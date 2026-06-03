/நெஞ்சில் மிதி.. 7 விலா எலும்புகள் முறிவு: பிரேதப் பரிசோதனையில் திடுக்கிடும் உண்மைகள்

Kerala Crime: கேரளாவில் ஒன்றரை வயதுக் குழந்தை அர்ஷித், தனது தாயின் காதலனால் அடித்துக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியையும் பெரும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இக்கொடூரக் கொலை குறித்து நடத்தப்பட்ட விரிவான பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில், அக்குழந்தையின் உடலில் மொத்தம் 91 காயங்கள் இருந்ததாக அதிர்ச்சித் தகவல் வெளியாகியுள்ளது கேரளா மாநிலத்தின் தலைநகர் திருவனந்தபுரத்திலிருந்து 20 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள நெடுமங்காடு பகுதியின் பனாவூர் என்ற இடத்தில் இந்த கொடூரம் நிகழ்ந்துள்ளது.
குழந்தையின் நெஞ்சு மற்றும் தலையில் ஏற்பட்ட கடுமையான காயங்களே அதன் மரணத்திற்குக் காரணம் என்று பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. குழந்தையின் உடலில் மருத்துவர்களால் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள 91 காயங்களில், ஏழு விலா எலும்பு முறிவுகள், உள்ளுறுப்புகளில் ஏற்பட்ட பலத்த காயங்கள், மண்டையோட்டிற்குள் ஏற்பட்ட வீக்கம் மற்றும் தீவிர ரத்தப்போக்கு ஆகியவை அடங்கும்.
விசாரணை அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அஷ்கர் குழந்தையின் நெஞ்சின் மீது ஏறி மிதித்ததால் இந்த விலா எலும்பு முறிவுகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாகவே குழந்தையின் முக்கிய உள்ளுறுப்புகள் முற்றிலும் சேதமடைந்துள்ளன.
விலா எலும்பு முறிவுகள் மட்டுமன்றி, குழந்தையின் பிறப்புறுப்புகள் மற்றும் வலது பாதத்தின் அடிப்பகுதியில் கடுமையான தீக்காயங்கள் இருந்ததை பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது. இந்தத் தீக்காயங்கள் சிகரெட் லைட்டரைப் பயன்படுத்தி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆதாரங்கள், அக்குழந்தை நீண்டநாட்களாக திட்டமிட்டு, மீண்டும் மீண்டும் கொடூரமான சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருப்பதை உறுதி செய்வதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
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முக்கிய விவரங்கள்
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விசாரணைத் தகவல்கள்
|பலியான குழந்தை
|அர்ஷித் (வயது 1.5)
|முக்கியக் குற்றவாளி
|அஷ்கர் (தாயின் காதலன்)
|உடந்தையாக இருந்தவர்
|அகிலா (வயது 21, குழந்தையின் தாய்)
|சம்பவம் நடந்த இடம்
|பனாவூர், நெடுமங்காடு, கேரளா
|காயங்களின் எண்ணிக்கை
|7 விலா எலும்பு முறிவுகள் உட்பட மொத்தம் 91 காயங்கள்
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பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள சட்டப்பிரிவுகள்
|கொலை வழக்கு, பட்டியல் சாதியினர் மற்றும் பழங்குடியினர் (வன்கொடுமைகள் தடுப்பு) சட்டம் (SC/ST Act), குற்றத்திற்குத் துணைபோதல் (Abetment)
அர்ஷித் இறப்பதற்கு சுமார் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே, அவனது இரு கைகளிலும் மாவுக்கட்டு (plaster) போடப்பட்டிருந்தது. இது குறித்து அண்டை வீட்டார் விசாரித்தபோது, குழந்தை மிதிவண்டியிலிருந்து கீழே விழுந்து கைகள் முறிந்துவிட்டதாக அஷ்கர் கதையளந்துள்ளார்.
அதேபோல், அர்ஷித் கொல்லப்படுவதற்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு (மே 16-ம் தேதி), அவனும் அவனது தாயும் ஒரு பேருந்து நிறுத்தத்தில் சமூக ஊடக 'உள்ளடக்கப் படைப்பாளி' (content creator) ஒருவரைச் சந்தித்துள்ளனர். அந்தப் படைப்பாளியின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தைப் பின்தொடர்ந்ததற்காக அவர் அவர்களுக்குப் பரிசுகளை வழங்கியுள்ளார். அப்போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்திலும் குழந்தையின் இரு கைகளும் பிளாஸ்டர் கட்டுகளால் மூடப்பட்டிருந்தது. அந்தச் சமூக ஊடகப் பிரபலம் குழந்தையின் நிலை குறித்துக் கேட்டபோதும், குழந்தை மிதிவண்டியிலிருந்து கீழே விழுந்ததாகவே தாய் அகிலாவும் பொய் கூறியுள்ளார்.
திங்கள்கிழமை நடந்த போலீஸ் விசாரணையின் போது, அஷ்கர் தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே அர்ஷித்தைக் கொல்ல முடிவு செய்திருந்ததாகவும், கடந்த ஒரு மாதமாக குழந்தையைத் தொடர்ந்து சித்திரவதை செய்து வந்ததாகவும் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். குழந்தை அழும்போதெல்லாம் அதன் அலறல் சத்தம் வெளியே கேட்காமல் இருக்க, வாயில் துணியைத் திணித்து வழக்கமாக அடித்துள்ளார். அகிலாவுடனான தனது வாழ்க்கைக்கு அர்ஷித் ஒரு தடையாக இருந்ததால் அவனது உயிரைப் பறிக்கத் துணிந்ததாக அஷ்கர் கூறியுள்ளார்.
மே 29 அன்று, குழந்தை சத்தமாக அழுததால் ஆத்திரமடைந்த அஷ்கர், அதன் தலையில் பலமாகத் தாக்கினார். குழந்தை இறந்துவிட்டதை உறுதிசெய்த பிறகு, தடையயங்களை மறைக்க வீட்டை முழுமையாகச் சுத்தம் செய்துள்ளார். அதன்பின்னர், ஆதாரங்களை அழித்துவிட்டு குழந்தையை மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளார். அங்கு, குழந்தை உணவில் புரையேறி மயங்கி விழுந்துவிட்டதாக மருத்துவமனை ஊழியர்களிடம் கூறி நாடகமாடியுள்ளார்.
இந்தக் கொடூரத் தாக்குதல்கள் அனைத்தும் தனக்குத் தெரியும் என்றும், தனது காதலன் தன் கண்முன்னே மகனைப் பலமுறை அடித்தும், குழந்தையைக் காப்பாற்ற தான் எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை என்றும் தாய் அகிலா காவல்துறையிடம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். இதில் ஏதோ தவறு நடந்திருப்பதை ஆரம்பத்திலிருந்தே சந்தேகித்த காவல்துறை, குற்றத்திற்குத் துணைபோனதாக (abetment) 21 வயது அகிலா மீதும் கூடுதல் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்ய நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
மேலும், குற்றவாளி அஷ்கர் தனது முதல் மனைவி அமீனாவையும் இதேபோல் கொடூரமாகத் தாக்கி, அவரை உடல் ஊனமுற்றவராக ஆக்கியதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டுகள் குறித்தும் புலனாய்வு அதிகாரிகள் தற்போது தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அஷ்கர் மீது கொலை வழக்குகளுடன், பட்டியல் சாதியினர் மற்றும் பழங்குடியினர் (வன்கொடுமைகள் தடுப்பு) சட்டத்தின் (SC/ST Act) கீழும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.