அவர் தெரிவித்து  இருந்தார்.

வதந்தியின் பின்னணி

ஏப்ரல் 2025ல் RBI வெளியிட்ட ஒரு சுற்றறிக்கை இந்த ஊகத்திற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. அந்த சுற்றறிக்கையில், வங்கிகள் மற்றும் ATM ஆபரேட்டர்களை ATMகள் மூலம் 100 ரூபாய் மற்றும் 200 ரூபாய் போன்ற சிறிய மதிப்புள்ள நோட்டுகளின் கிடைக்கும் தன்மையை அதிகரிக்க RBI உத்தரவிட்டது. இது தவறாக விளக்கப்பட்டு வதந்தியாக மாறியது. ஜூன் 2025ல் கூட இதே போன்று 500 ரூபாய் நோட்டுகள் 2026க்குள் நிறுத்தப்படும் என்ற போலி செய்தி பரவியது. அப்போதும் PIB இதை முற்றிலும் தவறானது என்று மறுத்தது. இது போன்ற தவறான தகவல்கள் அவ்வப்போது வெளிவருவது பொதுமக்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

மேலும் படிக்க | ATM Card இல்லாமல் ATM-ல் இருந்து பணம் எடுப்பது எப்படி? ரொம்ப சிம்பிள் டிப்ஸ்..

