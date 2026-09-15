/8வது ஊதியக் குழு MACP: அரசு ஊழியர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்காவிட்டாலும் சம்பளம் உயரும்!

8th pay Commission: 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலாக காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இதற்கிடையில், குழு உறுப்பினர்கள் நாடு முழுதும் பல நகரங்களில் நடத்தி வரும் கூட்டங்களில் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்கங்கள் பல வித கோரிக்கைகளை முன்வைத்து வருகின்றன.
சென்னை மற்றும் புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற கூட்டங்களைத் தொடர்ந்து, 8-வது மத்திய ஊதியக் குழு இப்போது சண்டிகரில் செப்டம்பர் 16 முதல் 18 வரை கூட்டத்தை நடத்தவுள்ளது. சண்டிகர், ஹரியானா, பஞ்சாப் மற்றும் இமாச்சலப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஊழியர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள், ஊதியம், ஓய்வூதியம், படிகள் மற்றும் மருத்துவத் திட்டங்கள் குறித்த தங்கள் பரிந்துரைகளை இதில் முன்வைக்கவுள்ளன.
இவற்றில் ஒரு முக்கிய விவகாரம் MACP (மாற்றியமைக்கப்பட்ட உறுதிசெய்யப்பட்ட பணி முன்னேற்றத் திட்டம் - Modified Assured Career Progression) திட்டத்தை மேம்படுத்துவது ஆகும். இத்திட்டம் ஊழியர்களுக்கு நிதி ரீதியான உயர்வினை வழங்குகிறது.
இது குறித்து AINPSF-ன் தேசியத் தலைவர் டாக்டர் மஞ்சித் படேல் ஊடகங்களிடம் கூறியதாவது:
"எளிமையாகச் சொன்னால், பதவியின் அடிப்படையில் MACP ஒரு பதவி உயர்வாகக் கருதப்படாவிட்டாலும், மத்திய அரசு ஊழியரின் ஊதிய விகிதத்தைப் பொறுத்தவரை அதை நிச்சயமாக ஒரு 'பதவி உயர்வு' என்றே பார்க்கலாம். ஏனெனில், அவர்கள் உயர் ஊதிய விகிதத்திற்கு இணையான ஊதியத்தையும் சலுகைகளையும் பெறத் தொடங்குகிறார்கள்"
நீதிபதி ரஞ்சனா தேசாய் தலைமையிலான 8வது மத்திய ஊதியக் குழு, ஊழியர் சங்கங்களின் இந்தப் பரிந்துரையைத் தனது பரிந்துரைகளில் இணைத்துக்கொண்டால், அது ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மையாக அமையும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் பணி முன்னேற்றம் என்பது பதவி உயர்வைப் பெறுவதன் மூலம் மட்டுமே தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை. பல ஊழியர்கள் பதவி உயர்வு பெறாமலேயே ஒரே நிலையில் பல ஆண்டுகளாகப் பணியாற்றுகின்றனர். அத்தகைய ஊழியர்களுக்கு நிதி ரீதியான நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில், MACP சூத்திரத்தை மாற்றி அமைப்பதற்கான ஒரு முன்மொழிவு 8-வது ஊதியக் குழுவின் முன் வைக்கப்படலாம்.
MACP திட்டத்தில் முக்கிய மாற்றங்களைச் செய்வதற்கான முன்மொழிவுகளை அக்குழு பரிசீலித்து வரும் நிலையில், பணி வளர்ச்சியில் தேக்கத்தைத் தவிர்க்க, ஐந்து நிதி உயர்வுகள் மற்றும் பதவி உயர்வுக்கு இணையான ஊதிய விகிதங்களை மத்திய அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் கோருகின்றன. மத்திய அரசுக்கான பரிந்துரைகளை இறுதி செய்வதற்கு முன், அக்குழு இந்தப் பரிந்துரைகளை பரிசீலிக்கும்.
