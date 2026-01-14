English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
500 தெருநாய்கள் படுகொலை... அதுவும் விஷ ஊசி போட்டு... பரபரப்பை கிளப்பிய வீடியோ!

Telangana 500 Stray Dogs Murders: சுமார் 500 தெருநாய்களை விஷ ஊசி செலுத்தி கொலை செய்த சம்பவம் தெலங்கானாவின் பல பகுதிகளில் நடந்துள்ளது. இதுகுறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 14, 2026, 07:34 PM IST
  • இதுவரை 15 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
  • இதில் 7 பஞ்சாயத்து தலைவர்களும் அடக்கம்.
  • உள்ளாட்சி தேர்தலில் இதை வாக்குறுதியாக அளித்துள்ளனர்.

500 தெருநாய்கள் படுகொலை... அதுவும் விஷ ஊசி போட்டு... பரபரப்பை கிளப்பிய வீடியோ!

Telangana 500 Stray Dogs Murders: தெரு நாய்களுக்கு ஆதரவாகவும், எதிராகவும் நாட்டில் கடந்த சில காலமாக தொடர் விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. உச்ச நீதிமன்றமும் இந்த விவகாரத்தில் பெரும் கவனத்தை செலுத்தி ஒரு தீர்வை கண்டடைய  தீவிரமாக முயற்சித்து வருகிறது எனலாம்.

Telangana Dogs Murders: 14 நாள்களில் 500 நாய்கள் கொலை

தெருநாய்கள் குழந்தைகள் உள்பட பலரையும் தாக்குவதாலும், கடிப்பதாலும் பலரும் கடுமையான நோய்வாய்ப்பட்டு உயிரிழக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன. அதேவேளையில், தெருநாய்களை கொல்வது, அடிப்பது போன்ற கொடூர சம்பவங்களும் ஆங்காங்கே நடைபெறுகின்றன. 2026ஆம் ஆண்டு பிறந்து சுமார் 2 வாரங்களே ஆகியிருக்கும் சூழலில், இந்த 14 நாள்களில் மட்டும் தெலங்கானாவில் சுமார் 500 நாய்கள் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இதையொட்டி போலீசார் கடும் விசாரணையை மேற்கொண்டு முதற்கட்டமாக 15 பேரை கைது செய்துள்ளனர். இதில் ஹனம்கொண்டா மற்றும் கம்மாரெட்டி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் 7 பேரும் அடக்கம்.

Telangana Dogs Murders: தேர்தல் வாக்குறுதி...!!

கிராமத்தில் தெருநாய் தொல்லையே இல்லாமல் செய்துவிடுகிறோம் என உள்ளாட்சித் தேர்தலில் இவர்கள் வாக்குறுதி கொடுத்தது மட்டுமின்றி, நாய்களை கொல்லும் சம்பவத்திலும் ஈடுபட்டதாக கூறி இவர்கள் கைதாகி உள்ளனர். சமீபத்தில் இங்கு கிராம பஞ்சாயத்து தேர்தல்கள் நடைபெற்றுள்ளது. அப்பகுதியில் பொதுமக்கள் தெருநாய்கள் தாக்கி கடிக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன. எனவே, நாய்களே இல்லாத கிராமத்தை அளிப்போம் என சில வேட்பாளர்கள் வெளிப்படையாகவே வாக்குறுதி அளித்துள்ளனர். அந்த வகையில், தற்போது வெறும் 14 நாள்களில் 500 நாய்கள் கொல்லப்பட்டிருப்பதன் மூலம் சட்டவிரோதமான இந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற இவர்கள் கடுமையான நாய் வேட்டையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை வெளிக்காட்டுகிறது.

Telangana Dogs Murders: பரபரப்பை கிளப்பிய வீடியோ

நாய்களுக்கு விஷ ஊசி செலுத்தி அதை கொலை செய்துள்ளனர். விஷ ஊசி செலுத்திய சிறிது நேரத்திலேயே தெரு நாய்கள் துடிதுடித்து உயிரிழந்துள்ளன. ஜக்தியால் மாவட்டத்தில் உள்ள தர்மபுரி நகராட்சியில் நாய்க்கு ஒருவர் விஷ ஊசி செலுத்தும் வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் வெளியாகி பரபரப்பை உண்டாக்கியது. விஷ ஊசி செலுத்திய சில நிமிடங்களிலேயே நாய் மயங்கி விழுந்தது. மேலும் அதிர்ச்சிகரமான அந்த வீடியோவில், தெருவில் வேறு இரண்டு நாய்களின் சடலத்தையும் காண முடிகிறது. தர்மபுரி நகராட்சியில் இருந்து மட்டும் கடந்த 2 வாரங்களில் சுமார் 50 நாய்களின் சடலங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.

Telangana Dogs Murders: 15 பேர் கைது

ஹனம்கொண்டா மாவட்டத்தில் ஷயம்பேட்டா பகுதியில் சுமார் 110 நாய்களின் சடலங்கள் தோண்டி எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அவை உயிரிழந்ததின் பின்னணி குறித்து உடற்கூராய்வுக்கு பின்னர் உண்மை தெரியவரும் என்றும் மூத்த காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார். 

நாய்கள் கொல்லப்பட்டதற்கு காரணமாக இருந்ததாக கூறப்படும் 15 முக்கிய நபர்கள் போலீசாரால் அடையாளம் காணப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஷயம்பேட்டை, அரேபள்ளி, பல்வஞ்சா பகுதி உட்பட சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் இருந்து சமீபத்தில் நடந்த தேர்தலில் வென்ற ஏழு கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் மீது நாய்களை கொல்ல அனுமதித்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

நாய்களை கொல்ல போக்குவரத்தை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த, தொழில்முறை நாய் பிடிப்பவர்களை நியமித்த கிராம பஞ்சாயத்து செயலாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களும் கைதாகி உள்ளனர். கைதான 15 பேர் மீதும் பிஎன்எஸ் பிரிவு 325 (விலங்குகளைக் கொல்வது அல்லது விஷம் வைத்தல்) மற்றும் விலங்குகள் வதை தடுப்புச் சட்டம் ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | தெருநாய்களுக்கு சுப்ரீம் கோர்டின் புதிய விதிகள்! முழு விவரம் தெரிஞ்சிக்கோங்க!

மேலும் படிக்க | துரத்தி துரத்தி கடிக்குதே அதுக்கு என்ன சொல்றீங்க? நாய் லவ்வர்களை விளாசிய வழக்கறிஞர்

மேலும் படிக்க | தெரு நாய்கள் பாதுகாப்பு எல்லாம் ஓகே... ஒரு நாய்க்கு கருத்தடை செய்ய எவ்வளவு செலவாகும் தெரியுமா?

