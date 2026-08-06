/Explainer: 8வது ஊதியக் குழு அப்டேட் - அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையும் பே-ஸ்கேல், எகிறும் சம்பளம்

8th Pay Commission: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். 8வது ஊதியக் குழுவிடம் வைக்கப்படுள்ள கோரிக்கைகளில் ஊழியர்களின் ஊதிய நிலை இணைப்பு (Pay Level Merger) முக்கிய ஒன்றாக பார்க்கப்படுகின்றது.
பே ஸ்கேல் இணைப்பு என்றால் என்ன? இதனால் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஊழியர் சங்கங்கள் இக்குழுவிடம் பல முக்கிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளன. அவற்றில், தற்போதுள்ள ஊதியக் கட்டமைப்பை (pay matrix) முழுமையாக மறுசீரமைப்பதும், பல்வேறு ஊதிய நிலைகளை ஒன்றிணைப்பதும் மிக முக்கியமான கோரிக்கையாக உள்ளது.
ஊதிய நிலை இணைப்பு (Pay scale merger) என்றால் என்ன? இந்தக் கோரிக்கை ஏன் எழுப்பப்பட்டுள்ளது?
ஊழியர் சங்கங்களின் முக்கிய கோரிக்கைகளில் ஒன்று, தற்போதுள்ள பல ஊதிய நிலைகளை ஒன்றிணைப்பதாகும். ஊழியர் அமைப்புகள் பின்வரும் இணைப்பு பரிந்துரைகளை இக்குழுவிடம் பரிந்துரைத்துள்ளன:
இந்த நிலைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் பெரும்பாலும் ஒரே மாதிரியான பொறுப்புகளைக் கையாள்வதாகவும், ஏறக்குறைய சமமான ஊதியத்தைப் பெறுவதாகவும் சங்கங்கள் வாதிடுகின்றன. இருப்பினும், வெவ்வேறு ஊதிய நிலைகளில் வகைப்படுத்தப்படுவது ஊழியர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்துகிறது.
மேலும், மத்திய செயலகம், பாதுகாப்பு, ரயில்வே மற்றும் அஞ்சல் துறை போன்ற துறைகளில் உள்ள 'குரூப் சி' (Group C) ஊழியர்களின் பணி உயர்வு தேக்கநிலையைப் போக்க, நிலை 5-ல் உள்ள ஊழியர்களை நேரடியாக நிலை 6-க்கு உயர்த்துமாறும் சங்கங்கள் முன்மொழிந்துள்ளன.
குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தை ₹69,000 ஆக அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும், 6% வருடாந்திர ஊதிய உயர்வு கிடைக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஊழியர்களின் மிகப்பெரிய பிரதிநிதித்துவ அமைப்பான 'தேசிய கவுன்சில்-கூட்டு ஆலோசனைக் கட்டமைப்பு' (NC-JCM), இக்குழுவிடம் பல முக்கிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளது.
|அம்சம்
|விவரம்
|குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம்
|குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தை மாதம் ₹69,000-ஆக உயர்த்த வேண்டும்.
|வருடாந்திர ஊதிய உயர்வு
|வருடாந்திர ஊதிய உயர்வு விகிதத்தை தற்போதைய 3 சதவீதத்திலிருந்து 6 சதவீதமாக உயர்த்த வேண்டும்.
|பணவீக்கத்துடன் இணைத்தல்
|ஊழியர்களின் வாங்கும் திறனைப் பாதுகாக்க, ஊதியங்களை பணவீக்க விகிதத்துடன் வலுவாக இணைக்க வேண்டும்.
|எளிமைப்படுத்தப்பட்ட பதவி உயர்வு கொள்கை
|பணி உயர்வு தொடர்பான விதிகள் எளிமையாகவும் வெளிப்படையாகவும் இருக்க வேண்டும், இதன் மூலம் பணி உயர்வு தேக்கநிலையை நீக்க முடியும்.
சுகாதாரம், பிஎஃப் (PF), வரி நடைமுறைகளில் மேம்பாடுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
ஊதிய உயர்வு மட்டுமின்றி, ஊழியர் அமைப்புகள் சேவை தொடர்பான பல்வேறு வசதிகளிலும் மேம்பாடுகளைச் செய்யுமாறு பரிந்துரைத்துள்ளன:
|அம்சம்
|விவரம்
|வருங்கால வைப்பு நிதி
|வருங்கால வைப்பு நிதியை (PF) திரும்பப் பெறுவதை எளிதாகவும் அணுகக்கூடியதாகவும் மாற்றுதல்.
|மருத்துவச் செலவு
|மருத்துவச் செலவுத் தொகையைத் திரும்பப் பெறும் (medical reimbursement) நடைமுறைகளை விரைவுபடுத்துதல்.
|ஆயுள் காப்பீடு
|ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்குச் சிறந்த ஆயுள் காப்பீட்டு வசதியை வழங்குதல்.
|வருமான வரி
|வருமான வரி தொடர்பான ஆவணங்கள் மற்றும் நடைமுறைகளை எளிமையாக்குதல்.
முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையில், 8-வது மத்திய ஊதியக் குழு நவம்பர் 3, 2025 அன்று அமைக்கப்பட்டது. முன்னாள் ஐஏஎஸ் (IAS) அதிகாரி பங்கஜ் ஜெயின் இதன் உறுப்பினர்-செயலாளராகப் பணியாற்றுகிறார்; மேலும், பிரதமரின் பொருளாதார ஆலோசனைக் குழுவின் உறுப்பினரான பேராசிரியர் புலக் கோஷும் இக்குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளார்.