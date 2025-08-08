English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8th Pay Commission: அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிர்ச்சி தகவல்! சம்பளம் உயராது?

8th Pay Commission: பல்வேறு நிதி நிறுவனங்களின் அறிக்கைகள், 8வது ஊதியக் குழுவின் சம்பள உயர்வு மிதமானதாகவே இருக்கும் என்று கணித்துள்ளன. இதனால் ஊழியர்கள் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 8, 2025, 10:58 AM IST
  • 8வது ஊதியக் குழு!
  • சம்பளம் எதிர்பார்த்த அளவு உயராதா?
  • வெளியான அதிர்ச்சித் தகவல்கள்!

8th Pay Commission: அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிர்ச்சி தகவல்! சம்பளம் உயராது?

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில், 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. சம்பளம் இரண்டு மடங்கு அல்லது அதற்கும் மேல் உயரும் என்ற பரவலான நம்பிக்கை நிலவி வரும் நிலையில், நிபுணர்களின் பகுப்பாய்வு முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு சம்பள விவரத்தை வெளிக்காட்டுகிறது. 'ஃபிட்மென்ட் காரணி' (Fitment Factor) குறித்த தவறான புரிதலே இந்த அதிகப்படியான எதிர்பார்ப்புகளுக்கு காரணம் என்றும், உண்மையான சம்பள உயர்வு கணிசமாக குறைவாகவே இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | 13 வயசு சிறுமிக்கு... 40 வயசு ஆணுடன் கல்யாணம் - குழந்தை திருமணத்திற்கு வறுமை காரணமில்லையாம்!

ஃபிட்மென்ட் காரணி - ஏன் இந்த குழப்பம்?

ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளில் மிக முக்கியமானது ஃபிட்மென்ட் காரணி. இது ஒரு ஊழியரின் தற்போதைய அடிப்படைச் சம்பளத்துடன் (Basic Pay) பெருக்கப்பட்டு, புதிய அடிப்படை சம்பளத்தை நிர்ணயிக்கும் ஒரு எண் ஆகும். ஆனால், பலரும் நினைப்பது போல இது மொத்த சம்பளத்தையும் உயர்த்துவதில்லை. உதாரணமாக, 7வது ஊதியக் குழுவின் போது ஃபிட்மென்ட் காரணி 2.57 ஆக இருந்தது. இதன் மூலம், குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ரூ.7,000-லிருந்து ரூ.18,000 ஆக உயர்ந்தது. இதை வைத்து பார்த்தால், சம்பளம் 157% உயர்ந்தது போல் தோன்றும். ஆனால், உண்மையில் ஊழியர்களின் மொத்த சம்பளத்தில் ஏற்பட்ட சராசரி உயர்வு வெறும் 14.3% மட்டுமே. ஏனெனில், புதிய அடிப்படை சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்படும்போது, அப்போதைய அகவிலைப்படி (Dearness Allowance - DA) அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைக்கப்பட்டு, அகவிலைப்படியின் மதிப்பு பூஜ்ஜியமாக்கப்படும். 

8வது ஊதியக் குழுவின் கணிப்புகள்

பல்வேறு நிதி நிறுவனங்களின் அறிக்கைகள், 8வது ஊதியக் குழுவின் சம்பள உயர்வு மிதமானதாகவே இருக்கும் என்று கணித்துள்ளன. ஆம்பிட் கேபிடல் அறிக்கையின்படி, 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான ஃபிட்மென்ட் காரணி 1.83 முதல் 2.46 வரை இருக்கலாம் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்சமாக 2.46 என்ற காரணியை பயன்படுத்தினால் கூட, ஊழியர்களின் மொத்த சம்பளத்தில் ஏற்படும் உண்மையான உயர்வு 30% முதல் 34% வரை மட்டுமே இருக்கும். கோடக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஈக்விட்டிஸ் அறிக்கை இன்னும் குறைவான மதிப்பீட்டை முன்வைக்கிறது. அரசு குறைந்தபட்ச ஃபிட்மென்ட் காரணியான 1.8-ஐத் தேர்வு செய்தால், உண்மையான சம்பள உயர்வு வெறும் 13% ஆக மட்டுமே இருக்கும். இது, பெரும் உயர்வை எதிர்பார்த்திருக்கும் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளிக்கக்கூடும்.

தற்போதைய நிலை மற்றும் காலதாமதம்

8வது ஊதியக் குழுவை அமைப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை மத்திய அரசு இன்னும் வெளியிடவில்லை. திட்டப்படி, இதன் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். ஆனால், உறுப்பினர்களை நியமிப்பதிலும், அறிவிப்பை வெளியிடுவதிலும் ஏற்படும் தாமதத்தால், இதன் அமலாக்கம் 2027 ஆம் ஆண்டு வரை தள்ளிப்போக வாய்ப்புள்ளது. எனவே, மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஃபிட்மென்ட் காரணி என்பது அடிப்படை சம்பளத்தை மாற்றி அமைப்பதற்கான ஒரு கருவி மட்டுமே என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். அகவிலைப்படி மற்றும் பிற படிகளை சரிசெய்த பிறகே இறுதி சம்பளம் கணக்கிடப்படும் என்பதால், ஒட்டுமொத்த சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மென்ட் காரணி குறிப்பிடும் எண்ணை விடப் பல மடங்கு குறைவாகவே இருக்கும் என்பதே நிதர்சனமான உண்மை.

மேலும் படிக்க | இந்தியாவில் கள்ள உறவு..குற்றமா? குற்றம் இல்லையா? இதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

8th Pay Commissioncentral governmentsalaryfitment factor

