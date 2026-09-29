/8வது ஊதியக் குழு: OPS, மெகா ஓய்வூதிய திருத்தம்... ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு காத்திருக்கும் பரிசுகள் என்னென்ன?

8th Pay Commission: நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக் குழு குறித்த தகவல்களுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள் பல வித கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளன.
மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 'ஓய்வுக்காலப் பாதுகாப்பு' என்பதே மிக முக்கியமான விவகாரமாக உருவெடுத்துள்ளது. தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) மற்றும் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) ஆகியவை வழங்கும் நிச்சயமற்ற பலன்களால் அதிருப்தியடைந்த ஊழியர் சங்கங்கள், ஒரு தீர்க்கமான போராட்டத்தை முன்னெடுக்கத் தீர்மானித்துள்ளன.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ₹45,000 வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள் 8வது ஊதியக் குழுவிடம் கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளனர். அதிருப்தியில் உள்ள ஊழியர்கள் ஒரு பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கியுள்ளனர்.
2004-க்குப் பிறகு பணியில் சேர்ந்த ஊழியர்களின் எதிர்காலம் குறித்த கவலையே ஓய்வூதியதாரர்களின் கவலைகளில் முதன்மையானதாக உள்ளது. பங்குச் சந்தையுடன் இணைக்கப்பட்ட NPS மற்றும் புதிய UPS திட்டங்கள், தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குவதில் முற்றிலும் தோல்வியடைந்துவிட்டதாகச் சங்கங்கள் தெளிவாகக் கூறுகின்றன.
ஊழியர்கள் இப்போது இந்த நிச்சயமற்ற சூழலில் இருந்து விடுபட விரும்புவதோடு, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (OPS) கீழ் உள்ள 'உறுதி செய்யப்பட்ட பலன்' முறையையே கோருகின்றனர்.
குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ₹45,000 மற்றும் 50% உறுதி செய்யப்பட்ட ஓய்வூதியத் தொகைக்கான கோரிக்கைகளும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
பல்வேறு மத்திய அரசு ஊழியர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள், நான்கு முக்கிய கோரிக்கைகளை உள்ளடக்கிய மனுக்களை 8வது ஊதியக் குழுவிடம் சமர்ப்பித்துள்ளன.
மினிஸ்டீரியல் ஸ்டாஃப் அசோசியேஷன் (இந்திய நில அளவைத் துறை - Survey of India): இந்த அமைப்பு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) முழுமையாக மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று கோரியுள்ளது. ஓய்வுபெறும் நேரத்தில், ஊழியரின் கடைசி அடிப்படை ஊதியத்தில் குறைந்தது 50% தொகையை 'உறுதி செய்யப்பட்ட ஓய்வூதியமாக' நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்பது இவர்களின் நிபந்தனையாகும்.
FNPO (அஞ்சல் துறை): தேசிய அஞ்சல் ஊழியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு (FNPO), NPS மற்றும் புதிய UPS திட்டங்கள் தங்கள் கவலைகளுக்குத் தீர்வு காண்பதில் தோல்வியடைந்துவிட்டன என்பதைத் தெளிவாகத் தெரிவித்துள்ளது. தற்போது இத்திட்டங்களின் கீழ் உள்ள அனைத்து ஊழியர்களையும் மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (OPS) கீழ் கொண்டுவர வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகின்றனர்.
RSCWS (ரயில்வே ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்கம்): ரயில்வே மூத்த குடிமக்கள் நலச் சங்கம் (RSCWS), முன்னாள் ஊழியர்களின் சுகாதாரம் மற்றும் நிதிப் பாதுகாப்பு குறித்த பிரச்சினையை எழுப்பியுள்ளதுடன், வலுவான மற்றும் உத்தரவாதமான குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை வழங்க வேண்டும் என்றும் அரசை வலியுறுத்தியுள்ளது.
பாரத் பென்ஷனர்ஸ் சமாஜ் (BPS): ஓய்வூதியதாரர்களின் இந்த அமைப்பு மிக முக்கியமான கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளது. குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை மாதம் ₹45,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்று BPS கோரியுள்ளது. மேலும், ஓய்வூதியத்தை இறுதியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 67 சதவீதமாகவும், குடும்ப ஓய்வூதியத்தை 50 சதவீதமாகவும் நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் முக்கிய பரிந்துரைகளை அளித்துள்ளனர்.
நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையில் 8-வது ஊதியக் குழு நவம்பர் 3, 2025 அன்று அமைக்கப்பட்டது. கடந்த 10 மாதங்களாக, இக்குழு நாடு முழுவதும் (சென்னை, புதுச்சேரி, சண்டிகர் மற்றும் தற்போது பெங்களூரு உட்பட) உள்ள ஊழியர் சங்கங்களின் கருத்துகளைக் கேட்டு வருகிறது.
8வது உதியக் குழு தனது இறுதி அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க 18 மாத கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2027-ஆம் ஆண்டு மே-ஜூன் மாதங்களுக்குள் இந்த அறிக்கை மத்திய அரசைச் சென்றடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன் பின்னரே, இந்தப் பரிந்துரைகளை எந்த அளவிற்குச் செயல்படுத்தலாம் என்பது குறித்து அரசு முடிவெடுக்கும்.
மொத்தத்தில், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் அமல்படுத்துவதும், ஓய்வின்போது இறுதியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் குறைந்தது 50 சதவீதத்தை உத்தரவாதமான ஓய்வூதியமாக நிர்ணயிப்பதுமே ஓய்வூதியதாரர்களின் முதன்மையான கோரிக்கையாக உள்ளது. குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை மாதம் ₹45,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்று BPS 8-வது ஊதியக் குழுவிடம் பரிந்துரைத்துள்ளது.
பல்வேறு சங்கங்கள் மூலம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள கோரிக்கைகளை 8வது ஊதியக் குழுவும், மத்திய அரசும் செயல்படுத்த முன்வந்தால், அது மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிதி நன்மைகளை அளிக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.