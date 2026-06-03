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நெஞ்சில் மிதி.. 7 விலா எலும்புகள் முறிவு: பிரேதப் பரிசோதனையில் திடுக்கிடும் உண்மைகள்

Kerala Murder Case: திருவனந்தபுரம் அருகே பனாவூர் பகுதியில் ஒன்றரை வயதுக் குழந்தை அர்ஷித், தன் தாயின் காதலன் அஷ்கரால் அடித்துக் கொல்லப்பட்டான். குழந்தையின் உடலில் 7 விலா எலும்பு முறிவுகள், பிறப்புறுப்பில் தீக்காயங்கள் உட்பட 91 காயங்கள் இருந்ததாகப் பிரேதப் பரிசோதனையில் தெரியவந்துள்ளது. தடையங்களை மறைக்க முயன்ற காதலனும், குழந்தையைக் காப்பாற்றத் தவறிய தாய் அகிலாவும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 03, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 12:32 PM IST
நெஞ்சில் மிதி.. 7 விலா எலும்புகள் முறிவு: பிரேதப் பரிசோதனையில் திடுக்கிடும் உண்மைகள்
Image Credit: Kerala Toddler Murder Case: Post-Mortem Report Reveals | Image: Kerala Police

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan is a seasoned media leader in the Indian digital landscape, specializing in the intersection of traditional journalism and modern SEO technology. With a proven track record of scaling digital news platforms, he excels in managing high-pressure news environments and delivering real-time updates to millions of readers.

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