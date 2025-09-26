துணிச்சலாக 3 சிறுமிகளை மூழ்காமல் காப்பாற்றிய சிறுவன்! சிறுவனின் நிலை என்ன தெரியுமா?

9 year old boy saved girls from drowning: பீஹார் மாநிலம் ஷெய்க்புரா கிராமத்தைச் சேர்ந்த 9 வயது சிறுவன் சௌரவ் குமார், அனைவருக்கும் உதாரணமான வீரத்தின் அடையாளமாக இருக்கிறார்.
சமீபத்தில், மூன்று சிறுமிகளான முஸ்கான், மெஹர் மற்றும் பிரீத்தி குமாரியை குளத்தில் மூழ்கும் அபாயத்திலிருந்து மீட்டதில் தனது துணிச்சலான செயலால் சிறுவன் விருது பெற்றார். இந்த வெற்றிக்கான கௌரவமாக இந்திய அதிபர் திரௌபதி முர்மு அவரிடமிருந்து பிரதான் மந்திரி தேசிய பால்புரஸ்கார் வழங்கப்பட்டது.
இந்த விருது, இந்தியாவின் சிறுவர்களுக்கான உயரிய விருதாகும். சௌரவ் காட்டியதைப் போல, இளம் வயது குழந்தைகளும் திடீர் இருபவர்களை ஆபத்தில் இருந்து விரைவாக செயல்பட்டு உயிரைக் காப்பாற்ற முடியும் என்று எடுத்துகாட்டாக உள்ளது. துணிச்சல் மற்றும் கருணை ஆகியவை எல்லா வயதினருக்கும் இருக்கக்கூடியவை.
சௌரவின் துணிச்சல் உண்மையில் அனைவருக்கும் பெரும் ஊக்கம் அளிக்கிறது. நர்ஸ்கள் மற்றும் மருத்துவப் பயிற்சியாளர்கள் போல், வாழ்க்கையை காப்பாற்றும் திறமை கொண்டவர்கள் என்றாலும், சௌரவ் செய்த செயலும், கனிவும், துணிச்சலும் எந்த வயதிலும் வரும் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
சிறுவன் சௌரவ் குமார் நிகழ்த்திய இந்த துணிச்சலானச் செயல், அவரை ஒற்றுமை, துணிச்சல் மற்றும் மனிதநேயம் கொண்ட நாயகனாக மாற்றியது. இது மற்ற குழந்தைகளுக்கும், பெரியவர்களுக்கும், சமூகத்தில் பிறரை காப்பாற்றும் பணி எப்போதும் முக்கியம் என்பதை நினைவூட்டுகிறது. சௌரவின் செயல், இந்தியாவின் நாட்டு வெற்றிக் கதைகளில் புதிய வரிசையாகும் மற்றும் இளம் தலைமுறையினரைச் செயல் படச் செய்யும் தூண்டுதலாக அமைந்துள்ளது.
சுருக்கமாக:
- பீஹார் மாநிலம் ஷெய்க்புரா கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சௌரவ் குமார்.
- வயது 9 மட்டுமே.
- குளத்தில் மூழ்கிய மூன்று சிறுமிகளை (முஸ்கான், மெஹர், பிரீத்தி குமாரி) காப்பாற்றினார்.
- அவரது துணிச்சலான செயல் அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்தது.
- இந்திய அதிபர் திரௌபதி முர்மு வழங்கிய பிரதான் மந்திரி தேசிய பால்புரஸ்கார் விருது பெற்றார்.
- இது இந்திய சிறுவர்களுக்கான மிக உயர்ந்த விருது.
- சௌரவின் செயல் துணிச்சல், கருணை, மனிதநேயம் ஆகியவற்றின் எடுத்துக்காட்டு.
- அவர் செய்த செயல் சமூகத்திற்கும் குழந்தைகளுக்கும் பெரும் ஊக்கம்.
- சிறுவன் உண்மையான வீரன் மற்றும் சமூகத்தின் ஹீரோவாக உயர்ந்தார்.
