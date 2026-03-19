56 வயதில் 22 மனைவிகள்! கேரளாவை கலக்கிய பலே ப்ளே பாய்..விவரம்

56 Year Old Man Married 22 Women : கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் அருகே உள்ள ஆற்றிறங்கள் பகுதியில் சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு மூதாட்டி சாலையில் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார். அவ்வழியே சென்ற ஒரு ஆசாமி, அந்த மூதாட்டியின் கழுத்தில் கிடந்த 7 பவுன் மதிப்புள்ள தங்க சங்கிலியை பரிச்சை சென்று இருக்கிறார். இதை எடுத்து அந்த மூதாட்டி ஆற்றிறங்கள் பகுதியில் இருக்கும் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதை அடுத்து போலீசார் அப்பகுதியில் விசாரணை நடத்தி வந்துள்ளனர்.
இந்த விசாரணையில் திருவனந்தபுரம் வட்டியூர்காவு பகுதியை சேர்ந்த பாகுலேயன் என்கிற 56 வயது நபர், இந்த செயலில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்துள்ளது. இவரை போலீசார் தேடிய போது, தலைமறைவாகியிருக்கிறார். இவரைப்பற்றி விசாரித்த போது, இவர் பற்றிய பல அதிர்ச்சிக்குரிய தகவல்கள் தெரிய வந்துள்ளது.
நகையை பறித்த ஆசாமி!
தலைமறைவான பாகுலேயனை, போலீசார் நெய்யாறின்கரை பகுதியில் வைத்து மடக்கி பிடித்து கைது செய்துள்ளனர். அதன் பின்னர், காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டு அவர் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது. அப்போது விசாரிக்கையில், தனது மனைவியை திருப்தி படுத்துவதற்காக, அந்த நபர் நகை பறிப்பில் ஈடுபட்டிருப்பது அம்பலமாகி இருக்கிறது. அவரது மனைவி பற்றி கேள்வி கேட்க, அப்போது அவர் போலீசாரிடம் அளித்திருக்கும் பதில் அனைவரையும் திகைக்க செய்துள்ளது.
மாவட்டந்தோறும் மனைவிகள்!
56 வயதான பாகுலேயன், விசாரணையில் தனக்கு மாவட்டம் தோறும் மனைவிகள் இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார். பாகுலேயன், கணவனை இழந்த பெண்கள், விவாகரத்து ஆன பெண்களை குறி வைத்து அவர்களை ஏமாற்றி திருமணம் செய்து வந்திருக்கிறார். இப்படி, திருவனந்தபுரம் முதல், காசர்கோட் வரை மொத்தம் 22 பெண்களை ஏமாற்றி அவர் திருமணம் செய்து ஏமாற்றி இருக்கிறார்.
ஒவ்வொரு ஊருக்கு செல்லும் போதும், தனது பெயரை மாற்றி கூறி, மன்மத லீலைகளை அரங்கேற்றி இருக்கிறார். இவரது பெயர்களில், விஜயன், சுந்தரன், ராஜன், பாபு, தாஸ், கல்யாணராமன் உள்ளிட்டவையும் அடங்கும்.
மனைவிகளை திருப்திப்படுத்த..
பாகுலேயன், தனது அனைத்து மனைவிகளையும் திருப்திப்படுத்தவும், அவர்களுக்கு விதவிதமான மற்றும் வித்தியாசமான நகைகளை அணிவித்து அழகு பார்ப்பதற்கும் இப்படி திருட்டு செயல்களிலும் வழிப்பறி செயல்களிலும் ஈடுபட்டதாக தெரிகிறது. அதிலும் குறிப்பாக அவர் பூட்டிய வீடுகளை குறி வைத்து தனது கைவரிசையை காண்பித்துள்ளார். இவர் மீது, கேரளாவில் மட்டும் சுமார் 50க்கும் மேற்பட்ட திருட்டு வழக்குகள் உள்ளன என்பது அவர் குறித்து மேலும் விசாரிக்கையில் தெரிய வந்தது.
