/சம்பளம், OPS முதல் ஓய்வூதியம் வரை... 8வது ஊதியக் குழுவின் முன் 5 முக்கிய கொரிக்கைகள்

8th Pay Commission: லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான ஒரு முக்கியத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் சார்பில், ஓய்வூதியதாரர்கள் மன்றம் (Pensioners' Forum) 8-வது ஊதியக் குழுவிடம் சில முக்கியக் கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளது.
செப்டம்பர் 7 மற்றும் 8 ஆகிய தேதிகளில் சென்னையில் நடைபெற்ற ஊதியக் குழு கூட்டங்களின்போது, பணியில் உள்ள மற்றும் ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்களைத் தீர்க்கும் நோக்கில் ஐந்து முக்கியக் கோரிக்கைகளை 'சென்னை ஜிபிஓ (GPO) ஓய்வூதியதாரர்கள் மன்றம்' வலியுறுத்தியது.
8வது ஊதியக் குழுவிடம் முன்வைக்கப்பட்ட 5 முக்கியக் கோரிக்கைகள் பின்வருமாறு:
குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தை ₹68,000-ஆக நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று மன்றம் கோரியுள்ளது. மேலும், விடுப்பு விதிகள் மற்றும் படிகளில் மேம்பாடுகள், ஊதிய மேட்ரிக்ஸுடன் (pay matrix) 'இயங்கும் ஊதிய விகித' (running scale) முறையைச் செயல்படுத்துதல், மற்றும் பெண் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி ஊழியர்களுக்குச் சிறப்பு வசதிகளை வழங்குதல் ஆகியவற்றையும் அது பரிந்துரைத்துள்ளது.
முன்கூட்டியே பெறப்பட்ட ஓய்வூதியத் தொகையை (Commuted Pension) திரும்பப் பிடித்தம் செய்வதில் சலுகை கோரப்பட்டுள்ளது. ஓய்வுபெறும் போது ஊழியர் ஒருவர் தனது ஓய்வூதியத்தின் ஒரு பகுதியை முன்கூட்டியே மொத்தத் தொகையாகப் பெறும்போது (commutation), அவரது மாத ஓய்வூதியத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை பிடித்தம் செய்யப்படுகிறது. இந்தப் பிடித்தம் அல்லது திரும்பப் பெறும் செயல்முறையின் விதிகள் மற்றும் கால அளவைத் தளர்த்த வேண்டும் என்று மன்றம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று சென்னை ஜி.பி.ஓ. (GPO) ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் இக்கோரிக்கையை நீண்ட காலமாகவே எழுப்பி வருகின்றனர். அச்சங்கத்தின் கருத்துப்படி, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டமானது ஊழியர்களுக்கு ஓய்வுக்குப் பிறகு நம்பகமான மற்றும் நிலையான நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்கும்.
ஊழியர்களுக்குச் சிறந்த பணி முன்னேற்றம் மற்றும் சரியான நேரத்தில் நிதிப் பலன்கள் கிடைப்பதை உறுதிசெய்ய, MACP (மாற்றியமைக்கப்பட்ட உறுதிசெய்யப்பட்ட பணி முன்னேற்றத் திட்டம்) முறையில் மேம்பாடுகளைச் செய்யுமாறு மன்றம் கோருகிறது. இது நீண்ட காலம் பணியாற்றும் ஊழியர்களின் ஊதிய விகிதங்களை மேம்படுத்த உதவும்.
ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியத் தொகையை உயர்த்த வேண்டும் என்பது மன்றத்தின் மற்றொரு கோரிக்கையாகும். அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் மற்றும் அன்றாட மருத்துவச் செலவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிக்க மன்றம் கோரியுள்ளது. இது குறிப்பாக, மறைந்த ஊழியர்களைச் சார்ந்திருக்கும் குடும்பங்களுக்குப் பெரும் நிவாரணம் அளிக்கும்.
நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையில் 8-வது ஊதியக் குழு செயல்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இக்குழு தனது பரிந்துரைகள் மற்றும் இறுதி அறிக்கையைத் தயாரிப்பதற்கு 18 மாத கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை அமர்வைத் தொடர்ந்து, ஆணையத்தின் அடுத்த முக்கியக் கூட்டங்கள் சண்டிகரில் செப்டம்பர் 16, 17 மற்றும் 18 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளன.
அனைத்து கட்டங்களும் முடிந்த பிறகு, 8வது ஊதியக் குழு அனைத்து தரவுகள் மற்றும் உள்ளீடுகளையும் ஆய்வு செய்து, நாட்டின் நிதி நிலை, ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் தேவை ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ப தனது பரிந்துரைகளை தயாரிக்கும். அந்த பரிந்துரைகளுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தவுடன் அவை நடைமுறைக்கு வரும்.