/8வது ஊதியக் குழு: OPS முதல் ஓய்வூதிய திருத்தம் வரை... ஓய்வூதியதாரர்களின் முக்கிய கோரிக்கைகள்

8th Pay Commission: 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இதற்கான பணிகளும் முழு முனைப்புடன் நடந்து வருகின்றன. 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான தொடர் கூட்டங்கள் தற்போது நாடு முழுதும் பல கட்டங்களாக நடைபெற்று வருகின்றன.
8வது ஊதியக் குழு நடத்தி வரும் கூட்டங்களில் ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகள் தங்களது பல முக்கிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்து வருகின்றன. அவற்றில் சில:
ஓய்வூதியதாரர்கள் 8வது ஊதியக் குழுவிடம் கோரும் முக்கிய அம்சங்கள் பற்றிய விரிவான விளக்கத்தை இங்கே காணலாம்:
NC-JCM, மகாராஷ்டிரா பழைய ஓய்வூதிய அமைப்பு மற்றும் AIDEF போன்ற அமைப்புகள், ஒட்டுமொத்த ஓய்வூதிய முறையையும் மறுசீரமைக்க வேண்டும் என்று கோரியுள்ளன. பல்வேறு வகையிலான ஓய்வூதியதாரர்களிடையே சமநிலை இருக்க வேண்டும் என்றும் அவை கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பிற்கு ஏற்ப ஓய்வூதியம் முறையாக நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என்று இவ்வமைப்புகள் வாதிடுகின்றன.
இறுதியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் குறைந்தது 67% தொகையை குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று பல ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகள் கோரி வருகின்றன. மாற்றாக, பணியின் கடைசி 10 மாதங்களின் சராசரி ஊதியத்தை கணக்கீட்டிற்கான அடிப்படையாகக் கொள்ளவும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
வயது அடிப்படையில் படிப்படியாக ஓய்வூதியத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்று சில அமைப்புகள் முன்மொழிந்துள்ளன. இதன்படி,
அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் 'ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர்' அளவை மறுமதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை உள்ளது. ஊதிய மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப இந்த அளவுகோலும் முறையாக மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும் என்று ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகள் வாதிடுகின்றன.
தற்போதைய அகவிலை நிவாரண (DR) முறையை மறுஆய்வு செய்து, அதை ஓய்வூதியப் பலன்களுடன் இணைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் குழுவிடம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. பணவீக்கம் அதிகரித்து வரும் சூழலில், ஓய்வூதியத்தின் உண்மையான மதிப்பைத் தக்கவைக்க இது உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குடும்ப ஓய்வூதியத்தின் வரம்பை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்குச் சிறந்த பலன்கள் கிடைப்பதை உறுதிசெய்ய, தற்போதுள்ள குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளை மறுஆய்வு செய்யுமாறு பல்வேறு அமைப்புகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன.
அதிகபட்ச பணிக்கொடை வரம்பை உயர்த்தவும், அது தொடர்பான விதிகளை மாற்றியமைக்கவும் ஓய்வூதியதாரர்கள் கோரியுள்ளனர். மேலும், ஓய்வூதியத்தை முன்கூட்டியே மொத்தத் தொகையாகப் பெறும் முறை (Commutation) தொடர்பான விதிகளை மறுஆய்வு செய்யவும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஓய்வுக்குப் பிந்தைய ஓய்வூதியப் பலன்களைக் கருத்தில் கொண்டு, ஊழியர்கள் தங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப OPS (பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்), NPS (தேசிய ஓய்வூதிய முறை) அல்லது UPS (ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம்) ஆகியவற்றில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பை வழங்க வேண்டும் என்பது ஓய்வூதியதாரர்களின் முக்கிய கோரிக்கையாகும்.
முன்கூட்டியே பெறப்பட்ட ஓய்வூதியத் தொகையை (commuted pension) மீண்டும் முழு ஓய்வூதியமாக மாற்றுவதற்குத் தற்போதுள்ள 15 ஆண்டு கால அளவைக் குறைப்பது ஒரு முக்கிய விவகாரமாகும். NC-JCM, AIDEF, FNPO மற்றும் BPSAPA போன்ற அமைப்புகள் 11 ஆண்டு கால அளவைக் கோரியுள்ளன. அதேவேளையில் IRTSA 12 ஆண்டுகளையும், AINPSEF 10 ஆண்டுகளையும் பரிந்துரைத்துள்ளன.
CCS (ஓய்வூதிய மாற்றம்/Commutation) விதிகள், 1981-ன் விதி 10A-வை மறுஆய்வு செய்யுமாறு அமைப்புகள் கோரியுள்ளன. தற்போதைய நிதி, மக்கள்தொகை மற்றும் காப்பீட்டுத் துறை சார்ந்த புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையில் ஓய்வூதிய மாற்ற அட்டவணையைப் (commutation table) புதுப்பிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் உள்ளது.
ஜனவரி 1, 2026-க்கு முன் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் தொடர்பான ஒரு முக்கிய விவகாரம் இதுவாகும். இத்தகைய ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய மாற்றம் குறித்த கோரிக்கைகளை DoPT (பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறை) ஆணையத்திற்கு அனுப்பியுள்ளது. இந்த வகையைச் சேர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதிய மாற்றம் குறித்து ஆணையத்தின் செயல்பாட்டு வரம்புகளில் (Terms of Reference - ToR) தெளிவாகக் குறிப்பிடப்படவில்லை என்று ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகள் கவலை கொண்டுள்ளன. REWA உள்ளிட்ட பல அமைப்புகள் இது தொடர்பாக மாற்றங்களைக் கோரி வருகின்றன.
8-வது ஊதியக் குழு நவம்பர் 3, 2025 அன்று அமைக்கப்பட்டது. அது அமைக்கப்பட்ட 18 மாதங்களுக்குள் தனது பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இச்சூழலில், பிப்ரவரி மற்றும் ஏப்ரல் 2027-க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் சில முக்கியத் தகவல்கள் வெளியாகலாம். இருப்பினும், ஆணையம் தனது இறுதி அறிக்கையைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு மே 2027 ஆகும். முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையில் இக்குழு செயல்படுகிறது.
இந்தக் கோரிக்கைகள் குறித்து இதுவரை எந்த இறுதி முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆணையம் பரிந்துரைகள் குறித்து ஆலோசித்து வருகிறது. பரிந்துரைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிறகு மத்திய அரசின் ஒப்புதல் தேவைப்படும். அதன் பிறகுதான் பரிந்துரைகள் நடைமுறைக்கு வரும்.
8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அமலுக்கு வந்தவுடன், பாதுகாப்புத் துறை சார்ந்தவர்கள் உட்பட சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் 65 லட்சம் மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களின் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களில் மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.