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8வது ஊதியக் குழு: சண்டிகரில் சந்திப்பு... சம்பளம், ஓய்வூதியம் முதல் டிஏ வரை, முக்கிய அம்சங்களின் அப்டேட் என்ன?

8th Pay Commission: 8வது ஊதியக்குழு உறுப்பினர்கள் நாடு முழுவதும் பல்வேறு நகரங்களில் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்கங்களுடன் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி வருகின்றது. அதன் ஒரு பகுதியாக, சண்டிகர் யூனியன் பிரதேசத்தில் தனது மூன்று நாள் அதிகாரப்பூர்வ பயணத்தை இக்குழு நேற்று (செப்டம்பர் 16) தொடங்கியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Sep 17, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:17 AM IST
8வது ஊதியக் குழு: சண்டிகரில் சந்திப்பு... சம்பளம், ஓய்வூதியம் முதல் டிஏ வரை, முக்கிய அம்சங்களின் அப்டேட் என்ன?
Image Credit: 8th Pay Commission (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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