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Explained: 8வது ஊதியக் குழு.... சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வு எப்போது? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு அப்டேட்

8th Pay Commission: நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நீரஜ் சேகரின் கேள்விக்கு பதிலளித்த நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, நவம்பர் 3, 2025 தேதியிட்ட அரசுத் தீர்மானத்தின்படி, இக்குழு அமைக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து 18 மாதங்களுக்குள் தனது பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 13, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:54 AM IST
Explained: 8வது ஊதியக் குழு.... சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வு எப்போது? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு அப்டேட்
Image Credit: 8th Pay Commission (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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Explained: 8வது ஊதியக் குழு.... சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வு எப்போது? அப்டேட்
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