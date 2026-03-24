8th Pay Commission | ஜனவரி 2024 முதல் நிலுவைத் தொகை கிடைக்கும்! ஊழியர்களுக்கு கொண்டாட்டம்!

Allowance Revision Loco Pilot Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8-வது ஊதியக்குழுவின் (8th Pay Commission) வருகைக்காகக் காத்திருக்கும் வேளையில், இரயில்வே ஊழியர்களுக்கு ஒரு இனிப்பான செய்தி கிடைத்துள்ளது. இரயில்வே ரன்னிங் ஸ்டாஃப் (Running Staff) ஊழியர்களுக்கான கிலோமீட்டர் படி (Kilometrage Allowance) மற்றும் பதிலீட்டு கிலோமீட்டர் படி (ALK) ஆகியவற்றை உயர்த்தி இரயில்வே அமைச்சகம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இந்த உயர்வு கடந்த ஜனவரி 1, 2024 முதல் முன் தேதியிட்டு அமலுக்கு வருவதால், ஊழியர்களுக்குக் கூடுதல் நிலுவைத் தொகையும் (Arrears) கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக இந்த மாற்றம் குறிப்பாக இரயில்வே ரன்னிங் ஸ்டாஃப் (Running Staff) ஊழியர்களுக்குப் பயனளிக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இரயில்வே ஊழியர்களுக்கு கிலோமீட்டர் படி எவ்வளவு உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது?, இதன்மூலம் யாருக்கெல்லாம் என்ன பயன்? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
கிலோமீட்டர் படி உயர்வுக்கான பின்னணி என்ன?
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) கடந்த ஜனவரி மாதம் 50%-ஐ எட்டியது. எனவே விதிகளின்படி, அகவிலைப்படி 50 சதவீதத்தைத் தொடும்போது, குறிப்பிட்ட சில இதர படிகளும் தானாகவே உயர்த்தப்பட வேண்டும். இதன் அடிப்படையிலேயே தற்போது ரன்னிங் ஸ்டாஃப் ஊழியர்களுக்கான இந்த படி உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கிலோமீட்டர் படி உயர்வால் யாருக்கு பயன்?
கிலோமீட்டர் படி (Kilometrage Allowance) உயர்வு காரணமாக இரயில்வேயில் இன்ஜின் டிரைவர்கள் (Loco Pilots), உதவி லோகோ பைலட்டுகள் மற்றும் கார்டுகள் (Guards) போன்ற 'ரன்னிங் ஸ்டாஃப்' பிரிவினருக்கு இது மிகப்பெரிய நிம்மதியைத் தரும்.
கிலோமீட்டர் படி எவ்வளவு உயர்த்தப்பட்டது?
மெயில் இரயில்களை இயக்கும் லோகோ பைலட்டுகளுக்கு இனி 100 கிலோமீட்டருக்கு ரூ.606 வீதமும், 160 கிலோமீட்டருக்கு ரூ.969 வீதமும் படி வழங்கப்படும். இதேபோல் பயணிகள் இரயில், சரக்கு இரயில் ஓட்டுநர்கள், ஷண்டிங் ஸ்டாஃப் மற்றும் உதவி லோகோ பைலட்டுகளுக்கும் தனித்தனியாகப் புதிய விகிதங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டு உள்ளன. டிரைவர்கள் மட்டுமல்லாது, மெயில் எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் சரக்கு இரயில் கார்டுகளுக்கும் இனி கூடுதல் தொகை கையில் கிடைக்கும்.
லோகோ ரன்னிங் ஸ்டாஃப் (Loco Running Staff) எவ்வளவு உயர்வு?
- மெயில் லோகோ பைலட் 100 கி.மீ-க்கு ரூ.606 மற்றும் ALK (160 கி.மீ-க்கு) ரூ.969.
- பேசஞ்சர் லோகோ பைலட்: 100 கி.மீ-க்கு ரூ.600 மற்றும் ALK ரூ.960.
- கூட்ஸ் (Goods) லோகோ பைலட்: 100 கி.மீ-க்கு ரூ.594 மற்றும் ALK ரூ.951.
- உதவி லோகோ பைலட் (ALP): 100 கி.மீ-க்கு ரூ.430 மற்றும் ALK ரூ.688.
டிராஃபிக் ரன்னிங் ஸ்டாஃப் (Traffic Running Staff) எவ்வளவு உயர்வு?
- மெயில் எக்ஸ்பிரஸ் கார்டு: 100 கி.மீ-க்கு ரூ.549 மற்றும் ALK ரூ.878.
- பேசஞ்சர் கார்டு: 100 கி.மீ-க்கு ரூ.543 மற்றும் ALK ரூ.869.
- கூட்ஸ் கார்டு: 100 கி.மீ-க்கு ரூ.537 மற்றும் ALK ரூ.859.
