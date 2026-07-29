/Explainer: 8வது ஊதியக் குழுவுக்கு முழு சுதந்திரம்: மாநிலங்களவையில் நிதி அமைச்சகம் முக்கிய தகவல், கவலையில் ஊழியர்கள்

8th Pay Commission: 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் ஒரு மிகப்பெரிய புதுப்பிப்பு கிடைத்துள்ளது. 8-வது மத்திய ஊதியக் குழு (CPC) தனது செயல்பாட்டின் முன்னேற்றம் குறித்து அரசுக்கு அவ்வப்போது தகவல் தெரிவிக்க வேண்டிய கட்டாயம் அதன் பணி வரம்புகளின் (ToR) கீழ் இல்லை என நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
நிதி அமைச்சகத்தின் இந்த கூற்று மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஏன் முக்கியமானது? 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்தில் இதனால் தாக்கம் ஏற்படுமா? 8வது ஊதியக் குழு குறித்து மத்திய அரசின் இந்த நிலைப்பாடு சரியா? போன்ற கேள்விகளுக்கான விடைகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.
அமைப்பு: மத்திய அரசு 2025 நவம்பர் 3 அன்று 8-வது ஊதியக் குழுவை அமைத்தது. நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் இக்குழுவின் தலைவராகவும், பேராசிரியர் புலக் கோஷ் மற்றும் பங்கஜ் ஜெயின் ஆகியோர் முறையே பகுதிநேர உறுப்பினராகவும் மற்றும் உறுப்பினர்-செயலாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டனர்.
நோக்கம்: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஊதியம், ஓய்வூதியம், படிகள் மற்றும் அது தொடர்பான பிற அம்சங்களை மறுஆய்வு செய்வதில் கவனம் செலுத்துமாறு இக்குழுவிற்குப் பணி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
காலக்கெடு: தனது இறுதி அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க 8-வது ஊதியக் குழுவிற்கு மத்திய அரசு 18 மாத கால அவகாசத்தை அளித்துள்ளது. ஆகஸ்ட் மாதத்தில், இக்குழுவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட காலத்தின் பாதி நிறைவடைந்திருக்கும்.
செயல்பாட்டு விதிமுறைகள் (ToR) என்பது 8-வது ஊதியக் குழுவின் வரம்பு, பொறுப்புகள், நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்பாட்டு கட்டமைப்பை வரையறுக்கும் ஒரு எழுத்துப்பூர்வமான ஆணையாகும். மத்திய அரசு இதற்கு 2025 அக்டோபர் 28 அன்று ஒப்புதல் அளித்தது.
அரசின் அறிவிப்பின்படி, ஆலோசனை மற்றும் விவாதங்களுக்கான நடைமுறைகளைத் தானே வகுத்துக்கொள்ளும் அதிகாரம் இக்குழுவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், அரசுக்கு அவ்வப்போது முன்னேற்ற அறிக்கைகளை அளிக்காமலேயே, சுதந்திரமாகச் செயல்படவும் இறுதிப் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்கவும் இக்குழுவிற்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது நடந்து வரும் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில், ஜூலை 28 அன்று மாநிலங்களவையில் 8வது ஊதியக் குழுவின் முன்னேற்றம் குறித்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
இதற்கு எழுத்துப்பூர்வமாகப் பதிலளித்த மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, "குழுவின் செயல்பாட்டு விதிமுறைகளின்படி, குழு தனது செயல்பாடுகள், பரிசீலிக்கப்படும் பரிந்துரைகளின் தன்மை அல்லது ஆலோசனை செயல்முறை ஆகியவற்றின் முன்னேற்றம் குறித்து அரசுக்குத் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று எந்த நிபந்தனையும் இல்லை." என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் அவர் கூறுகையில், "8-வது மத்திய ஊதியக் குழுவை அமைப்பதற்கான தீர்மானத்தையும், அதன் செயல்பாட்டு விதிமுறைகளையும் (ToR) அரசு 03.11.2025 தேதியிட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் வெளியிட்டது. 8-வது மத்திய ஊதியக் குழு தனது சொந்த நடைமுறைகளைத் தானே வகுத்துக்கொள்ளும் என்று அந்தத் தீர்மானம் குறிப்பிடுகிறது," என்று தெரிவித்தார்.
8வது ஊதியக் குழுவின் செயல்பாடு குறித்து மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஜாவேத் அலி கான் எழுப்பிய கேள்விகள் மற்றும் சந்தேகங்களுக்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக இந்த விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
அரசு அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலக்கெடுவுக்குள் 8-வது ஊதியக் குழு தனது இறுதிப் பரிந்துரைகளை மத்திய அரசிடம் சமர்ப்பிக்கும் என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டார். சவுத்ரி கூறுகையில், "03.11.2025 தேதியிட்ட தீர்மானத்தின்படி, 8-வது மத்திய ஊதியக் குழுவானது அது அமைக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து 18 மாதங்களுக்குள் தனது பரிந்துரைகளை வழங்கும்" என்று தெரிவித்தார்.
நாடாளுமன்றக் கூட்டதொடரில் 8வது ஊதியக் குழு பற்றி கேட்கப்பட்ட கேள்விகளில் பின்வரும் விவரங்கள் கோரப்பட்டன:
(a) இதுவரை 8-வது ஊதியக் குழு நடத்திய கூட்டங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை.
(b) இதுவரை ஆலோசனை நடத்தப்பட்ட ஊழியர் சங்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை (சங்க வாரியாக).
