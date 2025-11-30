Happy Birthday Dr. Subhash Chandra: ஊடக மேதையின் 7 வெற்றிச் சூத்திரங்கள்

ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் (ZEEL) மற்றும் எஸ்ஸல் குழுமத்தின் நிறுவனர் மற்றும் நிறுவனத்தின் முன்னாள் (அல்லது ஓய்வுபெற்ற) தலைவருமான டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா இன்று தனது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுகிறார். அவர் ஒரு ஊடக உலகின் வித்வான் மற்றும் இந்தியாவின் மிகவும் மதிக்கப்படும் வணிகத் தலைவர்களில் ஒருவர் மட்டுமல்ல, இந்திய பொழுதுபோக்குத் துறையின் போக்கை என்றென்றும் மாற்றிய ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையாளரும் ஆவார்.
1992 ஆம் ஆண்டில் அவர் இந்தியாவின் முதல் தனியார் செயற்கைக்கோள் தொலைக்காட்சி சேனலான ஜீ டிவியை (Zee TV) தொடங்கினார். இது கதைசொல்லலின் ஒரு புதிய சகாப்தத்திற்கான கதவுகளைத் திறந்ததுடன், மில்லியன் கணக்கான மக்கள் தொலைக்காட்சியை அனுபவிக்கும் விதத்தையும் மாற்றியது. ஹரியானாவில் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் வளர்ந்ததிலிருந்து உலகளாவிய ஊடகங்களில் ஒரு முன்னோடி சக்தியாக மாறிய டாக்டர் சந்திராவின் பயணம், ஒருவரின் கனவுகளில் உறுதிப்பாடு, தைரியம் மற்றும் நம்பிக்கை எதை அடைய முடியும் என்பதற்கான சக்திவாய்ந்த நினைவூட்டலாகும்.
அவரது பயணத்தில் பல போராட்டங்கள் இருந்துள்ளது. அவர் தோல்விகள், நிதி பின்னடைவுகள் மற்றும் நிச்சயமற்ற தருணங்களைச் சந்தித்துள்ளார். இருப்பினும், வாழ்க்கை அவரை சோதித்த ஒவ்வொரு முறையும், அவர் ஆறுதலைத் (Comfort) தேடுவதைவிட தைரியத்தையே தேர்ந்தெடுத்தார். ஒவ்வொரு வீழ்ச்சிக்குப் பிறகும் எழுந்து வருவது, துணிச்சலான சவால்களை (Risks) எடுப்பது மற்றும் மற்றவர்கள் சந்தேகிக்கும்போது புதிய யோசனைகளை நம்புவது போன்ற அவரது திறன், எண்ணற்ற கனவு காண்பவர்களை ஊக்கப்படுத்தியுள்ளது.
டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவின் 7 வெற்றிச் சூத்திரங்கள்:
"ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புதிய தொடக்கம், நான் நிகழ்காலத்தில் வாழ்கிறேன்."
கடந்த காலத்தைப் பற்றிச் சிந்திக்காமல், நம்பிக்கையுடனும் தெளிவுடனும் புதிய வாய்ப்புகளை ஏற்றுக்கொள்பவர்களுக்கு வெற்றி சொந்தமானது என்பதை இது நினைவூட்டுகிறது.
"பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்வதில்தான் வலிமை உள்ளது, அவற்றிலிருந்து ஓடுவதில் அல்ல. ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் பிரச்சினைகள் ஏற்படுகின்றன... அவற்றை ஒரு திறந்த மனதுடன் எதிர்கொள்வதில்தான் தைரியம் இருக்கிறது."
தப்பிப்பதற்குப் பதிலாக, துன்பங்களை வலிமையாக மாற்றுவதற்கான ஒரு ஊக்கமளிக்கும் செய்தி.
"கஷ்ட காலங்களில் நான் நிறைய கற்றுக்கொண்டேன்."
உண்மையான ஞானம் சவால்களிலிருந்து வருகிறது, மேலும் பின்னடைவுகள் என்பவை மறைக்கப்பட்ட பாடங்களே, முடிவுகள் அல்ல.
"ZEE TVயின் உண்மையான உரிமையாளர்கள் நாட்டு மக்கள்தான்."
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பொழுதுபோக்கு பிராண்டுகளில் ஒன்றை உருவாக்கிய அன்பைக் கொண்ட பார்வையாளர்களுக்கு ஒரு அஞ்சலி.
"இந்தி அல்லது ஹிங்லிஷ் எதுவாக இருந்தாலும், ஜீ ஒருபோதும் பேசாமல் இருந்ததில்லை, ஒருபோதும் பேசாமல் இருக்க மாட்டார்."
ஜீ-யின் அச்சமற்ற கதைசொல்லல் மற்றும் கலாச்சாரப் பிரதிநிதித்துவத்தை வரையறுக்கும் பெருமைமிக்க அறிக்கை.
"நீங்கள் தோல்வியை ஏற்றுக்கொண்டால், அதில் நீங்கள் முன்னேறலாம். இருப்பினும், இது வேடிக்கையானது, ஏனென்றால், நாணயத்தின் மறுபக்கத்தில், நீங்கள் தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால், தோல்வியே இல்லை என்று நான் கூறுவேன்."
தொழில்முனைவோருக்கு ஒரு ஊக்கமளிக்கும் பார்வை, வெற்றி என்பது முழுமையின் மீது அல்ல, கற்றலின் மீது கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.
"பணம் மட்டுமே உங்களுக்குச் சிறந்த உள்ளடக்கத்தை வழங்க முடியாது என்பதை நான் 26 ஆண்டுகளில் கற்றுக்கொண்டேன்."
படைப்பாற்றல் பட்ஜெட்டுகளில் மட்டுமல்ல, ஆர்வத்திலும் நோக்கத்திலும் செழித்து வளர்கிறது.
