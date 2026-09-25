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8வது ஊதியக் குழு: குடும்ப அலகில் மாற்றம், ரூ.18,000 -இலிருந்து ரூ.69,000 ஆக அதிகரிக்கும் அடிப்படை சம்பளம்?

8th Pay Commission: குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை உயர்த்துவதுடன், குடும்பத் தேவைகள் மற்றும் செலவுகளைத் தீர்மானிக்கப் பயன்படும் சூத்திரத்தை மாற்றியமைக்குமாறும் ஊழியர் சங்கங்கள் 8வது ஊதியக் குழுவிடம் கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Sep 25, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 09:03 AM IST
8வது ஊதியக் குழு: குடும்ப அலகில் மாற்றம், ரூ.18,000 -இலிருந்து ரூ.69,000 ஆக அதிகரிக்கும் அடிப்படை சம்பளம்?
Image Credit: 8th Pay Commission (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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