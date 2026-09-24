/8வது ஊதியக் குழு: ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம்.... ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்? பிரதமருக்கு பறந்த கடிதம்

8th Pay Commission: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மட்டுமல்லாமல் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். இதன் பரிந்துரைகளில் இடம்பெறப்போகும் மாற்றங்களுக்கான எதிர்பார்ப்பு பணியில் உள்ள அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டுமானது அல்ல. ஓய்வூதியதாரர்களும், குறிப்பாக 2026 ஜனவரி 1-க்கு முன் ஓய்வு பெற்றவர்களும், இந்தச் செயல்முறையை உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர்.
8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் தங்கள் ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் திருத்தி அமைக்கப்படுமா என்பது குறித்து பல முதிய ஓய்வூதியதாரர்கள் கவலை கொண்டுள்ளனர். இக்கோரிக்கையை முன்வைத்து, ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் நலச் சங்கம் (REWA), இது குறித்து தெளிவு கோரி பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்குக் கடிதம் எழுதியுள்ளது.
REWA-வின் கடிதம் செப்டம்பர் 7, 2026 தேதியிட்டது. சுமார் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் சார்பாக பொதுச் செயலாளர் சாது சிங் இந்த விஷயத்தை எழுப்பியுள்ளார்.
நவம்பர் 2025-ல் 8வது ஊதியக் குழுவிற்காக வெளியிடப்பட்ட செயல்பாட்டு விதிமுறைகளை (ToR) இந்த அமைப்பு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. குறிப்பாக, NPS/UPS மற்றும் NPS கட்டமைப்பிற்கு வெளியே உள்ள ஓய்வூதிய ஏற்பாடுகள், அத்துடன் இறப்பு மற்றும் ஓய்வுக்கால பணிக்கொடை (gratuity) உள்ளிட்ட ஓய்வூதியம் தொடர்பான கட்டமைப்புகளை மறுஆய்வு செய்வது குறித்த 'பிரிவு 2(e)'-ல் உள்ள அம்சங்கள் குறித்து அது கவலை தெரிவித்துள்ளது.
2026 ஜனவரி 1-க்கு முன் ஏற்கனவே ஓய்வு பெற்ற ஓய்வூதியதாரர்கள் பற்றி அந்த வாசகங்களில் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்படவில்லை என்று REWA கூறுகிறது.
முந்தைய ஊதியக் குழுக்களின் செயல்பாட்டு விதிமுறைகளையும் அச்சங்கம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. 7-வது ஊதியக் குழுவின் செயல்பாட்டு விதிமுறைகளில் ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதிய திருத்தம் குறித்த தெளிவான குறிப்பு இருந்ததாக REWA கூறுகிறது. இதன் அடிப்படையில், 8வது ஊதியக் குழுவின் செயல்பாட்டு விதிமுறைகளிலும் அதே போன்ற தெளிவை வழங்குமாறு அந்த அமைப்பு அரசிடம் கோரியுள்ளது.
தெளிவான விதிமுறை இல்லையென்றால், குறிப்பிட்ட தேதிக்கு முன் ஓய்வு பெற்ற ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியம் திருத்தி அமைக்கப்படுமா என்பது குறித்து நிச்சயமற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடும் என்பதே அச்சங்கத்தின் கவலையாகும்.
பணி விதிமுறைகளில் (ToR) திருத்தம் உடனடியாக அறிவிக்கப்பட முடியாவிட்டால், முறையான விளக்கத்தை வெளியிடுமாறு ரேவா (REWA) அரசாங்கத்தைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
ஜனவரி 1, 2026-க்கு முன்னர் ஓய்வு பெற்றவர்களின் ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் ஆகியவை 8-வது ஊதியக் குழுவால் பரிசீலிக்கப்படுமா என்பதை விளக்கி, அரசாங்கம் ஒரு விளக்கத்தையோ அல்லது பத்திரிக்கை அறிக்கையையோ வெளியிடலாம் என்று அந்த அமைப்பு பரிந்துரைத்துள்ளது.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும், இத்தகைய விளக்கம் வரவிருக்கும் ஊதியக் குழுவைச் சுற்றியுள்ள நிச்சயமற்ற தன்மையை நீக்கி, அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு குறித்து அதிக தெளிவை வழங்கும்.
ஓய்வூதியதாரர்களின் சார்பில் பின்வரும் முக்கிய கோரிக்கைகள் 8வது ஊதியக் குழுவிடம் வைக்கப்பட்டுள்ளன: