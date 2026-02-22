திருப்பூரில் சிக்கிய பயங்கரவாதிகள்... 8 பேர் கைது; பெரிய சதி முறியடிப்பு - முழு பின்னணி

LeT Terrorist Arrested In Tamil Nadu, West Bengal: டெல்லி போலீசாரின் சிறப்பு பிரிவினர் வெறும் 10 நாள்களில் பெரும் பயங்கரவாத சதித்திட்டத்தை முறியடித்துள்ளனர். பாகிஸ்தானின் லஷ்கர்-இ-தொய்பா (LeT) பயங்கரவாத இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக சந்தேகிக்கப்படும் 8 நபர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர், இதில் 7 பேர் வங்கதேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆவர்.
சர்ச்சை போஸ்டர்
கடந்த பிப்ரவரி 7 மற்றும் 8 ஆகிய தேதிகளில் 'Free Kashmir', 'Stop Genocide in Kashmir' உள்ளிட்ட வாசகங்கள் அடங்கிய போஸ்டர்கள் டெல்லி, கொல்கத்தா உள்ளிட்ட நகரங்களின் மெட்ரோவில் தென்பட்டன. உடனே இதுகுறித்து பாதுகாப்பு முகமைகள் எச்சரிக்கை அடைந்தன. அதன் பிறகே இதன் மீதான விசாரணையில் டெல்லி காவல்துறையின் சிறப்பு பிரிவினர் களமிறங்கினர்.
மேற்கு வங்கத்தில் இருவர் கைது
மேற்கு வங்கத்தின் மால்டா பகுதியில் உமர் பரூக் மற்றும் ரோபில் உல்-இஸ்லாம் ஆகிய இரண்டு நபர்களை போலீசார் சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்தனர். அவர்களின் மொபைல்களில் கிடைத்த தகவல்களின் பேரில் மேலும் பல சந்தேகத்திற்கிடமான நபர்கள் குறித்து போலீசாருக்கு தெரிந்துள்ளது. அதன்பேரிலேயே, தமிழ்நாட்டின் திருப்பூர் நகரில் மறைந்திருந்தவர்களை போலீசார் நேற்று (பிப். 22)கைது செய்தனர்.
திருப்பூரில் 6 பேர் கைது
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஊத்துக்குளி பகுதியை சேர்ந்த இரண்டு பேர், பல்லடம் பகுதியில் மூன்று பேர், திருமுருகன்பூண்டி பகுதியில் ஒருவர் என மொத்தம் 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். மிஸனுர் ரஹ்மான், முகமது ஷாபாத், உமர், முகமது லிட்டன், முகமது ஷாகித், முகமது உஜ்ஜல் என தமிழ்நாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட ஆறு பேரின் பெயரும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் அனைவருமே போலி ஆதார் கார்டை பயன்படுத்தி, திருப்பூரின் ஆடை தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்துள்ளனர். இவர்களிடம் இருந்து எட்டு மொபைல்கள், 16 சிம் கார்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
யார் அந்த ஷபீர் அகமது?
இந்த ஒட்டுமொத்த பயங்கரவாத கும்பலும் வங்கதேசத்தில் இருந்து இயக்கப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. ஷபீர் அகமது லோன் என்பவர் இவர்களுக்கு தகவல்களை கொடுத்து வந்துள்ளார். இந்தியாவில் தற்கொலை படை தாக்குதலுக்கு திட்டமிட்டதற்காக ஷபீர் கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். சிறையில் இருந்து வெளிவந்த பின்னர் ஷபீர் இந்தியாவில் இருந்து வெளியேறி, LeT பயங்கரவாத அமைப்பில் இணைந்துள்ளார்.
வங்கதேச பயங்கரவாதி உடன் தொடர்பு
அவர் வங்கதேசத்தில் முகாமிட்டு, பாகிஸ்தான் உடனான தனது தொடர்பை பலப்படுத்தி உள்ளார். தற்போது டெல்லி போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள பயங்கராவத குழுவிரனருக்கு சைதுல் இஸ்லாம் என்ற வங்கதேச பயங்கரவாதி உடன் தொடர்பு இருந்ததாகவும் சந்தேகிக்கப்படுகிறது. சைதுல் இஸ்லாம் தற்போது வேறு நாட்டில் வசித்து வருகிறார் என கூறப்படுகிறது.
சதி முறியடிப்பு
கைதானவர்களின் மொபைல் போன்களை ஆய்வுசெய்ததில், அவர்கள் பல்வேறு பொது இடங்களில் உளவு பார்த்த வீடியோக்கள், புகைப்படங்களை விசாரணை அமைப்புகள் கண்டறிந்துள்ளன. சில வீடியோக்களில் அவர்கள் ஆயுதங்களை வாங்க முயற்சித்ததையும் தெரிந்துகொள்ள முடிகிறது. இவர்கள் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் மிகப்பெரிய பயங்கரவாத தாக்குதலை திட்டமிட்டிருந்தனர். இந்தியாவில் லஷ்கர்-இ-தொய்பா அமைப்பு பெரிய தாக்குதலுக்கு திட்டமிட்டிருப்பதாக சில நாள்களுக்கு முன் தகவல்கள் வெளியாகின, தற்போது அந்த சதி முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது. 8 பேரும் கைது செய்யப்பட்ட மாநிலங்களான தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் வரும் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருப்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.
தொடரும் ஆக்சன்
இருப்பினும், டெல்லி காவல்துறையின் நடவடிக்கை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது கைது செய்யப்பட்டவர்களுடன் இந்தியாவில் தொடர்பில் இருந்த சிலர் தற்போது தலைமறைவாக இருப்பதாகவும், பல மாநிலங்களில் சோதனைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் தகவல்கள் கூறுகின்றன. குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபர்கள் தற்போது டெல்லிக்கு அழைத்துவரப்பட இருக்கிறார்கள்.
