  • 8வது ஊதியக்குழு: ரெடியாகும் அரசு ஊழியர்கள் - இந்த மாநிலங்களில் முன்கூட்டியே அமலாகும்...!

8வது ஊதியக்குழு: ரெடியாகும் அரசு ஊழியர்கள் - இந்த மாநிலங்களில் முன்கூட்டியே அமலாகும்...!

8th Pay Commission: 8வது ஊதியக்குழுவை முன்கூட்டியே எந்தெந்த மாநிலங்கள் அமல்படுத்தும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதுகுறித்து விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 30, 2026, 02:36 PM IST
  • 8வது ஊதியக்குழு விரைவில் அமல்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்ப்பு
  • 2016இல் 7வது ஊதியக்குழு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
  • இன்னும் அமலாகும் அதிகாரப்பூர்வ தேதி அறிவிக்கப்படவில்லை.

8வது ஊதியக்குழு: ரெடியாகும் அரசு ஊழியர்கள் - இந்த மாநிலங்களில் முன்கூட்டியே அமலாகும்...!

8th Pay Commission: 8வது ஊதியக்குழு மீதான எதிர்பார்ப்பு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில் அதிகமாக தென்படுகிறது. 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரும்பட்சத்தில், அரசு ஊழியர்களின் சம்பளமும், ஓய்வூதியமும் பெரியளவில் உயரக்கூடும் என்பதால் இந்த எதிர்பார்ப்பு தொடர்ச்சியாக இருந்து வருகிறது.

8th Pay Commission: 8வது ஊதியக்குழு வந்தால்...

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு 7வது ஊதியக்குழு அமல்படுத்தப்பட்டது. 7வது ஊதியக்குழுவின் படி குறைந்தபட்ச ஊதியம் என்பது 15,750 ரூபாயில் இருந்து 18 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்ந்தது. அதாவது, 14.3% உயர்வை கண்டது. அலோவன்ஸ் அனைத்தையும் சேர்த்து முதலாமாண்டில் 23% வரை வருமானம் உயர்த்தப்பட்டது. ஆனால் இந்த முறை எதிர்பார்ப்பு அதிகம் இருக்கிறது. சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் ஆகியவை சுமார் 30-34% வரை உயரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

8th Pay Commission: வாங்கும் திறனை அதிகரிக்கும் 

மேலும், இது அமலுக்கு வந்தால் அரசின் மொத்த செலவீனத்தில் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் மட்டும் 15.5% ஆக இருக்கும். புதிய ஊதியக்குழு அமல்படுத்தப்பட்ட உடன் மத்திய அரசு கூடுதலாக ரூ.1.8 டிரில்லியன் செலவிடும் (ரூ.1 லட்சத்து 80 ஆயிரம் கோடி) என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மாநிலங்களும் இதை அமல்படுத்தும், இதனால் மாநில அரசுகளுக்கும் 0.5% அளவில் செலவீனம் உயரக்கூடும். 8வது ஊதியக்குழு அமல்படுத்துவதின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்று, நுகர்வோரின் வாங்கும் திறனை அதிகரிப்பதாகும்.

8th Pay Commission: இந்த மாநிலங்களில் விரைவில்...

இருப்பினும், மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவை அமல்படுத்தும் தேதியை அதிகாரப்பூர்வமாக இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. இது ஒருபுறம் இருக்க, வழக்கமாக எந்தவொரு ஊதியக்குழு வந்தாலும், அதை பொருளாதாரத்தில் வலுவான மாநிலங்கள்தான் முன்கூட்டியே அமல்படுத்தும். அந்த வகையில், 8வது ஊதியக்குழுவும் மற்ற மாநிலங்களை காட்டிலும், உத்தர பிரதேசம், குஜராத், மகாராஷ்டிரா, அசாம் மற்றும் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் முன்கூட்டியே அமல்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மத்திய அரசின் ஊதியக்குழுவை ஏற்றுக்கொள்வதிலும் சரி, அதிகமான அரசு ஊழியர்கள் இருப்பதாலும் உத்தர பிரதேசம் 8வது ஊதியக்குழுவை முதலில் அமல்படுத்தப்படும் மாநிலமாக இருக்கலாம். அதேநேரத்தில், பொருளாதார ரீதியாக வலுவான மகாராஷ்டிரா மாநிலமும் 8வது ஊதியக்குழுவை அமல்படுத்த தீவிரம் காட்டும். மேலும், வருங்காலத்தில் ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளை அமல்படுத்துவோம் என அசாம் அரசு ஏற்கெனவே அறிவித்தும்விட்டது. கூடிய விரைவில் குஜராத், தமிழ்நாடு அரசுகளும் 8வது ஊதியக்குழு விரைவில் அமல்படுத்தக்கூடும்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: ரூ.18,000 டு ரூ.58,500... லெவல் 1 அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிரடி சம்பள உயர்வு

மேலும் படிக்க | ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு நாளை வரும் குட் நியூஸ், அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயரும்?

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: NC JCM முக்கிய கூட்டம்.. அதிக சம்பள உயர்வு, அலவன்சுகளுக்கான கோரிக்கை