வயதான ப்ளே-பாய்!
இப்படி, வெவ்வேறு பெயர்களை கூறி பல ஆண்களை ஒரு பெண் ஏமாற்றியதும், பல பெண்களை ஒரு ஆண் ஏமாற்றியதும் அடிக்கடி நிகழ்ந்துள்ளது. ஆனால், அவர்கள் தாங்கள் திருமணம் செய்து கொண்ட நபர்களிடம் இருந்து பணத்தையும் நகையையும் சுருட்டிய பின்பு உடனடியாக அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆகிவிடுவர். அங்கேயே இருந்தாலோ அவர்களுடன் அதன் பிறகு தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கொண்டாலோ ஏமாற்றிய நபர் மீண்டும் மாட்டிக்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் இந்த நபர் பெரிய ரிஸ்க் எடுத்து, தான் யாரையெல்லாம் திருமணம் செய்து கொண்டாரோ அவர்களுடன் தொடர்ந்து தொடர்பிலேயே இருந்திருப்பார் என்று கூறப்படுகிறது. இதனால்தான், தனது மனைவிகளை திருப்தி படுத்துவதற்காக நகைகளை திருடியதாக அவர் கூறியிருக்கிறார். இவர் சொன்னது உண்மைதானா, அல்லது அதுவும் பொய்யா என்று போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இப்படி ஒரு வயதான ப்ளே பாய், 22 பெண்களை ஏமாற்றி திருமணம் செய்துகொண்ட சம்பவம், கேரளாவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
7 ஆண்களை ஏமாற்றிய பெண்!
கேரளாவில் இதற்கு முன்பும் மேற்கூறியது போன்ற சம்பவம் ஒன்று நிகழ்ந்திருக்கிறது. கேரளாவை சேர்ந்த ஒரு பெண், 7 பேரை திருமணம் செய்து ஏமாற்றியிருக்கிறர். கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் இவரது ஏமாற்று வேலைகள் வெளிச்சத்திற்கு வந்தன. இவர் கேரளாவை சேர்ந்தவர்களை மட்டுமல்ல, இன்னும் பல மாநிலத்தவர்களையும் ஏமாற்றி இருக்கிறார். இவரது பெயர் ரேஷ்மா. எர்ணாக்குளத்தை சேர்ந்த இவர், 2 வயது குழந்தையின் தாய் ஆவார். ஒருவரை ஏமாற்றி, திருமணம் செய்து கொண்டு 45 நாட்களில் இன்னொருவரை ஏமாற்றி திருமணம் செய்ய இருந்தார். அப்போதுதான், இப்படி வகையாக சிக்கிக்கொண்டார்.
அதிகம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள்:
கேள்வி : இந்த சம்பவம் எங்கே நடந்தது?
பதில் : இந்த சம்பவம் கேரளாவில், குறிப்பாக எர்ணாக்குளம் பகுதியில் நடந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கேள்வி: இவர் எப்படி சிக்கினார்?
பதில் : இந்த நபர் மூதாட்டியின் செயினை பறித்த வழக்கில் சிக்கியுள்ளார்.
கேள்வி : பாகுலேயன் யார்? அவர் என்ன செய்தார்?
பதில் : திருவனந்தபுரத்தை சேர்ந்த 56 வயதான பாகுலேயன், 22 பெண்களை திருமணம் செய்து ஏமாற்றியதுடன், நகை திருட்டு மற்றும் வழிப்பறி சம்பவங்களிலும் ஈடுபட்டுள்ளார்.
கேள்வி : அவர் ஏன் நகை திருட்டில் ஈடுபட்டார்?
பதில் : தனது மனைவிகளை “திருப்திப்படுத்த” மற்றும் அவர்களுக்கு நகைகள் வாங்கிக்கொடுக்கவே இந்த திருட்டுகளில் ஈடுபட்டதாக அவர் போலீசாரிடம் கூறியுள்ளார்.
