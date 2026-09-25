/8வது ஊதியக் குழு: குடும்ப அலகில் மாற்றம், ரூ.18,000 -இலிருந்து ரூ.69,000 ஆக அதிகரிக்கும் அடிப்படை சம்பளம்?

8th Pay Commission: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் தொடர்பான முன்னேற்றங்கள் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கப்பட்டு வருகின்றன. 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் மூலம் செய்யப்படும் மாற்றங்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் வாழ்வையே மாற்றும் என நம்பப்படுகின்றது.
ஊழியர் சங்கங்களின் கோரிக்கை: குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை உயர்த்துவதுடன், குடும்பத் தேவைகள் மற்றும் செலவுகளைத் தீர்மானிக்கப் பயன்படும் சூத்திரத்தை மாற்றியமைக்குமாறும் ஊழியர் சங்கங்கள் 8வது ஊதியக் குழுவிடம் கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளன.
குடும்ப அலகு: ஊழியர், வாழ்க்கைத் துணை மற்றும் குழந்தைகள் ஆகியோருடன், சார்ந்திருக்கும் பெற்றோர்களையும் 'குடும்ப அலகு' (family unit) என்பதன் வரையறைக்குள் சேர்க்க வேண்டும் என்பது இக்கோரிக்கையாகும்.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: இந்த மாற்றத்துடன், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தை ₹18,000-லிருந்து ₹69,000-ஆக உயர்த்தவும், 3.83 என்ற 'ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை' (fitment factor) அமல்படுத்தவும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், ₹69,000 என்பது தற்போது நிர்ணயிக்கப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம் அல்ல என்பதையும், அது ஊழியர் சங்கங்களால் முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு கோரிக்கை மட்டுமே என்பதையும் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். 8வது ஊதியக் குழு தனது பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பித்து, அரசு அவற்றின் மீது முடிவெடுத்த பின்னரே இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும்.
குடும்ப அலகின் தற்போதைய சூத்திரம் 3 அலகுகளைக் (units) கருதுகிறது. குறைந்தபட்ச ஊதியத்தைத் தீர்மானிக்கப் பயன்படும் தற்போதைய குடும்ப நுகர்வு மாதிரியானது, ஒரு குடும்பத்தை மொத்தம் மூன்று அலகுகளைக் கொண்டதாகக் கருதுகிறது. இதில்,
இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க குறைபாடு என்று ஊழியர் சங்கங்கள் கருதுகின்றன. தற்போதைய மாதிரியில், ஊழியரைச் சார்ந்திருக்கும் பெற்றோர்களின் செலவுகளுக்குத் தனியாக எந்தவொரு மதிப்பும் ஒதுக்கப்படவில்லை.
அகில இந்திய பாதுகாப்புத் துறை ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பு (AIDEF), 8-வது ஊதியக் குழுவிடம் இந்த மாதிரியில் மாற்றங்களைக் கோரியுள்ளது. சார்ந்திருக்கும் பெற்றோர்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு புதிய குடும்ப மாதிரியை இந்த அமைப்பு முன்மொழிந்துள்ளது; இது தற்போதுள்ள 3-அலகு கட்டமைப்பை மாற்றியமைக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
இந்தச் சூத்திரத்திற்கும் ₹69,000 அடிப்படை ஊதியக் கோரிக்கைக்கும் என்ன தொடர்பு என்ற கேள்வி எழுகிறது. குடும்பத்தின் உண்மையான தேவைகளைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தைத் தீர்மானிப்பதற்கான அடிப்படை மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் வாதிடுகின்றன.
இச்சூழலில், ₹69,000 குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் 3.83 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் ஆகியவற்றுக்கான முன்மொழிவு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
குடும்ப அலகு அளவை மாற்றுவதற்கான இந்தக் கோரிக்கைக்கான முக்கிய காரணம் என்னவென்றால், தற்போதைய சூழலில் பல ஊழியர்களின் பொறுப்புகள் தங்கள் வாழ்க்கைத் துணை மற்றும் குழந்தைகளைத் தாண்டி விரிவடைந்துள்ளன. எனவே, குறைந்தபட்ச ஊதியத்தைக் கணக்கிடும்போது இத்தகைய கூடுதல் செலவுகளையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் வாதிடுகின்றன.
தற்போதைய நிலையில், ₹69,000 குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம், 3.83 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் (fitment factor) மற்றும் '5-அலகு குடும்ப மாதிரி' (5-unit family model) ஆகியவை முக்கிய கோரிக்கைகளாக உள்ளன. ஊழியர் சங்கங்கள் இக்கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளன. இருப்பினும், அவை எதுவும் இதுவரை இறுதி செய்யப்படவோ அல்லது நடைமுறைப்படுத்தப்படவோ இல்லை.
இப்போது அனைவரின் பார்வையும் 8-வது ஊதியக் குழுவின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் அதன் பரிந்துரைகள் மீதே உள்ளன. அவை வெளிவந்த பின்னரே, ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் தொடர்பான இந்த முன்மொழிவுகளில் எவை இறுதியில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்பது தெளிவாகும்.