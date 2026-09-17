/8வது ஊதியக் குழு: சண்டிகரில் சந்திப்பு... சம்பளம், ஓய்வூதியம் முதல் டிஏ வரை, முக்கிய அம்சங்களின் அப்டேட் என்ன?

8th Pay Commission: 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இந்த பரிந்துரைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, சம்பளம், ஓய்வூதியம் மட்டுமல்லாமல் ஊதிய கட்டமைப்பில் இன்னும் பல வித மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
8வது ஊதியக்குழு உறுப்பினர்கள் நாடு முழுவதும் பல்வேறு நகரங்களில் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்கங்களுடன் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி வருகின்றது. அதன் ஒரு பகுதியாக, சண்டிகர் யூனியன் பிரதேசத்தில் தனது மூன்று நாள் அதிகாரப்பூர்வ பயணத்தை இக்குழு நேற்று (செப்டம்பர் 16) தொடங்கியுள்ளது. இந்த சந்திப்பு செப்டம்பர் 18 வரை நடைபெறும்.
இந்த சந்திப்பில், ஆகஸ்ட் 25-ஆம் தேதிக்குள் சந்திப்பிற்கான கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்த ஊழியர் சங்கங்கள், பிரதிநிதிக் குழுக்கள், ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள், கூட்டமைப்புகள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய தரப்பினருடன் இக்குழு ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது.
ஊதியம், படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியம் தொடர்பான பரிந்துரைகளை இறுதி செய்வதற்கு முன்னதாக, ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் பிற தரப்பினரின் கருத்துகள் மற்றும் தரவுகளைச் சேகரித்து ஆய்வு செய்வதற்காக, கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் 8வது ஊதியக் குழு அவர்களுடன் ஆலோசனைகளை நடத்தி வருகிறது.
இக்குழுவின் பரிந்துரைகள் சுமார் 1 கோடிக்கும் அதிகமான மக்களுக்குப் பயனளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும், பாதுகாப்பு மற்றும் ரயில்வே பணியாளர்கள் மற்றும் ஓய்வுபெற்றவர்கள் உட்பட சுமார் 65 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் அடங்குவர். இதன் காரணமாக, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் உட்பட பல தரப்பினருக்கு, 8வது ஊதியக் குழு தனது பரிந்துரைகளை தயார் செய்யும் இந்த நேரம் ஒரு முக்கியமான காலகட்டமாக பார்க்கப்படுகின்றது.
கடந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட 'செயல்பாட்டு வரம்புகள்' (Terms of Reference - ToR) ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவகாரங்கள் மற்றும் முக்கிய ஊழியர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள் சமர்ப்பித்த மனுக்களில் எழுப்பப்பட்ட தொடர்ச்சியான கவலைகள் ஆகியவை சண்டிகர் கூட்டத்தில் நடைபெறவுள்ள விவாதங்களில் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இவற்றில் பின்வரும் முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெறலாம்:
செப்டம்பர் 16-18 தேதிகளில் சண்டிகரில் நடைபெறும் கலந்தாய்வுகளும், அதைத் தொடர்ந்து அக்டோபர் 7-8 தேதிகளில் பெங்களூருவுக்கு ஆணையம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ள பயணமும் தற்போது கவனிக்கப்பட வேண்டிய போக்குகளாகும். ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் குறிப்பாக பின்வரும் அம்சங்கள் மற்றும் அவற்றைச் செயல்படுத்துவதற்கான ஒட்டுமொத்த கட்டமைப்பு தொடர்பான அரசாங்க அறிவிப்புகளை கவனிக்க வேண்டும்:
தற்போது 8வது ஊதியக் குழுவானது கலந்தாய்வு மற்றும் தரவு சேகரிப்பு நிலையில் மட்டுமே உள்ளது. ஆகையால், ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் அல்லது சம்பள உயர்வு குறித்து ஊடகங்களில் வரும் தகவல்கள் முற்றிலும் யூகமே என்பதை ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையில் இக்குழு செயல்படுகிறது. இதன் உறுப்பினர்களில், உறுப்பினர்-செயலாளராகப் பணியாற்றும் முன்னாள் ஐஏஎஸ் (IAS) அதிகாரி பங்கஜ் ஜெயின் மற்றும் பிரதமரின் பொருளாதார ஆலோசனைக் குழுவின் உறுப்பினரும் நிதித்துறை பேராசிரியருமான பேராசிரியர் புலக் கோஷ் ஆகியோர் அடங்குவர்.