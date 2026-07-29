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Explainer: 8வது ஊதியக் குழுவுக்கு முழு சுதந்திரம்: மாநிலங்களவையில் நிதி அமைச்சகம் முக்கிய தகவல், கவலையில் ஊழியர்கள்

8th Pay Commission: 8வது ஊதியக் குழுவின் செயல்பாட்டு முன்னேற்றத்தை மத்திய அரசு அவ்வப்போது கண்காணித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும், அப்படி நடக்காவிட்டால், 18 மாதம் என்ற காலக்கெடுவிற்குள் ஆணையத்தின் அமலாக்கம் கேள்விக்குறியாகலாம் என்றும் ஊழியர் அமைப்புகள் மட்டுமல்லாமல் பல நிபுணர்களும் கருதுகிறார்கள்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 29, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:29 AM IST
Explainer: 8வது ஊதியக் குழுவுக்கு முழு சுதந்திரம்: மாநிலங்களவையில் நிதி அமைச்சகம் முக்கிய தகவல், கவலையில் ஊழியர்கள்
Image Credit: 8th Pay Commission Update in Parliament (Representative Photo: AI Image)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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