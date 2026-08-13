/Explained: 8வது ஊதியக் குழு.... சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வு எப்போது? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு அப்டேட்

8th Pay Commission: 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் மூலம் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் மடுமல்லாமல், அலவன்சுகள், ஊதிய நிலைகள், ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம் உட்பட இன்னும் பல விஷயங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. இவற்றுக்கான மறுஆய்வு 8-வது மத்திய ஊதியக் குழு உறுப்பினர்களின் மேற்பார்வையில் நடக்கும்.
மாநிலங்களவையில், 8-வது ஊதியக் குழு தனது அறிக்கையை நிர்ணயிக்கப்பட்ட 18 மாத காலக்கெடுவுக்கு முன்னதாகவே சமர்ப்பிக்குமா என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நீரஜ் சேகர் அரசிடம் கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும், இக்குழு இதுவரை எந்தெந்த ஊழியர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகளுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளது என்பதையும், இனி எந்தெந்த அமைப்புகளுடன் ஆலோசனை நடத்தப்படவுள்ளது என்பதையும் அவர் கேட்டறிந்தார்.
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நீரஜ் சேகரின் இந்த கேள்விக்கு பதிலளித்த நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, நவம்பர் 3, 2025 தேதியிட்ட அரசுத் தீர்மானத்தின்படி, இக்குழு அமைக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து 18 மாதங்களுக்குள் தனது பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார். இருப்பினும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்கு முன்னதாகவே இக்குழு தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்குமா என்பது குறித்து அவர் தெளிவுபடுத்தவில்லை.
8வது ஊதியக் குழு தனது ஒவ்வொரு கூட்டத்தின் விவரங்களையும் அரசுக்கு கட்டாயம் வழங்க வேண்டுமா?
ஆணையம் இதுவரை எந்தெந்த நபர்கள் மற்றும் அமைப்புகளுடன் கலந்தாலோசித்துள்ளது என்பது குறித்தும் நாடாளுமன்றத்தில் வினவப்பட்டது.
இதற்குப் பதிலளித்த அமைச்சர், நவம்பர் 3, 2025 தேதியிட்ட முன்மொழிவில், தனது முழு கலந்தாலோசனை செயல்முறை குறித்தும் அரசுக்குத் தொடர்ந்து தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று ஆணையத்தைக் கட்டாயப்படுத்தும் எந்தவொரு விதியும் இடம்பெறவில்லை என்று குறிப்பிட்டார்.
பல்வேறு அறிக்கைகளின்படி, 'பாரத் பென்ஷனர்ஸ் சமாஜ்' ( Bharat Pensioners Samaj - BPS) அமைப்பு புதிய ஊதியக் குழுவின் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ₹45,000 வழங்க வேண்டும் என்று கோருகிறது. மேலும், அகவிலை நிவாரணம் (Dearness Relief - DR) மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மறுஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் அந்த அமைப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
அகவிலை நிவாரணம் 25% அளவைத் தாண்டும்போது, அதை அடிப்படை ஓய்வூதியத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என்றும் BPS முன்மொழிந்துள்ளது. தற்போது, 7-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஓய்வுபெற்ற மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியம் மாதம் ₹9,000 ஆக உள்ளது.
8 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். இறுதியாக, 8-வது ஊதியக் குழு தொடர்பான சில புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
பல்வேறு தகவல்களின்படி, இக்குழு தனது பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க இன்னும் சுமார் ஒன்பது மாதங்கள் உள்ளன. அறிக்கையைப் பெற்ற பின்னரே மோடி அரசு இறுதி முடிவை எடுக்கும்.
அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க இக்குழுவிற்கு மொத்தம் 18 மாத கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வு குறித்த இறுதி முடிவு, முழுமையாக இக்குழுவின் ஆய்வுகள் மற்றும் பரிந்துரைகளையே சார்ந்திருக்கும்.
2025 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் மோடி அரசு 8-வது ஊதியக் குழுவை அமைப்பதாக அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அதன் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையிலான மாற்றங்கள் 2026 ஜனவரி 1 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இருப்பினும், இது குறித்து உறுதியான தகவல்கள் ஏதும் இல்லாத நிலையில், அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும் தேதி குறித்த தெளிவான விவரத்தைப் பெற மத்திய அரசு தற்போது முயற்சித்து வருகிறது.
8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான சமீபத்திய தகவல்களில், சென்னைக்கான திட்டமிடப்பட்ட பயணமும் இடம்பெற்றுள்ளது. அக்குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, 2026-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 7 மற்றும் 8 ஆகிய தேதிகளில் சென்னையில் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருடனான (stakeholders) கலந்துரையாடல்கள் நடைபெறும்.
இதில் பங்கேற்க விரும்பும் தகுதியுள்ள தரப்பினர் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் 2026 ஆகஸ்ட் 18 ஆகும். ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் பிற பிரதிநிதித்துவ அமைப்புகளிடமிருந்து கருத்துக்களை நேரடியாகப் பெறுவதற்கு இத்தகைய மண்டல அளவிலான கூட்டங்களை அக்குழு பயன்படுத்தி வருகிறது.