ரயில்வே ஊழியர்களுக்குக் கிடைக்கும் கூடுதல் பலன்கள் என்ன?
இந்த அறிவிப்பு ஜனவரி 2024 முதல் அமலுக்கு வருவதால், ஊழியர்களுக்கு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான அரியர்ஸ் (Arrears) எனப்படும் நிலுவைத் தொகை மொத்தமாகக் கிடைக்கப் போகிறது. இது 8-வது ஊதியக்குழு அமலாவதற்கு முன்பே ஊழியர்களின் கையில் கணிசமான பணப்புழக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
புதிய கட்டண "விகிதங்கள்" மட்டுமே மாற்றம்
2016-ம் ஆண்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட 7வது சம்பள கமிஷன் (7th Pay Commission) ஊதிய விதிகளின்படி, கிலோமீட்டர் மற்றும் அல்க் (ALK) படிகளுக்கான புதிய கட்டண விகிதங்கள் மாற்றியமைக்கப்பட்டு உள்ளன. அதேநேரம் இந்தப் படிகளுக்கான தகுதி மற்றும் பணம் செலுத்தும் முறைகளில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. அவற்றின் விகிதம் (Rate) மட்டுமே உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என ரயில்வே அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அதாவது தகுதி அல்லது பணம் செலுத்தும் முறையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என அர்த்தம்.
இரயில்வே சங்கங்களின் போராட்டத்திற்கு வெற்றி
அகில இந்திய இரயில்வே தொழிலாளர் கூட்டமைப்பு (AIRF) மற்றும் தேசிய இந்திய இரயில்வே தொழிலாளர் கூட்டமைப்பு (NFIR) போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட சங்கங்கள், இந்தப் படிகளை உயர்த்தக் கோரி நீண்டகாலமாக வலியுறுத்தி வந்தன. இதனைத் தொடர்ந்து இரயில்வே வாரியம் நிதி அமைச்சகத்துடன் ஆலோசனை நடத்திய ஒப்புதலைப் பெற்ற பின்னர் புதிய விகிதங்களை அமல்படுத்தப்பட்டது. இந்த அறிவிப்பு 8-வது ஊதியக்குழு அமல்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னதாகவே ஊழியர்களின் கையில் கூடுதல் பணப்புழக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால் இரயில்வே வட்டாரத்தில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
8வது ஊதியக்குழு & இரயில்வே படி உயர்வு: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. இந்த புதிய படி உயர்வு எந்த தேதியிலிருந்து அமலுக்கு வருகிறது?
இந்த உயர்வு கடந்த ஜனவரி 1, 2024 முதல் முன் தேதியிட்டு (Retrospective effect) அமலுக்கு வருகிறது. எனவே ஊழியர்களுக்கு அன்றைய தேதியிலிருந்து கணக்கிடப்பட்டு நிலுவைத் தொகை (Arrears) வழங்கப்படும்.
2. கிலோமீட்டர் படி (Kilometrage Allowance) உயர்வுக்கான முக்கியக் காரணம் என்ன?
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) 50%-ஐ எட்டும்போது, குறிப்பிட்ட சில இதர படிகளும் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்பது அரசு விதி. அதன் அடிப்படையிலேயே இந்த உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
3. எந்தெந்த ஊழியர்கள் இந்த அறிவிப்பால் பயன்பெறுவார்கள்?
இரயில்வேயின் 'ரன்னிங் ஸ்டாஃப்' (Running Staff) பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் இதன் மூலம் பயனடைவார்கள். இதில் லோகோ பைலட்டுகள் (டிரைவர்கள்), உதவி லோகோ பைலட்டுகள் (ALP), மற்றும் கார்டுகள் (தற்போது 'இரயில் மேலாளர்கள்' - Train Managers என அழைக்கப்படுபவர்கள்) அடங்குவர்.
4. லோகோ பைலட்டுகளுக்கு (Mail/Express) புதிய படி விகிதம் எவ்வளவு?
புதிய அறிவிப்பின்படி, மெயில்/எக்ஸ்பிரஸ் இரயில் ஓட்டுநர்களுக்கு 100 கிலோமீட்டருக்கு ரூ.606 மற்றும் 160 கிலோமீட்டருக்கு (ALK) ரூ.969 வழங்கப்பட உள்ளது.
5. இந்த மாற்றத்திற்குப் பின் கார்டுகளுக்கு (Guards) கிடைக்கும் பலன் என்ன?
மெயில் எக்ஸ்பிரஸ் கார்டுகளுக்கு 100 கி.மீ-க்கு ரூ.549 மற்றும் சரக்கு இரயில் (Goods) கார்டுகளுக்கு 100 கி.மீ-க்கு ரூ.537 எனப் புதிய விகிதங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
