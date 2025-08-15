English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"இளைஞர்களுக்கு ரூ. 15000 வழங்கப்படும்.. ஆனால்" - பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு!

நாட்டு மக்களுக்கு தீபாவளிக்கு மிகப்பெரிய பரிசு காத்திருக்கிறது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 15, 2025, 09:52 AM IST

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஆகஸ்ட் 28 முக்கியமான நாள்! ஏன் தெரியுமா?
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஆகஸ்ட் 28 முக்கியமான நாள்! ஏன் தெரியுமா?
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், புகழ், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
camera icon9
Guru Peyarchi
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், புகழ், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
சஞ்சு சாம்சன் வேண்டாம்.. வேறு வீரரை வாங்க சிஎஸ்கே திட்டம்!
camera icon7
CSK
சஞ்சு சாம்சன் வேண்டாம்.. வேறு வீரரை வாங்க சிஎஸ்கே திட்டம்!
10 நிமிடம் நடிக்க இத்தனை கோடி சம்பளமா? கூலி படத்தில் அமீர்கானின் சம்பளம்!
camera icon7
Aamir Khan
10 நிமிடம் நடிக்க இத்தனை கோடி சம்பளமா? கூலி படத்தில் அமீர்கானின் சம்பளம்!
"இளைஞர்களுக்கு ரூ. 15000 வழங்கப்படும்.. ஆனால்" - பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு!

79வது சுதந்திர தினம் இன்று (ஆகஸ்ட் 15) நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், டெல்லி செங்கோட்டையில் தேசிய கொடியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏற்றி வைத்தார். அதைத் தொடர்ந்து தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டு, 21 குண்டுகள் முழங்க மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. பின்னர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றினார். அப்போது, நாட்டு மக்களுக்கு தீபாவளிக்கு மிகப்பெரிய பரிசு காத்திருப்பதாக அவர் கூறினார். 

அவர் பேசியதாவது, நாட்டு மக்களுக்கு தீபாவளிக்கு மிகப்பெரிய பரிசு காத்திருக்கிறது. ஜிஎஸ்டியில் சீர்திருத்தம் செய்வதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது. சீர்திருத்தம் செய்வதன் மூலம் சிறு, குறு தொழில்கள் பயனடையும். இதற்காக குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஜிஎஸ்டி வரி குறைக்கப்படும் என தெரிவித்தார். 

தொடர்ந்து பேசிய அவர், விவசாயிகள், பெண்கள், இளைஞர்களுக்கான நிதி மேம்படுத்தப்படும். வேலைவாய்ப்பு ஊக்குவிப்பு திட்டத்தின் மூலம் 3.5 கோடி இளைஞர்கள் பயனடைவார்கள். இளைஞர்களுக்காக ரூ. 1 லட்சம் கோடியில் புதிய திட்டத்தை தொடங்குகிறோம். பிரதமர் விக்சித் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனா என்ற இந்த புதிய திட்டம் இன்று முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது. இதன் மூலம் தனியார் துறையில் முதல் முறையாக வேலைக்கு சேருபவர்களுக்கு அரசு ரூ. 15,000 வழங்கும். 

சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு சென்று திரும்பியுள்ள இந்திய வீரர் சுபான்ஷு சுக்லா, நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார். விரைவில் இந்தியா சொந்தமாக விண்வெளியில் ஆராய்ச்சி மையத்தை அமைக்கம். அதற்கான பணிகள் தொடங்கிவிட்டன என பேசினார். 

மேலும் படிக்க: 79வது சுதந்திர தினம்: "அணு ஆயுத மிரட்டலுக்கு இந்தியா ஒருபோதும் அஞ்சாது" - பிரதமர் மோடி

மேலும் படிக்க: Independence Day 2025: 79வது சுதந்திர தின விழா.... கருப்பொருள், முக்கியத்துவம், வரலாறு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Narendra Modi79th Independence Day15000 for youthPrivate sector jobs

Trending News