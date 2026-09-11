/8வது ஊதியக் குழு: OPS... சென்னை GPO ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்கம் முன்வைத்த முக்கிய கோரிக்கை

8th Pay Commission: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். 8வது ஊதியக் குழு உறுப்பினர்கள் நாடு முழுதும் பல நகரங்களுக்கு சென்று ஊழியர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்களுடன் கலந்தாலோசனைகளை நடத்தி வருகின்றனர்.
சென்னையில் நடைபெற்ற 8-வது ஊதியக் குழுவின் கூட்டங்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளுடன் நிறைவடைந்தன. இதில் 'சென்னை ஜிபிஓ (GPO) ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்கம்' (Chennai GPO Pensioners' Forum) முன்வைத்த கோரிக்கைகள் குறிப்பிடத்தக்கவை. அவர்களின் கோரிக்கைகள் மிகத் தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் இருந்தன.
சென்னை ஜிபிஓ (GPO) ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்கம் முன்வைத்த முக்கிய 5 கோரிக்கைகளின் விவரங்களை இங்கே காணலாம்:
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS - Old Pension Scheme) மீண்டும் அமல்படுத்துவதில் முக்கிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் என சங்கம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. இது புதிய கோரிக்கை அல்ல. நாடு முழுவதும் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்கள் பல ஆண்டுகளாக இதை வலியுறுத்தி வருகின்றனர். சென்னையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இச்சங்கம் இந்தக் கோரிக்கைக்கு முன்னுரிமை அளித்தது.
ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியத்தை உயர்த்த வேண்டும் என கோரப்பட்டுள்ளது. ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களும் அவர்களின் குடும்பத்தினரும் கூடுதல் நிதிப் பாதுகாப்பை விரும்புகின்றனர். எனவே, இவ்விரண்டையும் உயர்த்துமாறு சென்னை ஜிபிஓ ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்கம் ஊதியக் குழுவிடம் கோரியது.
ஓய்வூதியத் தொகுப்புத் தொகை (Commutation) திரும்பப் பெறுதலில் உள்ள சிக்கல்களைச் சரிசெய்ய வேண்டும் என சங்கம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. பல ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத்தின் ஒரு பகுதியை முன்கூட்டியே மொத்தத் தொகையாகப் பெறுகின்றனர் (commutation). அந்தத் தொகையைத் திரும்பப் பெறுவது தொடர்பான விதிகள் தெளிவாக இல்லை. இச்சங்கம் இது குறித்த தெளிவையும் நிவாரணத்தையும் கோருகிறது.
MACP (Modified Assured Career Progression scheme) சலுகைகளை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என சென்னை ஜிபிஓ ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்கம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. இத்திட்டத்தில் மாற்றங்கள் தேவை என்று சங்க உறுப்பினர்கள் கூறியுள்ளனர். குறிப்பாக, அஞ்சல் துறை ஊழியர்கள் சிறந்த பணி முன்னேற்றத்தையும் மேம்படுத்தப்பட்ட ஊதிய விகிதங்களையும் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
சிறந்த படிகள், விடுப்பு மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்புக்கான அவசியமும் வலியுறுத்தப்பட்டது. மேம்படுத்தப்பட்ட படிகள் மற்றும் விடுப்பு விதிகள், அத்துடன் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் பணியில் உள்ள ஊழியர்கள் இருவருக்கும் வலுவான சமூகப் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை இச்சங்கம் வலியுறுத்தியது.
சென்னையில் நடந்த 8வது ஊதியக் குழு கூட்டத்தில் ஓய்வூதியம் மட்டுமே விவாதப் பொருளாக இருக்கவில்லை. இன்னும் சில முக்கிய அம்சங்கள் பற்றியும் பேசப்பட்டது.
சென்னை கூட்டத்தின் இரண்டு கோரிக்கைகள் உண்மையான சட்டரீதியான கேள்விகளை எழுப்புகின்றன:
ஓய்வூதியமும் பணிக்கொடையும், ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட சேவைகளுக்காக ஈட்டப்பட்ட, ஒத்திவைக்கப்பட்ட ஊதியங்களின் தன்மையைக் கொண்டவை. எனவே, 2026-க்கு முன்னர் ஓய்வூதியம் பெறுவோருக்கான பலன்களை முடக்கும் அல்லது குறைக்கும் எந்தவொரு பரிந்துரையும், திரட்டப்பட்ட உரிமைகளில் ஒருதலைப்பட்சமான மாற்றமாகக் கருதப்படும் அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளது.
தெளிவான ஒப்பந்த அல்லது சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் இல்லாத நிலையில், சட்டம் பொதுவாக இத்தகைய மாற்றங்களை விரும்புவதில்லை. தற்போதுள்ள ஊழியர்கள் ஈட்டியதைப் பாதுகாப்பதும், இனிவரும் காலங்களில் புதிய விதிமுறைகளின் கீழ் பணியில் சேரும் நபர்களுக்கு மட்டுமே மாற்றங்களைப் பயன்படுத்துவதுமே பாதுகாப்பான சட்டப்பூர்வ வழியாக இருக்கும் என நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
குடிமைப் பணி ஊழியர்களுக்கு இத்திட்டத்தை விரிவுபடுத்துவதில் சில தனித்துவமான கவலைகள் உள்ளன. ஆயுதப்படைகளைப் போலன்றி, குடிமைப் பணிகளில் துறை, பணிப்பிரிவு (cadre) மற்றும் பணியில் சேர்ந்த ஆண்டு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பணிச்சூழல் மாறுபடுகிறது. எனவே, ஒரே மாதிரியான OROP சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துவது, பழைய ஏற்றத்தாழ்வுகளைச் சரிசெய்வதற்குப் பதிலாக, புதிய ஏற்றத்தாழ்வுகளை உருவாக்கக்கூடும். இதற்கு மாறாக, வருடாந்திர ஊதிய உயர்வை அதிகரிப்பது எளிதான காரியமாக இருக்கும் என்பது நிபிணர்களின் கருத்தாக உள்ளது.
இந்த மாற்றங்களின் உள்ளடக்கத்தை விட, அவற்றைச் செயல்படுத்தும் விதமே மிகவும் சிக்கலானது. தெளிவற்ற காலக்கெடு தேதிகள், தெளிவற்ற மாறுதல் விதிகள் அல்லது சீரற்ற தகவல் தொடர்பு ஆகியவை பிரச்சனைகளை விளைவிக்கக்கூடும்.
மேலும், இதன் தாக்கம் மத்திய அரசுடன் மட்டும் நின்றுவிடுவதில்லை. பெரும்பாலான மாநிலங்கள் பொதுவாக மத்திய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளைத் தங்கள் ஊழியர்களுக்கும் அமல்படுத்துகின்றன. எனவே, ஊதியக் குழுவின் இறுதி வரைவில் ஏதேனும் தெளிவின்மை இருந்தால், அது மத்திய அரசுடன் மட்டும் நின்றுவிடாமல் மாநில அளவிலும் சிக்கல்களை அதிகரிக்கக்கூடும்.
எந்த ஒரு விதி மாறுதலுக்கும் தெளிவான காலக்கெடு, ஊழியர் பிரிவுகளின் வரையறை மற்றும் மாறுதல் காலத்திற்கான விதிமுறைகள் ஆகியவற்றுடன் கூடிய படிப்படியான அமலாக்க முறை கண்டிப்பாகத் தேவை.