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8வது ஊதியக் குழு: ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம்.... ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்? பிரதமருக்கு பறந்த கடிதம்

8th Pay Commission: 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் தங்கள் ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் திருத்தி அமைக்கப்படுமா என்பது குறித்து பல முதிய ஓய்வூதியதாரர்கள் கவலை கொண்டுள்ளனர். இக்கோரிக்கையை முன்வைத்து, ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் நலச் சங்கம் (REWA), இது குறித்து தெளிவு கோரி பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்குக் கடிதம் எழுதியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Sep 24, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 09:44 AM IST
8வது ஊதியக் குழு: ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம்.... ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்? பிரதமருக்கு பறந்த கடிதம்
Image Credit: 8th Pay Commission (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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