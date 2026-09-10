Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /சம்பளம், OPS முதல் ஓய்வூதியம் வரை... 8வது ஊதியக் குழுவின் முன் 5 முக்கிய கொரிக்கைகள்

சம்பளம், OPS முதல் ஓய்வூதியம் வரை... 8வது ஊதியக் குழுவின் முன் 5 முக்கிய கொரிக்கைகள்

8th Pay Commission: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் சார்பில், ஓய்வூதியதாரர்கள் மன்றம் (Pensioners' Forum) 8-வது ஊதியக் குழுவிடம் சில முக்கியக் கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளது. 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Sep 10, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:27 PM IST
சம்பளம், OPS முதல் ஓய்வூதியம் வரை... 8வது ஊதியக் குழுவின் முன் 5 முக்கிய கொரிக்கைகள்
Image Credit: 8th Pay Commission (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
இன்ஸ்பெக்டர் மீது புகார்.. மறுநாளே இளைஞர் படுகொலை.. சென்னையில் ஷாக்
2
3
4
5