(c)ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர்' (fitment factor) எனப்படும் ஊதிய நிர்ணயக் காரணியைக் கணக்கிடும்போது, பெற்றோரையும் சேர்த்து குடும்ப அலகுகளின் எண்ணிக்கையை மூன்றிலிருந்து ஐந்தாக உயர்த்த சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனவா?
(d) அத்தகைய கோரிக்கைகளுக்கு அரசின் பதில் என்ன?
(e) 8-வது ஊதியக் குழுவின் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ள காலக்கெடு.
நிதி அமைச்சக இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சௌத்ரி அளித்த பதில்:
(a) முதல் (d) வரை:
8வது மத்திய ஊதியக் குழுவை அமைப்பதற்கான தீர்மானம் மற்றும் அதன் செயல்பாட்டு விதிகளை (ToR) உள்ளடக்கிய 03.11.2025 தேதியிட்ட தீர்மானத்தை அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. 03.11.2025 தேதியிட்ட அந்தத் தீர்மானத்தின்படி, 8வது மத்திய ஊதியக் குழு தனது சொந்த நடைமுறையை வகுத்துக் கொள்ளும். குழுவின் ஆலோசனைகளின் போது, அது அடைந்த முன்னேற்றம், பரிசீலிக்கப்படும் பரிந்துரைகளின் தன்மை அல்லது அதன் கலந்தாய்வு செயல்முறை குறித்து அரசாங்கத்திற்கு அவ்வப்போது தெரிவிக்க வேண்டும் என்று குழுவின் செயல்பாட்டு விதிகளில் குறிப்பிடப்படவில்லை.
(e): 03.11.2025 தேதியிட்ட தீர்மானத்தின்படி, 8வது மத்திய ஊதியக் குழு, அது அமைக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 18 மாதங்களுக்குள் தனது பரிந்துரைகளை வழங்கும்.
8th CPC!— 8th pay commission (@8thpaycommision) July 28, 2026
The Government has reiterated that the 8th Central Pay Commission will decide its own consultation process, and the Government will not receive progress updates during its deliberations. It also reaffirmed that the Commission is expected to submit its recommendations… pic.twitter.com/RkjBqtC2js
8வது ஊதியக் குழு நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் பல கட்ட ஆலோசனைகளை நடத்தியுள்ளது. தற்போது, மத்திய அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர் சங்கங்கள் உள்ளிட்ட பங்குதாரர்களை இந்தியா முழுவதும் நடைபெறவுள்ள கூடுதல் கூட்டங்களில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
அப்பாயிண்ட்மென்ட் (சந்திப்பு நேரம்) கோரும் அனைத்து பங்கேற்பாளர்களும் பங்குதாரர்களும் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலக்கெடுவுக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். 8-வது ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் உள்ள குறிப்பிட்ட படிவத்தில் விண்ணப்பங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
|நகரம்
|கூட்டத் தேதிகள்
|கோருவதற்கான கடைசி நாள்
|யார் பங்கேற்கலாம்?
|டெல்லி
|7 மற்றும் 10 ஆகஸ்ட் 2026
|31 ஜூலை 2026
|மத்திய அரசு நிறுவனங்கள், ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் கூட்டமைப்புகள்
|சென்னை
|8 செப்டம்பர் 2026
|18 ஆகஸ்ட் 2026
|கோரிக்கை மனுக்களைச் சமர்ப்பித்த தகுதியுள்ள பங்குதாரர்கள்
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புதுச்சேரி
|9 செப்டம்பர் 2026
|18 ஆகஸ்ட் 2026
|கோரிக்கை மனுக்களைச் சமர்ப்பித்த தகுதியுள்ள பங்குதாரர்கள்
இந்த விண்ணப்பங்கள் அனைத்திலும், 8-வது ஊதியக் குழுவின் இணையதளத்தில் (போர்ட்டலில்) குறிப்பாணை (memorandum) சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிறகு உருவாக்கப்படும் 'Unique Memo ID' (தனித்துவமான குறிப்பாணை அடையாள எண்) குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
8வது ஊதியக் குழு பற்றிய மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு ஓரு சாராருக்கு அதிருப்தியை அளித்துள்ளது. 8வது ஊதியக் குழு என்பது லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆணையமாகும்.
ஏற்கனவே இதன் அமலாக்கத்தில் அதிக தாமதம் ஏற்பட்டு விட்டது. 18 மாத காலம் வரை காத்திராமல் 8வது ஊதியக் குழு அதற்கு முன் ஒரு இடைக்கால அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கும் என ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் ஊழியர் சங்கங்களும் நம்பி இருந்தன. அப்போது சில இடைக்கால நிவாரணங்களும் அளிக்கப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பும் இருந்தது.
ஆனால், நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் மத்திய அரசு கூறிய விஷயம் 18 மாத காலம் முடியும் வரை 8வது ஊதியக் குழுவிடமிருந்து எந்த வித செய்தியையும் எதிர்பார்க்க முடியாது என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது. இது அனைத்து தரப்பினருக்கும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.
ஊதியக்குழுவின் செயல்பாட்டு முன்னேற்றத்தை மத்திய அரசு அவ்வப்போது கண்காணித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும், அப்படி நடக்காவிட்டால், 18 மாதம் என்ற காலக்கெடுவிற்குள் ஆணையத்தின் அமலாக்கம் கேள்விக்குறியாகலாம் என்றும் ஊழியர் அமைப்புகள் மட்டுமல்லாமல் பல நிபுணர்களும் கருதுகிறார்கள்.