பதவி உயர்வு கிடைக்காத ஊழியர்களுக்கு, 10, 20 மற்றும் 30 ஆண்டுகள் பணி நிறைவு செய்தவுடன் பதவி உயர்வுக்கு இணையான நிதிச் சலுகைகள் கிடைக்க வேண்டும் என்பதே இக்கோரிக்கையாகும். MACP திட்டத்தின் கீழ், ஊழியர்களுக்குப் பணிக்காலத்தில் நிதி ரீதியான உயர்வுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
முன்மொழியப்பட்ட பரிந்துரையின்படி, ஒரு ஊழியர் பதவி உயர்வு பெறாமலே ஒரே நிலையில் (cadre) 10 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்தால், அவருக்குப் பதவி உயர்விற்கு இணையான நிதிச் சலுகைகள் வழங்கப்பட வேண்டும். அதைத் தொடர்ந்து, 20 மற்றும் 30 ஆண்டுகள் பணியை நிறைவு செய்யும்போது, அவர்கள் முறையே இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது MACP சலுகைகளைப் பெறலாம். இதன் மூலம், மொத்தப் பணிக்காலத்தில் அதிகபட்சமாக மூன்று MACP சலுகைகள் கிடைக்கும்.
தற்போதைய நடைமுறையின்படி, MACP திட்டமானது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 10, 20 மற்றும் 30 ஆண்டுகள் பணியை நிறைவு செய்யும்போது மூன்று நிதிசார் மேம்பாடுகளை (financial upgradations) வழங்குகிறது. மூப்பு அல்லது அதிகரித்த பொறுப்புகளுக்கு இந்த நடைமுறை போதுமான அங்கீகாரம் அளிக்கவில்லை என்று ஊழியர் சங்கங்கள் வாதிடுகின்றன.
நீண்ட காலத்திற்கு ஒரே பதவி அல்லது ஊதிய நிலையில் தேக்கநிலை இருப்பதைச் சரிசெய்யவும், ஊழியர்களின் மன உறுதியை அதிகரிக்கவும், இந்தத் திட்டத்தை ஐந்து முறை வழங்கப்படும் வகையில் விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்று பல்வேறு அமைப்புகள் கோரியுள்ளன.
Ministerial Staff Association (Survey of India):
இந்த அமைப்பு 8, 15, 22, 28 மற்றும் 32 ஆண்டுகள் இடைவெளியில் ஐந்து நிதிசார் மேம்பாடுகளை வழங்க முன்மொழிந்துள்ளது. ஊதிய வரிசையில் (pay matrix) உள்ள அடுத்த நிலைக்கு மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்படாமல், அடுத்த பதவி உயர்வுக்கான பதவிக்கு ஏற்ப MACP ஊதிய நிலைகள் அமைய வேண்டும் என்று அவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
Federation of National Postal Organisations (FNPO):
FNPO அமைப்பு 6, 12, 18, 24 மற்றும் 30 ஆண்டுகளில் ஐந்து மேம்பாடுகளைப் பரிந்துரைத்துள்ளது. ஒரு ஊழியர் பதவி உயர்வை மறுத்தாலும், MACP சலுகைகள் தாமதப்படுத்தப்படவோ அல்லது ரத்து செய்யப்படவோ கூடாது என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.
தேசிய கவுன்சில்-JCM (ஊழியர் தரப்பு):
ஊழியர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பான NC-JCM, பதவி உயர்வு படிநிலைக்கு ஏற்ப, 30 ஆண்டுகால பணிவாழ்வில் ஐந்து முறை நிதிசார் முன்னேற்றங்களை (financial advancements) வழங்க வேண்டும் என்று கோரியுள்ளது.
ரயில்வே மூத்த குடிமக்கள் நலச் சங்கம் (RSCWS):
பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக உள்ள பிரிவுகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களை, தற்போதுள்ள 10 ஆண்டு இடைவெளி கொண்ட தர மேம்பாட்டு முறை (upgradation) பாதகமாகப் பாதிக்கிறது என்று இந்த அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.
இக்கோரிக்கையின் நோக்கம் பதவி உயர்வு முறையை மாற்றுவதல்ல, மாறாக, நீண்ட காலமாகப் பதவி உயர்வு கிடைக்காத அல்லது பதவி உயர்வு தொடர்பான சிக்கல்களால் MACP பலன்களைப் பெற முடியாத ஊழியர்களுக்குச் சமச்சீரான நிதிப் பலன்களை வழங்குவதே ஆகும் என AINPSEF தெரிவித்துள்ளது.
பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக உள்ள பிரிவுகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு இது நியாயமான பணி முன்னேற்ற வாய்ப்புகளை வழங்கும் என்று இக்கோரிக்கையை ஆதரிப்பவர்கள் வாதிடுகின்றனர். இது ஊழியர்களின் மன உறுதியை அதிகரிக்கவும், பணி வளர்ச்சியில் தேக்கநிலை குறித்த உணர்வைக் குறைக்கவும், பணித்திறனை மேம்படுத்தவும் உதவும்.