/8வது ஊதியக் குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்? OPS vs NPS.. முக்கிய வேறுபாடுகள் என்ன?

Central Government Employees: 8வது ஊதியக் குழுவில் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள் பற்றி நாளுக்கு நாள் பல வித செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. அவற்றில் 'பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்' (OPS) முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுடன் சேர்த்து, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தையும் மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் கோரி வருகின்றன.
ஊழியர்களின் முதுமைக்காலத்திற்குத் தேவையான உண்மையான பாதுகாப்பை பழைய முறையே வழங்குகிறது என்று ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்கங்கள் கருதுகின்றன. இருப்பினும், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் பொருளாதாரத்தின் மீது பெரும் நிதிச் சுமையை ஏற்படுத்துவதாக அரசு வாதிடுகிறது. இதனாலேயே இத்திட்டம் குறித்து விரிவாக விவாதிப்பதைத் தவிர்க்க அரசு முனைகிறது.
8வது ஊதியக் குழு (8th Pay Commission) அமைப்பதற்கு முன்னதாகவே OPS-ஐ மீண்டும் கொண்டுவருவது குறித்த விவாதம் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், NPS மற்றும் OPS ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வது மிக அவசியமாகும். ஊழியர்களுக்கு எது அதிகப் பலனளிக்கும் என்பதைத் தீர்மானிப்பதும் அவசியமாகிறது. ஊழியர்களுக்கு எந்தத் திட்டம் மிகவும் ஏற்றது? இரு திட்டங்களிலும் உள்ள முக்கிய அம்சங்கள் என்ன என்பது குறித்து இங்கே காணலாம்.
National Pension Scheme: NPS (தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம்) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நிதியை அடிப்படையாகக் கொண்ட (corpus-based) திட்டமாகும். இதில் ஓய்வூதியத் தொகை என்பது திரட்டப்பட்ட மொத்த நிதியைப் பொறுத்தே அமைகிறது.
ஊழியர்கள் தங்கள் ஊதியத்தில் 10 சதவீதத்தையும், அரசு 14 சதவீதத்தையும் பங்களிப்பாகச் செலுத்துகின்றன. இதன் மூலம் மாதந்தோறும் மொத்தம் 24 சதவீத பங்களிப்பு சேர்கிறது. 30 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கும் மேலான நீண்ட பணிக்காலம் இருந்தால், அதிக நிதி திரட்டப்பட்டு சிறந்த ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். மாறாக, குறைந்த பணிக்காலம் கொண்டவர்கள் அல்லது முன்கூட்டியே ஓய்வு பெறுபவர்கள் குறைவான ஓய்வூதியத்தையே பெறக்கூடும்.
இதுவே NPS-க்கு எதிராக முன்வைக்கப்படும் முக்கிய விமர்சனமாகும்.
Old Pension Scheme: OPS (பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்)-இன் கீழ், ஒரு ஊழியர் 10 ஆண்டுகள் பணியை நிறைவு செய்தாலே ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதி பெறுகிறார். அதாவது, 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு எப்போது ஓய்வு பெற்றாலும், கடைசி ஊதியத்தில் 50 சதவீதத் தொகை ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படுகிறது.
மேலும், GPF (பொது வருங்கால வைப்பு நிதி)-க்காகப் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட ஊழியரின் பங்களிப்புத் தொகை எந்தக் கழிவுகளும் இன்றி முழுமையாகத் திரும்ப வழங்கப்படுகிறது. இதில் மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், 20 ஆண்டுகள் பணிக்குப் பிறகு ஒரு ஊழியர் விருப்ப ஓய்வை (voluntary retirement) தேர்வு செய்து முழுப் பலன்களையும் பெற முடியும்.
ஓய்வூதியமானது திரட்டப்பட்ட நிதியை அடிப்படையாகக் கொள்ளாமல், இறுதி ஊதியத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. எனவே, இத்திட்டம் 'உறுதியானது' மற்றும் பாதுகாப்பானது எனக் கருதப்படுகிறது.
சுருக்கமாக, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் என்பது ஊழியரின் இறுதிச் சம்பளத்தின் அடிப்படையில் நிலையான ஓய்வூதியத்தை வழங்கும், ஊழியரின் பங்களிப்பு ஏதுமற்ற ஒரு திட்டமாகும். ஆனால் தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) என்பது சந்தை நிலவரத்துடன் இணைக்கப்பட்ட, ஊழியரின் பங்களிப்புடன் கூடிய ஒரு திட்டமாகும்.
தற்போதைய அரசு விதிகளின்படி, பணியின்போதோ அல்லது ஓய்வு பெறுவதற்குச் சற்று முன்போ ஒரு ஊழியர் இறக்க நேரிட்டாலோ அல்லது உடல் ஊனம் அடைந்தாலோ, அவர்களுக்கு இரண்டு தேர்வுகள் உள்ளன:
முதல் தேர்வு: ஊழியர் தனது சொந்தப் பங்களிப்புத் தொகையை (வட்டியுடன்) திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்; அத்துடன் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், தனது இறுதி அடிப்படைச் சம்பளத்தில் பாதி மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம்.
இரண்டாவது தேர்வு: திரட்டப்பட்ட மொத்த நிதியில் 20 சதவீதத்தை திரும்பப் பெற்றுக்கொண்டு, மீதமுள்ள 80 சதவீதத் தொகையை வங்கியில் முதலீடு செய்து, தேசிய ஓய்வூதியத் திட்ட (NPS) மாதிரியின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம்.
8வது ஊதியக் குழுவிடம் ஓய்வூதியதாரர்கள் முக்கிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளனர். ஓய்வூதியம் என்பது ஒரு வணிக நடவடிக்கையோ அல்லது தொழிலோ அல்ல, மாறாக, அது ஒருவரின் முதுமைக்காலத்திற்கான சமூக வருமானப் பாதுகாப்பு உத்தரவாதம் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் கூறுகின்றன.
18 வயதில் பணியில் சேர்ந்து 42 ஆண்டுகள் நீண்ட, களங்கமற்ற பணி வாழ்க்கையை நிறைவு செய்யும் ஒரு ஊழியர், இறுதியில் NPS-ன் வரம்புகளின் கீழ் நிதி வசதிகளை குறைவாக பெறும் செயல்முறை பற்றி ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்கங்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றன.
மறுபுறம், விபத்து அல்லது எதிர்பாராத நிகழ்வு காரணமாக மிகக் குறுகிய காலப் பணிக்குப் பிறகு ஒருவர் பலன்களைப் பெறும்போது, நீண்ட காலம் பணியாற்றிய ஊழியரின் தவறு என்ன என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. மொத்தத்தில், ஊழியர்களின் எதிர்காலப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக, 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்பது ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்கங்களின் முக்கிய கோரிக்கையாக உள்ளது.