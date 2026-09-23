/8வது ஊதியக் குழு: அடிதூள்!! அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.16 லட்சத்துக்கு மேல் அரியர் கிடைக்க வாய்ப்பு!!

8th Pay Commission: 8வது ஊதியக் குழு அமைக்கப்பட்டு பத்து மாதங்கள் கடந்துவிட்டன. அக்குழு தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க இன்னும் எட்டு மாதங்களுக்கும் குறைவான காலமே உள்ளது. இதனால், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ஊதிய உயர்வு குறித்து மட்டுமல்லாமல், அதைச் செயல்படுத்துவதில் ஏற்படும் தாமதத்தால் கிடைக்கக்கூடிய நிலுவைத் தொகை (arrears) குறித்தும் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர்.
8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளை செயல்படுத்துவதில் தாமதம் ஏற்படுவதால் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் குழப்பத்தில் இருந்தாலும், ஒரு விதத்தில் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் உள்ளது. அதன் அறிக்கையைச் செயல்படுத்துவதில் 20 முதல் 24 மாதங்கள் வரை தாமதம் ஏற்பட்டால், ஊதிய நிலைகள் (Pay Levels) 6 முதல் 8 வரையிலான ஊழியர்களுக்கு லட்சக்கணக்கான ரூபாய் நிலுவைத் தொகை கிடைக்கக்கூடும் என்று நிபுணர்கள் மதிப்பிடுகின்றனர்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு நிலுவைத் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்? இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிகப்பட்டு, 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்தில் 24 மாத தாமதம் ஏற்பட்டால், நிலை 8-ல் உள்ள ஊழியர்களுக்கு, அரியர் தொகை சுமார் ₹17.94 லட்சத்தை எட்டக்கூடும். இருப்பினும், இது ஒரு மதிப்பீடு மட்டுமே. உண்மையான தொகை இறுதி ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் அரசின் இறுதி முடிவைப் பொறுத்தே அமையும்.
8வது ஊதியக் குழுவிற்கான விதிமுறைகள் (Terms of Reference) நவம்பர் 2025-ல் அறிவிக்கப்பட்டன. அக்குழு தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க 18 மாத கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி காலக்கெடு மே 2027-ல் முடிகிறது. இருப்பினும், தேவைப்பட்டால் அக்குழு கால நீட்டிப்பைக் கோரலாம்.
இது முந்தைய ஊதியக் குழுக்களின் செயல்பாட்டிலும் காணப்பட்ட நடைமுறையாகும். அறிக்கையைத் தயாரிக்க கூடுதலாக 3 முதல் 6 மாதங்கள் வரை ஆகலாம் என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
தற்போது, அக்குழு பல்வேறு தரப்பினருடன் (stakeholders) ஆலோசனைக் கூட்டங்களை நடத்தி வருகிறது. செப்டம்பர் மாதத்தில் ஜெய்ப்பூர், சென்னை, புதுச்சேரி மற்றும் சண்டிகர் ஆகிய இடங்களில் இத்தகைய விவாதங்கள் நடைபெற்றன. அடுத்தகட்டக் கூட்டங்கள் அக்டோபர் 7 மற்றும் 8, 2026 ஆகிய தேதிகளில் பெங்களூருவில் நடைபெறவுள்ளன.
இந்தக் கூட்டங்களுக்குப் பிறகு அறிக்கை குறித்த தெளிவான நிலைப்பாடு தெரியவரலாம். அறிக்கை மார்ச் மற்றும் ஆகஸ்ட் 2027-க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் வெளியிடப்படலாம் என 'அனைத்திந்திய NPS ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பின்' (All India NPS Employees Federation) தேசியத் தலைவர் டாக்டர் மஞ்சித் சிங் படேல் கூறியுள்ளார்.
7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், ஜனவரி 2024-ல் அகவிலைப்படி (DA) 50%-ஐ எட்டிய பிறகு HRA திருத்தி அமைக்கப்பட்டது. அகவிலைப்படி ஆண்டுக்கு இருமுறை திருத்தப்படுவதால், இது போன்ற முழுமையான முன்தேதியிட்ட நிலுவைத் தொகை (retrospective arrears) இதற்குப் பொருந்தாது. போக்குவரத்துப்படியும் (TPTA) அகவிலைப்படியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் அவ்வப்போது திருத்தங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது.
பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் அரியர் தொகையை கணக்கிடலாம்:
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: 2.15
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: 2.28
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: 2.57
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: 2.15
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: 2.28
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: 2.57
8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாத்திற்கான தாமதம் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ, அந்த அளவுக்குத் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியத்திற்கும் தற்போதைய அடிப்படை ஊதியத்திற்கும் இடையிலான வித்தியாசத் தொகை பல மாதங்களுக்குக் கூடிக்கொண்டே செல்லும்.
இருப்பினும், இந்தக் கணக்கீடு ஒரு தோராயமான மதிப்பீடு மட்டுமே. 8-வது ஊதியக் குழுவின் 'ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர்', அறிக்கையின் தேதி, அரசின் ஒப்புதல் மற்றும் இறுதி அமலாக்கத் தேதி ஆகியவை தீர்மானிக்கப்பட்ட பின்னரே உண்மையான நிலுவைத் தொகை எவ்வளவு என்பது தெரியவரும். எனினும், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு பெரிய தொகை அரியர் தொகையாக கிடைக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.